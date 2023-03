Büros statt Bier im Rathaus von Spandau Unser Berliner Ratskeller, früher und heute

Was für ein super Foto! Und sogar mit aktuellem Anlass, denn es gibt News im Frühjahr zum Ratskeller im Rathaus von Berlin-Spandau. Erkennen Sie den Schriftzug im Hintergrund? Genau, „Ratskeller“ steht an der Fassade, daneben hängt ein Logo der alten Berliner Brauerei Schultheiss. Heute beginnt hier Berlins größte Fußgängerzone: die Altstadt Spandau.

Das Bild verdanken wir Tagesspiegel-Leserin Erika Ohse aus der Nähe von Wolfsburg. „Wir waren 1964 die erste weiße Hochzeit in dem kleinen Raum im Ratskeller“, erzählt sie dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel und holte ihre Fotoschätze aus dem Keller. „Ich habe meine Kindheit und Jugend in Spandau verbracht und wohne seit 1964 in Gifhorn.“

Auch das „Spandauer Volksblatt“ hat damals berichtet, als der Ratskeller nach dem Krieg wieder in Betrieb genommen wurde – aufgepasst!

Den Original-Ausschnitt aus dem alten „Volksblatt“ hat Frau Ohse noch. © Erika Ohse

„Der dezent eingerichtete Raum erhält seine besondere Note durch eine Wasser- und Pflanzenanlage in der Mitte der Parkettfußbodenfläche. Das leise Plätschern des herabrieselnden Wassers setzt anheimelnde Akzente.“ Das „Volksblatt“ war offensichtlich entzückt.

Hier ein Foto vom Rathaus 2023. Der Ratskeller befand sich in der Ecke unten rechts, nahe dem Bahnhof. © André Görke

Die Planungen dauerten zehn Jahre, Arbeiter karrten 500 Kubikmeter Schutt aus dem Keller, der Umbau dauerte fünf Monate. Kosten: 700.000 D-Mark. Am Ende übergab Bürgermeister Ernst Liesegang, SPD, den Schlüssel. Der Zugang sah übrigens fast so aus wie heute.

Der Schriftzug sah in den 60ern exakt genauso aus. Das Foto stammt aber aus dem Frühjahr 2023. © André Görke

Seit 2018 ist der Ratskeller dicht – und war jetzt ein Fall fürs Rathaus. Denn der Ratskeller ist aktuell eine Rumpelkammer, wie Arndt Meißner, CDU, berichtet. Erklärung von Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, die auch Bürgermeisterin ist: „Aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen im Keller wird der Ratskeller zur Zeit für die Zwischenlagerung von Möbeln und Materialien genutzt.“

Viele Büromöbel seien zwar alt, aber noch nutzbar, also werden sie in der einstigen Kneipe zwischengelagert.

Im Keller werden 1,2 Mio Euro investiert

Was passiert mit dem Bierkeller? „Präferiert wird ein Umbau der Ratskellerräume in zentrale Besprechungsräume für das Bezirksamt“, so Brückner. Kostenschätzung: 1,2 Millionen Euro. Aus der Idee, daraus einen Fahrradkeller zu machen, ist nix geworden.

Unter der Treppe im Rathausfoyer befindet sich der etwas versteckte zweite Zugang zum Ratskeller. Der Schriftzug hängt noch über der Tür. © André Görke

„Als Restaurant ist der Ratskeller nach hiesiger Einschätzung aufgrund der gewandelten Ansprüche an die Gastronomie nicht mehr nutzbar. Eine erfolgversprechende Vermietung als Restaurant scheitert schon daran, dass es nicht genügend Außenflächen gibt“, so Brückner, die auch Wirtschaftsstadträtin ist.

Keine Chance für Restaurant-Betrieb

„Bei dem vorletzten Mieter handelte es sich um eine große bundesweit agierende Restaurantkette. Das Restaurant war nur sehr mäßig besucht“, berichtet Brückner.

Hier ein Blick in die Gastro nach der Eröffnung in den 60ern. Oben links die Fenster zur Straße. © Erika Ohse

Die bundesweit agierende Restaurantkette heißt „Maredo“. Sie übernahm die Gaststätte 2006 und investierte eine Million Euro in den Keller. Doch das Steakhaus bekam die Plätze nicht voll („150 Sitzplätze innen, 60 draußen“) und zog nur vier Jahre später wieder aus. Hier die Außenterrasse direkt am zehnspurigen Altstädter Ring.

Die alte Restaurant-Terrasse liegt an einer umtosten Kreuzung. © André Görke

Später wurde der Ratskeller als Partylocation genutzt, ehe der Mieter das Geld nicht mehr zahlen konnte („4400 Euro pro Monat“). Die glorreichen Zeiten lagen da zurück.

„Bis in die 80er war’s ein echter Ratskeller mit Kantine für uns Rathaus-Mitarbeiter“, erinnert sich ein Leser, der früher für den Bezirk gearbeitet hat. „Erst machte der Ratskeller zu, später dann die Kantine – daran ging fast jeder Pächter pleite.“

Das war eine richtig flauschige Kellerkneipe mit antiker Holzpalisade -urig! Tagesspiegel-Leser Manfred spielte dort einst mit seiner Band für den Bürgermeister

Ein anderer Leser – Manfred, 75, aus Kladow – berichtete mal: „Der Ratskeller war eine Domäne der CDU um Konrad Birkholz, und wir waren mit ‚Just for fun‘ in den 90ern die Stammband. Richtig flauschige Kellerkneipe war das mit antiker Holzpalisade an den Podesten – urig!“ Andere Alt-Spandauer schwärmten von den „Königsberger Klopsen“ unten im Rathauskeller.

Und eine Leserin aus Gifhorn erinnert sich bis heute an einen ganz besonderen Tag mit weißer Kutsche und schönem Kleid im Ratskeller von Spandau...

Dieses Foto entstand im Foyer des Ratskeller - hinten ist die Treppe zur Fußgängerzone zu erkennen. © Erika Ohse

Grußkarte nach der Eröffnung im Ratskeller. © Erika Ohse

Wo lag denn Ihr Spandau, Frau Ohse? „Wir haben in Spandau gewohnt, etwa 100 m von Ikea entfernt, in der Heidereuterstraße. Dort habe ich ab 1946 meine Kindheit und meine Jugend verlebt“, erzählt sie im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Die Schulen? Erst die Mädchen-Mittelschule an der Moritzstraße, dann die Grundschule am Reformationsplatz und anschließend das Lyzeum Lily-Braun-Schule. In den 50ern war sie Tennisspielerin beim TSV Spandau 1860. „Am 8. Juni 1964 heiratete ich dann im Spandauer Rathaus standesamtlich, kirchlich in der Nikolaikirche. Da mein Mann beruflich gebunden war, zogen wir nach Gifhorn.“

