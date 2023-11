Boris Herrmann beim Transat Jacques Vabre Fernduell mit Champagner-Gefühl

So glücklich und entspannt hat man Boris Herrmann selten erlebt, bevor ein Rennen zu Ende ging. An sechster Position liegend glitten er und sein Co-Skipper Will Harris bei ihrer zweiten gemeinsamen Teilnahme am Transat Jacques Vabre dem Ziel in Martinique entgegen und nannten es „Champagner-Segeln“ – blauer Himmel, Wind von hinten und kaum Stress.

Trotzdem, sagte Herrmann in einer Videobotschaft kurz vor dem Ziel, sei es zu ruppig, um sich ein Ei zu braten. Er werde seine Eier wohl bis nach Martinique transportieren.

Mit den physischen und mentalen Herausforderungen, die die 18-Meter langen Imoca-Racer den Menschen an Bord normalerweise abverlangen, hatte dieses Dahingleiten im warmen Passatwind wenig zu tun. „Wir genießen jeden Moment“, sagte Harris bei einem Pressecall und strahlte übers ganze Gesicht. Mehr als das konnten sie ohnehin nicht mehr tun.

Thomas Ruyant (links) freut sich mit seinem Ko-Skipper Morgan Lagraviere über den erneuten Sieg beim Transat Jacques Vabre © AFP/LOIC VENANCE

Schon Tage vorher war die Vorentscheidung über den Sieg bei diesem traditionsreichen Transatlantik-Rennen von Le Havre in die Karibik gefallen. Er würde wieder an Thomas Ruyant gehen, der bereits 2021 gewonnen hatte und mit einem der neuesten Boote an den Start ging. Damit gelingt ihm, was nur Vincent Riou geschafft hat: Zwei Siege in Folge.

Transat Jacques Vabre Seit 1993 wird das Transat Jacques Vabre (TJV) im Zwei-Jahres-Turnus durchgeführt und von Zweier-Crews in meheren Klassen bestritten. Neben den Imocas treten Class40 sowie Ultim- und Ocean Fifty-Trimarana an. Für die Imoca-Teams gibt es deshalb ein TJV, das direkt auf ein Vendée Globe folgt, und eines, das ihm vorausgeht, weshalb es als letzte Möglichkeit gilt, wichtige Erkenntnisse über die Bootsperformance zu gewinnen und diese im verbleibenden Jahr bis zum Vendée Globe durch bauliche Maßnahmen zu verbessern.

Der 42-jährige Franzose, der diesmal von Morgan Lagraviere begleitet wurde, hatte das Feld der 40 Imocas schon aus dem englischen Kanal herausgeführt, dicht gefolgt von den anderen Favoriten Jérémie Beyou (mit Franck Cammas auf Charal) und Yoanne Richomme (mit Yann Eliés auf Paprec Arkea). Es versprach der enge Kampf zu werden, den Experten zwischen den drei Teams vorausgesagt hatten. Nicht nur sind ihre Boote nagelneu erst 2023 zu Wasser gelassen worden, auch die Paarungen bestehen aus hochkarätigen Vertretern der französischen Segelelite. Zu diesem Zeitpunkt hatte Charlie Dalin, der sie vielleicht noch durch die Mühelosigkeit seiner Segeldarbietung auf seiner neuen Macif überstrahlt hätte, wegen eines nicht näher beschriebenen medizinischen Problems aufgegeben.

Wegen des Orkans Ciaran hatte der Start des Transat-Rennens für die Imoca-Flotte um mehr als eine Woche verschoben werden müssen. Zwar wurden die kleineren Class40-Yachten und Ocean Fifty-Trimarane wie geplant am Sonntag, den 29. Oktober auf den Weg geschickt, aber nur, um das ausgeprägte Sturmtief in Lorient abzuwettern, von wo aus sie am 6. November erneut aufbrachen. Die gigantischen Ultim-Trimarane waren dem schlechten Wetter da bereits längst enteilt und näherten sich zu diesem Zeitpunkt bereits ihrer Wendemarke auf der Süd-Hemisphere.

Mal was Neues: Boris Herrmann und Will Harris versuchen durch drei Vorsegel mehr Geschwindigkeit in den Passatwinden zu bekommen. © © Team Malizia - Seaexplorer

Vor dem Rennen beschrieb Herrmann die Herausforderung so: „Du nimmst nur einen warmen Jumper mit und versuchst so schnell wie möglich nach Süden zu kommen.“

Für die Imocas war es ein windreicher Auftakt, der gleich am Ausgang des Kanals die erste Sturmfront über die Teilnehmer hinwegfegen ließ. Fünf von ihnen gaben mit technischen Problemen auf, und einige wie die Deutsch-Französin Isabelle Joschke steuerten einen Hafen für Reparaturarbeiten an.

