Bis zu 200 Menschen pro Tag kommen Immer mehr Asylsuchende in Berlin - Ankunftszentrum überlastet

Berlins Asylsystem droht zeitnah die Überlastung. Davor wird in einem internen Schreiben des Landesamtes für Flüchtlinge (LAF) gewarnt. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor. Vor allem die steigende Zahl der Asylsuchenden stellt das ohnehin stark ausgelastete LAF vor Probleme: In der ersten Oktoberwoche kamen allein 1120 Personen im Ankunftszentrum in Reinickendorf an. Dort werden alle klassischen Asylbewerber erfasst – die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen noch einmal hinzu. Sie werden in einem gesonderten Prozess im Ankunftszentrum in Tegel erfasst.

