Bruch beim Ocean Race Monster-Etappe durch den Südozean zeigt ihre Zähne

Der Schock kam im Morgengrauen. Annie Lush hatte an Bord von „Guyot Environnement - Team Europe“ gerade ihre Wache beendet und war unter Deck gegangen. „Ich wollte gerade in meine Koje steigen, da fiel mir ein Kasten ins Auge, die auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Boden steht. Ich konnte sehen, wie er sich bewegte, und dachte, dass ich vielleicht ein bisschen paranoid sei.“ Als Lush nachsah, warum sich die Box bewegte, hörte sie eigentümliche Geräusche. Sie legte ihre Hand auf den Boden und konnte fühlen, wie das Material darunter arbeitete. Es knackte.

Nach kurzer Beratung entschlossen sich Skipper Benjamin Dutreux und seine Mitsegler Sébastien Simon, Robert Stanjek und Annie Lush, nach Kapstadt zurückzusegeln. Mit Bordmitteln wäre der Schaden nicht zu beheben und ein Boot in die Weiten des Südozeans hineinzusteuern, das keine verlässliche Stabilität mehr besitzt, unverantwortlich.

Wie es zu dem Bruch im Rumpf der „Guyot“ kam, ist unklar. Der Materialschaden tritt relativ weit hinten in einem Bereich des Schiffes auf, der ursprünglich für eine andere Lastenverteilung konzipiert worden war. Denn als die vormalige „Hugo Boss“ 2015 für Alex Thomson gebaut wurde, sahen ihre Flugeigenschaften ganz anders aus. Damals konnten Imocas nicht „fliegen“, sondern wurden von den Foils lediglich leicht angehoben.

Abheben und Abstürzen

Schon beim Start zur 3. Etappe in Kapstadt zeigte sich bei stürmischen Winden, welchen Beanspruchungen die Imocas mittlerweile ausgesetzt sind. Immer wieder hoben sie in Beschleunigungsphasen so weit ab, dass die Anströmung an den Foils abriss und sie mit Wucht aufs Wasser zurücksackten. Die Malizia wurde dabei einmal so heftig auf die Seite geworfen, dass ihre Robustheit schwer geprüft worden sein dürfte. Dem französischen „Biotherm“-Team riss bei einer Halse ein Großschotblock aus der Schiene. Die Mannschaft von Paul Meilhat kehrte in den Hafen zurück, um den Schaden reparieren zu lassen. Und schließlich brachen bei „11th Hour“ die beiden obersten Latten des Großsegels, ohne die es seinen Flügeleffekt verliert. Die Amerikaner entschlossen sich, den Bruch auf See zu beheben.

Ocean Race Der Hochseeklassiker führt in mehreren Etappen um die Welt und findet zum 13. Mal statt. Seit 1973 wird er regelmäßig alle vier Jahre ausgetragen. Die diesjährige Ausgabe mit dem relativ kleinen Teilnehmerfeld gilt als Übergangsphase. Es sind fünf Teams mit Imoca-Racern angetreten, darunter Boris Herrmanns „Malizia-Seaexplorer“. An dem Rennen nehmen vier deutsche Segler Teil. Neben Herrmann sind das Robert Stanjek und Phillip Kasüske auf „Guyot“ und Sanni Beucke bei „Holcim-PRB“. Die 3. Etappe führt von Kapstadt nach Itajai in Brasilien und beträgt mit über 17.000 Meilen beinahe die Hälfte der Gesamtstrecke. Auf ihr können doppelte Punktzahlen errungen werden. Es folgen vier weitere Etappen - in die USA, nach Dänemark und in die Niederlande. Die letzte Etappe endet Anfang Juli in Genua.

Möglicherweise bekam die „Guyot“ in dem rasanten Auftakt, der die Boote binnen Sekunden auf über 30 Knoten katapultierte, einen heftigen Stoß versetzt, als der unverstärkte hintere Teil des Rumpfes aufs Wasser schlug. Vielleicht ist es aber auch schlicht eine Alterserscheinung. Als der Strukturschaden erkennbar wurde, herrschten beinahe ideale Bedingungen von 20 bis 25 Knoten Wind. Nichts, um ein Boot zu zerstören, alles lief bestens.

