Club-Gold: Berlins beste Partys am Wochenende House unter freiem Himmel & Ellen Allien im RSO

Puh, das war eine heiße Woche, packt einen da nicht die Lust auf heiße Beats? Auf die langersehnte Rückkehr des Berliner Sommers kann man dieses Wochenende mit einem Getränk der Wahl anstoßen. Ein Glück, dass die Veranstalter:innen sich blitzschnell auf das sommerliche Wetter eingestellt und eine Menge Outdoor Partys organisiert haben. Endlich wieder Raven unter freiem Himmel, Yippie-Ya-Yay.

Ellen Allien: Auf Abfahrt seit den 90ern

Mal wieder Wochenende, mal wieder eine fünftägige Party im RSO – casual. Die Nachfolgerin der Griessmühle macht ihrem Ruf als Ort des Exzesses alle Ehre. Weiter so! Und es lohnt sich: Zu Gast beim hauseigenen Club-Festival sind diesmal hochkarätige Berliner Kollektive wie GEGEN, Planet Pleasure oder We Are Not Alone eingeladen, um für Euphorie und schwitzige Körper zu sorgen.

Ellen Allien (bürgerlich Ellen Fraatz) wurde 1968 in West-Berlin geboren. Sie ist nicht nur DJ und Musikproduzentin, sondern auch Veranstalterin und Labelinhaberin von BPitch Control und UFO Incals. Eine echte Workaholic mit großer Leidenschaft für elektronische Musik. © Letizia Guel

Aber Butter bei die Fische: Viele unter uns freuen sich vor allem auf ein Set: das von Ellen Allien. Die Berlinerin ist ein Techno-Urgestein, wenige haben die Musikszene der Hauptstadt so geprägt wie sie. Als Allien Anfang der 90er Jahre begann aufzulegen, war das DJ-Dasein noch kein lukrativer Beruf und vor allem alles andere als eine Frauendomäne.

Doch sie hat sich durchgeschlagen und bis heute ist es kein Leichtes ihr das Wasser, oder die Turbo-Mate zu reichen. Denn trotz kaputt getanzter Hüften liefert die Labelchefin heute immer noch, oder besser gesagt immer wieder, ab.

Wall To Wall Club Festival – Line-up Goldstücke Ellen Allien

Henning Baer

Somewhen

Volvox

Chlär

Byetone

Kangding Ray

P.E.A.R.L

Perc Wo? Revier Südost (RSO) Schnellerstraße 137, Niederschöneweide, Do (17.8) 21:00 Uhr bis Mo (21.8) 12:00 Uhr

Golosa* lights: Lichterorgie im queerem Safe Space

„Eine Lichterorgie, ein Musikrausch, ein Übermaß an Freiheit“ – mit diesen betörenden Worten lädt Golosa zu einer dreamy 24-Stunden-Party im Blank ein. Das Berliner Kollektiv steht für Extravaganz, sex- und queer-positivity. Ein Safe Space für alle Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten, denn was sich viele Berliner Clubs auf die Fahne schreiben, wird auf Golosa-Partys tatsächlich gelebt.

Ziel des Kollektivs Golosa ist es, für alle LGBTQIA+-Besucher:innen einen einladenden und sicheren Ort zu schaffen. Sollte jemand Hilfe brauchen, ist bei den Partys auch immer ein Awareness-Team vor Ort, an das man sich melden kann. Super Sache! © Golosa

Während ihr Ausschau nach dem ausgefallensten Outfit, den buntesten Haaren oder den kreativsten Tattoos haltet, werdet ihr von einem elysischen Musikprogramm beschallt. Inspiriert von Synthesizer-reichem House, Vintage-Elektro, spacigem Disco, schnellem Techno und hartem Trance. Also ab ins Licht! Endlich lohnt sich die spacy Sonnenbrille im Club tatsächlich.

