Beyoncé und ihre Schwester Im Schatten der Pop-Queen

2018 posierte die Sängerin Beyoncé mit ihrem Mann, dem Rapper Jay-Z, im Pariser Louvre vor der Mona Lisa. Schaut her, so die kecke Message dieser Inszenierung, ich bin ebenso Kunst wie ein Leonardo da Vinci. Das Aufwachsen im Schatten der schillernden Pop-Queen war für ihre jüngere Schwester Solange kein Zuckerschlecken. In seinem Doppelporträt „Beyoncé & Solange. Die Queen of Pop und ihre Soul Sister“ (Arte Mediathek) zeichnet Aaron Thiesen die unterschiedlich verlaufenen Karrieren der beiden nach.

Die Schwestern stammen aus der oberen Mittelschicht. Früh schon erkannten und förderten die Eltern das Talent ihrer Tochter Beyoncé. Deren Gesangslehrer wohnte im eigenen Haus, wo bald schon erste Videos produziert wurden. Die fünf Jahre Jüngere musste dagegen stets um Anerkennung kämpfen. Als sie unter großen Mühen ihr erstes Album herausbrachte, wurde es dann auch noch von der Musikpresse hämisch verspottet.

Bei mir wurde zweimal ADHS diagnostiziert. Dem ersten Arzt habe ich nicht geglaubt. Ich hatte die Theorie, dass ADHS nur erfunden wurde, damit man die Medikamente bezahlt. Dann sagte mir der zweite Arzt, dass ich es habe. Solange Knowles, Schwester von Beyoncé

Solange steckte nicht auf. Mit ihrem nächsten Album schrieb sie 2008 einen „Brief an die Musikindustrie“. Den unterzeichnete sie musikalisch mit „Fuck you, mit freundlichen Grüßen“. „A Seat at the Table“ aus dem Jahr 2016 stürmte schließlich an Platz 1 der Charts: Nach 30 Jahren im Schatten der berühmten Schwester hatte Solange sich nun einen „Platz am Tisch“ erkämpft.

Im texanischen Houston, der Heimatstadt der beiden Ausnahmekünstlerinnen, begibt die Dokumentation sich auf Spurensuche. Zu Wort kommen Wegbegleiter und Freunde wie der Gesangslehrer David Lee Brewer und der Pastor Rudy Rasmus. Einen Fokus richtet der Film auf die zunehmende Bedeutung der Black-Lives-Matter-Bewegung für Beyoncé. Wurde die Ausnahmekünstlerin von schwarzen und weißen Fans unterschiedlich wahrgenommen? Diese und andere Fragen beantwortet die kurzweilige Dokumentation mit Humor.