Will Harris schneidet das Vorsegel frei, dass sich um Foil und Kiel der „Malizia“ gewickelt hat. © Antoine Auriol / Team Malizia

Allerdings nicht für die „Malizianer“ um Skipper Boris Herrmann. Sie wurden in den frühen Morgenstunden davon aufgeschreckt, dass ihr großes Vorsegel Code Zero sich vom Masttop löste und ins Meer stürzte. Dasselbe war auch einigen der anderen vier Teams auf früheren Etappen passiert. Und es hatte immer mit einem zerstörten Segel geendet, weil das Tuch von den Foils aufgespießt wurde.

Auch in diesem Fall war Herrmann und seiner Crew schnell klar, dass sie das Segel nicht anders bergen konnten, als es vom Boot und den Foils loszuschneiden. Zwei Stunden brauchte das Quartett in der Morgendämmerung, verlor 20 Meilen.

Riss im Mast

Der nächste herbe Rückschlag für das deutsche Team folgte wenig später. Die See hatte sich etwas beruhigt, so dass Rosalin Kuiper in den Mast klettern und die Ursache für das Versagen des Fallenschlosses erkunden konnte. Dort oben machte sie die Entdeckung, dass das Vorsegelfall einen 30 Zentimeter langen Riss in den Karbonmast geschnitten hatte. Herrmann wirkte sichtlich mitgenommen, als er in einem ersten kurzen Video von der neuen Lage berichtete. Eine Reparatur auf See sei möglich, sagte er enttäuscht, aber schwierig. Die Arbeiten bieten sich in der Flaute der nächsten zwei Tage an.

Inspektion in der Höhe. Rosalin Kuiper klettert in den 29-Meter-Mast der „Malizia“, um die Ursache für das Versagen des Falls zu erkunden. © Antoine Auriol / Team Malizia

„Ich bin so froh, nicht allein zu sein“, sagt Herrmann, „es wäre eine Horrorshow.“

Dazu muss man wissen, dass Herrmann unter Höhenangst leidet. Traumatisch war für ihn die Erfahrung vor zwei Jahren, als er in den Mast aufentern und ein blockiertes Fall lösen musste. So fällt diese Aufgabe diesmal anderen zu. Will Harris und Rosalin Kuiper erklimmen den 28 Meter hohen Mast, um die beschädigte Stelle abzuschleifen, neue Karbonplatten anzubringen und so fest anzupressen, dass die Belastbarkeit „beinahe wieder bei 100 Prozent liegt“, wie Herrmann sagt. Mehrere Arbeitsschritte sind nötig. Ihre Kraft muss reichen in dem schmalen Zeitfenster, das zur Verfügung steht.

Der Riss im Mast misst 26 Zentimeter. Das Tauwerk hat sich unter der hohen Belastung durch die Karbonhaut gefressen. © Rosalin Kuiper

Bei einem Scheitern könnte die „Malizia“ ihren Trip dennoch fortsetzen, allerdings unter reduzierter Segelfläche, eine Option, auf die sich die Mannschaft verständigt habe, wie Herrmann in einer Nachricht mitteilt. Er fühle sich vom Pech verfolgt, sagt er. Nach einem guten Start, die Tafelbergbucht hatte die „Malizia“ in Führung liegend verlassen, geriet sie in einen Wirbel des Aghulas-Stroms, der sich um die Südspitze Afrikas windet. Mangels Winds trieben sie rückwärts. Sie hätten nicht die richtigen Informationen besessen, meint Herrmann. Dadurch zog „Holcim-PRB“ in gewohnt starker Verfassung an „Malizia“ vorüber und führte die Verfolger zu den Rändern eines ausgeprägten Sturmtiefs, das wie ein Schleuderrad wirkte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Wellen wurden höher, der Wind nahm zu, ebenso die Bootsgeschwindigkeit. Jedes Team schätzte für sich ab, wie nah es dem Sturmgebiet kommen wollte. „Malizia“ drehte relativ früh ab. Nur Kevin Escoffiers „Holcim-PRB“ schaffte es, den Zug nach Osten zu erwischen, den ein solches Wettersystem darstellt. Binnen weniger Stunden ist der Vorsprung auf 270 Meilen auf den nächsten Verfolger „11th Hour“ angewachsen.

