Bleiben oder gehen? Vier Gründe, warum Sie aus der Kirche austreten sollten (… und drei warum nicht)

Weihnachtszeit ist Kirchenzeit. Doch deutschlandweit hat Kirche gerade Negativkonjunktur: Alleine im vergangenen Jahr sind über eine halbe Million Menschen aus der Katholischen Kirche ausgetreten, die Evangelische Kirche hat 380.000 Mitglieder verloren. In Berlin haben sich besonders viele Menschen von der Kirche abgewandt: Nur jeder fünfte Mensch in der Hauptstadt ist noch Christ. Zum Vergleich: 2011 lag der Anteil noch bei etwa einem Drittel. Abseits von Glauben und persönlichen Überzeugungen: Diese Argumente sprechen für einen Austritt – und dagegen.

Pro Austritt: der Missbrauchsskandal und seine Auswirkungen – auch für Berlin

Es ist das bestimmende Skandalthema der letzten Jahre: die Missbrauchsfälle in der Kirche. Ins Rollen gekommen ist die Zurkenntnisnahme Anfang 2010 in Berlin. In einem offenen Brief adressierte damals der Rektor des katholischen Canisius-Kollegs in Mitte sexuelle Übergriffe durch Kleriker auf ehemalige Schüler in den 70er und 80er Jahren.

Deutschlandweit sind inzwischen mehr als 3600 Opfer von sexuellem Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche bekannt, über 1600 Kleriker werden beschuldigt - und 61 von ihnen kommen aus dem Erzbistum Berlin. Der systematische Missbrauch von jungen Menschen wird hauptsächlich mit der Katholischen Kirche in Verbindung gebracht. Doch auch die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) hat keine weiße Weste, auch sie versuchte, Übergriffe zu vertuschen. Daran erinnerte spätestens der Rücktritt von EKD-Chefin Annette Kurschus im November.

Contra Austritt: Christen sind tatsächlich bessere Menschen

Doch selbstverständlich sind nicht alle Christen schlecht. Ganz im Gegenteil: Die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) zeigt sogar, dass Christen im Grunde die besseren Menschen sind. Während sich nur ein Drittel der Konfessionslosen regelmäßig ehrenamtlich engagieren, sind es unter Christen annähernd die Hälfte.

Dass Nächstenliebe nicht nur eine Floskel ist, zeigt sich auch bei Asylfragen. Christen stehen der Studie zufolge der Aufnahme Geflüchteter deutlich offener gegenüber als Konfessionslose. Alleine im Oktober dieses Jahres haben Berlins Kirchen 114 geflüchteten Menschen Kirchenasyl gewährt.

Darüber hinaus argumentierte schon der Soziologie Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die „protestantische Ethik“ förderlich für die Entstehung des modernen Kapitalismus war. Protestanten sind fleißig im Beruf, leben diszipliniert und geben ihr verdientes Geld nicht für Luxus aus, sondern häufen es an und vererben es. Nur so konnten reiche westliche Gesellschaften entstehen.

Pro Austritt: Die Kirchensteuer landet nichts zwangsläufig da, wo man es vermuten würde

Immer weniger Getaufte sind bereit, 9 Prozent ihrer Einkommenssteuer – quasi als Mitgliedsbeitrag – an die Kirche abzutreten. Eine alleinstehende Person mit Durchschnittseinkommen von 3600 Euro zahlt monatlich rund 43 Euro an die Kirche. Das läppert sich.

„Bleiben Sie in der Kirche. Denn mit Ihrer Kirchensteuer verkünden wir die befreiende Botschaft von Jesus Christus“, plädiert Berlins katholischer Erzbischof Heiner Koch. „Fördern Sie unsere Kindertagesstätten und Schulen, Familien, kranke, alte und einsame Menschen“. Doch kommt die Kirchensteuer überhaupt bei den karitativen Einrichtungen an?

Tatsächlich gehen bei der Katholischen Kirche von 100 Euro Kirchensteuer gerade einmal 4,80 Euro an die Caritas. Und auch die Diakonie erhält lediglich 8 Prozent ihres Geldes von der Evangelischen Kirche. Kirchliche Wohlfahrteinrichtungen werden überwiegend aus Steuermitteln finanziert. Der Großteil der Kirchensteuer wird stattdessen für die tägliche Arbeit in den Gemeinden verwendet.

