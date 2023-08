Berlins riesiger Yachthafen „Unsere Pläne und Ideen für die Marina Lanke“

Sie ist die neue Chefin an der Scharfen Lanke in Berlin. Antonia Twelkmeyer, 25, übernimmt die Geschäftsführung an der „Marina Lanke“, einem der größten Yachthäfen Deutschlands. Im Tagesspiegel spricht sie über die Familienwerft in Spandau, spannende Öko-Ideen, eine mögliche Kooperation mit der TU Berlin, die Strömung der Havel, die kaputte Straße und ihren Lieblingsplatz. Das Gespräch erschien zuerst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.