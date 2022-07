Wer in Deutschland mehrfach ohne Fahrschein erwischt wird, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Schwarzfahren ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat, beschrieben in Paragraf 265a des Strafgesetzbuchs.

Wer die Beförderung durch ein Verkehrsmittel erschleicht, kann mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden, heißt es darin. Jährlich werden Zehntausende Menschen verurteilt, Tausende müssen in Haft.

Bald könnte sich das ändern, zumindest ein wenig. Die Ampelkoalition erklärte von Beginn an, in der laufenden Legislaturperiode solle das Strafrecht systematisch überprüft werden.

Am Dienstag hat das Bundesjustizministerium nun den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – veröffentlicht.

Die Bundesregierung stehe für einen Neustart in der Strafrechtspolitik, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann dazu. Geht der Staat mit Straftätern richtig um? Passen Straftatbestände alle noch in die Zeit?

Diese Fragen seien in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden. „Außer höheren Strafen und neuen Strafvorschriften ist der Politik zu wenig eingefallen.

Mit der Neuregelung des strafrechtlichen Sanktionenrechts setzen wir Reformen um, die von Expertinnen und Experten seit vielen Jahren gefordert werden.

Wir stärken so Resozialisierung und Prävention; zugleich entlasten wir den Staat und seine Einrichtungen.“ Scharf kritisiert wurde das bisherige Sanktionenrecht unter anderem von dem Journalisten und Juristen Ronen Steinke, der für die Recherche zu seinem Buch „Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich“ zwei Jahre lang in den Gerichtssälen des Landes recherchierte.

Steinke wirft den deutschen Gerichten Klassenjustiz vor. Sein Fazit: Die Justiz begünstige jene, die begütert seien. Und sie benachteilige jene, die nichts hätten.

Auch diesem Eindruck will die Koalition durch die Reform vermutlich entgegenwirken. So wird der Umrechnungsmaßstab von einer Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitstrafe in Paragraf 43 StGB dahingehend geändert, dass künftig zwei Tagessätze Geldstrafe einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe entsprechen.

Bislang entspricht ein Tagessatz Geldstrafe einem Tag Freiheitsstrafe. Die Dauer werde halbiert, da der Vollzug der Maßnahme in der Regel keinen Beitrag zur Resozialisierung der Betroffenen leiste.

„Zu viele Menschen müssen erhebliche Freiheitsstrafen verbüßen, weil die eigentlich gegen sie verhängte Geldstrafe nicht vollstreckt werden kann.

Das ist unter dem Gesichtspunkt der Resozialisierung fragwürdig. Außerdem verursacht es erhebliche Kosten“, sagt Buschmann. Darüber hinaus wird auch die Strafzumessungsnorm Paragraf 46 StGB erweitert.

Der Paragraf nennt Umstände, die bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. Menschenverachtende Beweggründe und Ziele sind danach besonders zu berücksichtigen.

„Geschlechtsspezifische Gewalt muss als solche benannt und mit der notwendigen Strenge bestraft werden“

Beispielhaft genannt hierfür werden rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Beweggründe und Ziele. In diese Liste sollen nunmehr ausdrücklich auch „geschlechtsspezifische“ sowie „gegen die sexuelle Orientierung gerichtete“ Tatmotive aufgenommen werden.

Buschmann dazu: „Geschlechtsspezifische Gewalt muss als solche benannt und mit der notwendigen Strenge bestraft werden. Um dies sicherzustellen, werden wir das Strafgesetzbuch ergänzen.“ Außerdem werden künftig die Anordnungsvoraussetzungen für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach Paragraf 64 StGB enger gefasst.

Die Behandlung dort soll sich auf solche Menschen fokussieren, die aufgrund ihres übermäßigen Rauschmittelkonsums und der daraus resultierenden Gefahr, erhebliche rechtswidrige Taten zu begehen, tatsächlich der Behandlung bedürfen.