Pro Austritt: ein mühsam zu kündigendes Zwangsabo

Aus Verbraucherschutzperspektive ist die Kirchenmitgliedschaft einigermaßen problematisch. Man tritt ziemlich unfreiwillig ein und kommt nur umständlich wieder raus. Wer von den Eltern als Kleinkind getauft wird, ist Abonnent. Die ersten paar Jahre sind kostenfrei und haben finanziell tatsächlich sogar Vorteile. Bei Firmung und Konfirmation werden Jungchristen mit Geld und Geschenken überhäuft. Doch sobald der Einstieg ins Arbeitsleben erfolgt ist, muss gezahlt werden.

Die Alternative - der Kirchenaustritt - wird den Christen nicht leicht gemacht. In Berlin müssen Abtrünnige persönlich zum Amtsgericht gehen und 30 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen. Man zahlt, um nicht mehr zahlen zu müssen. Anders als etwa ein Netflix-Abo lässt sich die Mitgliedschaft bisher nicht online beenden. Das Land Berlin prüft den Austritt per Mausklick zwar aktuell - doch die Kirche sträubt sich gegen diesen ihrer Ansicht nach „würdelosen“ Vorstoß.

Contra Austritt: Kirche bietet eine gute Show

Mit Weihnachten naht ein Fest, das für viele Deutsche untrennbar mit Kirche verbunden ist. Auch Konfessionslose verbringen Heiligabend gerne in der Kirche - zum Beispiel Justizsenatorin Felor Badenberg und Wirtschaftsministerin Franziska Giffey, wie sie auf Anfrage dem Tagesspiegel mitteilen ließen.

Wichtige Meilensteine im Leben eines Menschen werden besonders von Kirchen festlich und bedeutungsschwanger eingerahmt: Die Geburt verbinden viele mit der Taufe, die Hochzeit mit Orgelgeläut und das Lebensende mit einer Friedhofsprozession. Die Show in der Kirche ist auch deshalb so gut, weil sie über Jahrhunderte einstudiert wurde.

Pro Austritt: Massiver Reformstau

In anderen Bereichen steht der Kirche die Traditionsversonnenheit jedoch schlecht zu Gesicht. Kirchliche Positionen sind bisweilen fragwürdig bis vorgestrig. Homosexuelle Paare etwa können sich in Deutschland in der Evangelischen Kirche erst seit 2016 kirchlich trauen lassen – und das auch nur in 14 von 20 Landeskirchen. Die Katholische Kirche wird die im Vergleich zur Trauung minderwertigen Segnungen erst 2026 zulassen. Der Vatikan bezeichnete Homosexualität noch vor zwei Jahren als „Sünde“.

Ähnlich antiquiert ist die Haltung der Katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch. Und bis heute dürfen Frauen in der Katholischen Kirche nicht Priester werden. Laut KMU-Studie gehen 80 Prozent der evangelischen Mitglieder gehen davon aus, „dass die Kirche sich grundlegend verändern muss, um in Zukunft Bestand zu haben.“ Unter den Katholiken fordern überwältigende 96 Prozent Reformen.

Contra Austritt: Moderne Impulse (vor allem bei der Evangelischen Kirche)

Doch völlig reformresistent ist Kirche nicht. Gerade die Evangelische Kirche in Berlin bietet einige Beispiele für lebendige Kirchen und alternative Gottesdienste. In der Golgatha-Kirche in Mitte gab es bereits Gottesdienste zu Techno-Musik, ein Tauffest im Schwimmbad und ein Fotoshooting für Cosplay-Fans. Die Zwölf-Apostel-Kirche in Schöneberg veranstaltet jedes Jahr die Konzerte „Classic meets Fetisch“, wo harte Jungs in Lack und Leder klassische Musik spielen. In dieser Kirche haben im Übrigen auch die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kürzlich neue Räumlichkeiten für ihr Hauptquartier gefunden.

Um die junge Generation zu erreichen, sind die Kirchen auch im Internet aktiv. Maike Schöpft ist evangelische Pfarrerin aus Adlershof und spricht auf ihrem Insta-Kanal @ja.und.amen über Feminismus, Queerness und Glaube. Und Theresa Brückner aus Schöneberg ist „Pfarrerin im Digitalen Raum“ und hält all ihre Andachten und Gottesdienste online.

Der evangelische Bischof Christian Stäblein jedensfalls plädiert vehement für einen Verbleib in der Kirche. „Weil das, was die Kirchen tun - sozial, gesellschaftlich, seelsorglich, bildungsmäßig, gemeinschaftlich, öffentlich, festlich und tröstlich - weil das dann andere machen müssten. Und ich weiß gar nicht, wie das dann ginge.“