Harter Auftakt. Louis Burtons Bureau Vallee beim stürmischen Start des 16. Jacques Vabre. © AFP/LOU BENOIST

Herrmann und Harris kamen mit den rauen Bedingungen anfangs gut zurecht. Das Duo, das unter allen Teams als am besten eingespielt gelten darf nach seinem Ocean Race und dem Transat Jacques Vabre 2019, lag an guter fünfter Position, als plötzlich der elektronische Kompass ausfiel. Das warf sie zurück. Denn die beiden probierten über Stunden, in denen einer das Boot von Hand steuern und der andere nach einer Lösung des Problems suchen musste, die Sache in den Griff zu bekommen. Wertvolle Meilen gingen verloren.

Schließlich mussten sie das Boot für einen Neustart des Systems aufstoppen. Es funktionierte. Danach schlossen sie allmählich wieder zur Spitzengruppe auf.

Das gewagte Spiel der Ausreißerin

Eine große Entscheidung stand an, als sich auf der Höhe Spaniens die Option bot, nach Westen abzubiegen, wo gemessen an der konventionellen Südroute mehr Wind zu erwarten war. Justine Mettraux entschloss sich zu diesem Schritt. Die Schweizerin, die schon zweimal das Ocean Race gewonnen und nun eine Solokarriere begonnen hat, brach aus dem Verfolgerfeld aus und wagte den einsamen Weg, der die Strecke für sie erheblich verkürzen würde.

Herrmann und Harris diskutierten ebenfalls über diesen Schritt, verwarfen ihn aber, weil sie lieber „ein Rennen mit allen segeln“ wollten, statt auf die Chancen des Ausreißers zu setzen, der sich zudem noch weitere zehn Tage durch äußerst unangenehme Bedingungen kämpfen musste. Außerdem hatte Herrmann das letzte Mal, als er vor einer solchen Entscheidung stand, die Nordroute eingeschlagen, ohne dass es sich für ihn ausgezahlt hätte.

Mettraux‘ Entschluss war mutig. Zu hart war das Segeln bis dahin gewesen, als dass sich im Teilnehmerfeld nicht die Angst vor Materialschäden breitgemacht hätte. Aber der 37-Jährigen genügte es offenbar nicht, dem führenden Ruyant einfach nur hinterherzusegeln.

Es stellte sich heraus, dass der Westkurs zudem sauber kalkuliert war. So schien sich Mettraux‘ Boot (die frühere Charal) dem Ziel schneller zu nähern als die Malizia. Ein Duell aus der Distanz entwickelte sich, bei dem Herrmann und Harris eine Woche lang genau beobachteten, wie „La Mettraux“ („Yacht“) vorankam.

Zu den Führenden würden sie nicht mehr aufschließen können, sagten sie, weil ihre Segelkonfiguration in den Passatwinden einen leichten Nachteil hat. Dennoch zeigte sich Herrmann zufrieden, da die Geschwindigkeitsdifferenz zu den Neubauten sich als kleiner erwies, als er befürchtet hatte. „Mich beruhigt, dass wir sehr gut mithalten können“, sagte er von Bord aus.

Am Ende würde alles auf den Winkel ankommen, mit dem sich die Kontrahenten der Ziellinie näherten. Vier Boote lagen nun mehr oder weniger gleichauf und kämpften um die Plätze vier bis sieben. Die Charal-Crew preschte bei der Annäherung an Martinique eindrucksvoll an der Britin Sam Davies und ihrem Kompagnon Jack Bouttell vorbei. Und von Norden schoss Mettraux heran.

Der Malizia hätte nur ein Winddreher helfen können, um einen Vorteil aus ihrer östlichen Position zu ziehen. So zog das Teamwork.Net-Duo aus Mettraux und Julien Villion im Norden vorbei und kam nach einem aufregenden Finale mit weniger als einer halben Meile Vorsprung ins Ziel. Herrmann und Harris werden 7.

Wer ist Antoine Koch?

Zu den Besonderheiten dieser Ausgabe des Transat Jacqes Vabre zählt die Rückkehr des Designbüros Conq auf die internationale Bühne. Der Name Finot-Conq stand zu Beginn der Open-60-Ära für radikale Entwürfe, die auf Surf-Eigenschaften setzten. Damit prägte Conq den futuristischen Look der Imocas, wurden aber zunehmend von größeren Büros wie Farr und VPLP verdrängt. Nun wurde nicht nur Ruyants Sieger-Boot For People von Conq konzipiert, sondern auch die zweit- und drittplatzierten Paprec Arkea und For The Planet.

Für diesen Erfolg mitverantwortlich ist Antoine Koch, ein französischer Segler und Designer, der an Bord von For The Planet sogar selbst teilnahm und sich durch einen dritten Platz persönlich belohnt fühlen darf. Die Conq-Koch-Konstruktionen haben die neue Balance gefunden zwischen hohen Endgeschwindigkeiten und solider Struktur, an der es zuletzt in der Imoca-Szene mangelte.