Golosa* lights – Line-up Goldstücke Electrosexual

The Jakob Sisters

Amperia Wo? :// about blank Markgrafendamm 24c, Friedrichshain, Sa (19.8) 22:00 Uhr bis So (20.8) 22:00 Uhr

KOFFÄIN – Raven unter den Sternen Kreuzbergs

Diejenigen, die sich schon länger durch das Berliner Nachtleben schlagen, kennen das Prince Charles noch aus den guten alten Zeiten. Damals war der Club vor allem unter Hip-Hop Fans ein beliebter Anlaufpunkt, der den omnipräsenten Berliner Technopartys ein kulturelles Schwergewicht entgegensetzte. Anders als andere „Hip-Hop“-Clubs in Berlin gab es hier keine Tischreservierungen, deren Preise durchschnittliche Monatsmieten übersteigen und die dort ansässigen Gäste vom gemeinen Fußvolk trennen. Auch funkensprühende Belvedere-Falschen, die von schönen Frauen auf High Heels serviert werden, suchte man im Prince Charles vergebens. Ein Traum.

Vor über 10 Jahren wurde die heute legendäre Partyreihe KOFFÄIN ins Leben gerufen. Damals noch in einem kleinen Café in der Skalitzer Straße. © Koffäin

Umso größer war die Enttäuschung bei vielen, als der Club im Frühling 2019 Umbaumaßnahmen und einen Konzeptwandel verkündete. Doch wer erlebt, zu welch exklusiver Event-Location sich das Prince Charles gemausert hat, wird besänftigt. Heute finden in dem trockengelegten Swimmingpool inklusive grünem Hinterhof erlesene Partys statt. Wer es ins Prince Charles schafft, muss gut sein. Ein Qualitätssiegel der besonderen Art. Dieses Wochenende liefert der gern gesehene Gast KOFFÄIN melodischen House für viby Tanzstunden unter dem Kreuzberger Himmel.

Eine Aufnahme einer vergangenen Koffäin-Party: Stimmung ist da. © Koffäin Party

KOFFÄIN – Line-up Golsstücke Adryiano

Black Loops

Louise Chen Wo? Prince Charles Prinzenstraße 85F, Kreuzberg, Sa (19.8) 16:00 Uhr bis So (20.8) 06:00 Uhr

Toy Tonics: Wer hat Bock auf happy Vibes?

„Die Mukke von Toy Tonics ist der Inbegriff von Good Vibes“, sagte einst ein weiser Barkeeper im ÆDEN. Und er hat recht. Der Sound des Labels ist beeinflusst von Disco, House, Fusion Jazz, Neo Soul, New Wave, Indie Dance, Funk, Afro-Beat, 80er-Pop. Mehr flowy, wavy und allen voran happy geht kaum. Das Toy Tonics-Publikum ist stets bunt, ausgelassen und sprüht vor guter Laune – Disco-Mukke eben.

Toy Tonics ist ein unabhängiges Musiklabel und Kulturteam. Eine flexible Gruppe internationaler Künstler:innen, hauptsächlich mit Sitz in Berlin. Dazu gehören Musiker:innen, DJs, Produzent:innen, Grafikdesigner:innen, Fotograf:innen und alternative Mode-affine. © Toy Tonics

Alle, die dem dunklen Bunker-Techno überdrüssig und im Sommer nicht in Stimmung sind, sich in eine keine Miene verziehende, monoton stampfende Crowd einzureihen, wissen nun also, an welcher Clubbar sie dieses Wochenende einen Sekt auf Eis bestellen sollten. Gern geschehen.

Toy Tonics – Line-up Goldstücke Kapote

Marcello Giordani

Ansonica Wo? OXI Wiesenweg 1-4, Friedrichshain, Sa (19.8) 15 Uhr bis So (20.8) 08:00 Uhr

Ihr Lieben, wir wünschen euch viel Spaß beim Raven in der Sonne. Sonnenbrille und Kopfbedeckung einpacken, schön mit UV-Schutz eincremen und stay hydrated!