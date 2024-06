Brauchtum Volksfestsommer startet am 21. Juni mit vielen Attraktionen

Vier Wochen lang können sich Kinder und Erwachsene auf dem Volksfest am Kurt-Schumacher-Damm amüsieren. Offiziell startet der 61. Berliner Volksfestsommer am 21. Juni, wie der Schaustellerverband Berlin e.V. am Dienstag mitteilte. Dabei werden immer mittwochs bis sonntags rund 70 Attraktionen angeboten. Der Eintritt zum Festplatz wird kostenlos sein - die Fahrgeschäfte jedoch nicht. Neben den klassischen Rummelständen sind die Highlights in diesem Jahr unter anderem der 62 Meter hohe Riesenpropeller «Gladiator», die Wildwasserbahn «Atlantis Rafting» und das Rundfahrgeschäft «Shaker», wie weiter mitgeteilt wurde. Zudem soll jeden Samstagabend ein Feuerwerk stattfinden. Bis zum 14. Juli können Menschen das Volksfest besuchen.

© dpa-infocom, dpa:240611-99-353283/3

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.