Reparieren kann man an diesen Booten immer alles Jens Kuphal, Manager von „Guyot Environnement - Team Europe“

Für den Rest setzt der Wind erst allmählich wieder ein - aus Nordosten soll er das tun, und die Malizia ist für diesen Fall sehr gut positioniert. Sollte der Spitzenreiter dann vom Rand des Tiefs gerutscht sein, böte sich die Chance, wieder zu ihm aufzuschließen. Sofern „Malizia“ nach dem Ausfall des Code Zero wenigstens auf die anderen Werkzeuge des Segelbaukasten zugreifen kann.

Immerhin geht es auf der Langstreckenetappe des Ocean Race für Herrmann auch darum, eine Hypothese zu überprüfen. Dass nämlich sein Bootsdesign, im Frust über die schlechten Surf-Eigenschaften der vormaligen „Seaexplorer“ entstanden, sich genau in dieser Erdregion bewährt.

Beim Vendée Globe hatte Herrmann leidvoll erfahren, dass das Boot mit größeren Hyrdofoils auszurüsten und schneller zu machen, nichts bringt, wenn es ständig gezügelt werden muss. Das Schwesterschiff der „Seaexplorer“, die „Maitre Coq“ von Yannick Bestaven war schneller, weil es die größeren Foils noch nicht besaß. Nun können Imoca-Konstruktionen der neuesten Generation mit großen Foils an dem Ort, an dem es darauf ankommt, testen, ob man wirklich über diesen brutalsten aller Ozeane „fliegen“ kann. Es wäre mehr als nur ein sportlicher Rückschlag, wenn Herrmann sich um diese Möglichkeit brächte.

Die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Robert Stanjek an Bord der „Guyot“ auf dem Rückweg nach Kapstadt. © Charles Drapeau / GUYOT environnement - Team Europe

Auch „Guyot“ hatte sich strategisch geschickt aus der Küstenflaute unterhalb des Tafelbergs herausgearbeitet und lag an zweiter Stelle hinter „Holcim-PRB“, als der Rumpfdefekt entdeckt wurde. Bis dahin schien der Optimismus berechtigt zu sein, mit dem Team-Manager Jens Kuphal sagt: „Wir hatten uns für diese Langstreckenetappe gute Chancen ausgerechnet.“ Das Boot würde weniger empfindlich zu segeln sein, es würde keine atemberaubenden Spitzenwerte erreichen, aber von konstanter Leistung profitieren.

Für den Berliner Star-Weltmeister Robert Stanjek sollte sich auf der Königsetappe ein Traum erfüllen, den er acht Jahre verfolgt hat, der Traum einer Weltumsegelung. Der ist nun zerplatzt. „Ich wollte diesen Ozean durchsegeln“, sagt er in einem ersten Statement, „und dann kommt das Ende so schnell. Wie brutal Sport manchmal ist.“

Der kurze Weg nach Westen

Team Manager Jens Kuphal sagt, dass es „besser jetzt als später“ passiert sei, „alles andere hätte das komplette Aus bedeutet“.

Nun befindet sich das französisch-deutsche Team auf der Rückweg nach Kapstadt, wo es vermutlich am Wochenende eintreffen wird. Dann wird sich zeigen, ob der Schaden behoben werden kann und mit welchem Aufwand. „Reparieren kann man an diesen Booten immer alles“, meint Kuphal. Bis zum Start der 4. Etappe im brasilianischen Itajai hat das „Guyot“-Team etwa zwei Monate Zeit für Reparatur und Transport.

Schon bei früheren Ausgaben des Hochseeklassikers hatten Teilnehmer einzelne Etappen ausgesetzt. Denn dass gerade auf dieser Wegstrecke Masten abknicken, die Kielhydraulik versagt, ist unvermeidbar. Im Prinzip könnte die „Guyot“-Crew den Weg von Kapstadt nach Brasilien bequem selbst zurücklegen. Denn man benötigt nur knapp drei Wochen, wenn man nicht die halbe Welt umrundet, sondern nur den Südatlantik überquert.

Wie ein Fischernetz wird das kaputte Segel an Bord der „Malizia“ gehievt. © Antoine Auriol / Team Malizia

Zur Startseite