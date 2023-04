Das Berliner THW ist im Dauereinsatz „Wir sprengen auch Bäume“

Sie sind die Helfer in der Not: das Technische Hilfswerk aus Berlin. Der neue Bezirkschef aus Spandau, Kai Rölecke, hat sich jetzt im Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel vorgestellt und spricht über Sprengungen und Kettensägen, den geplatzten Aquadom, das Schrottboot vor Kladow und Verkehrsprobleme in Berlin-Albrechtshof.

Lieber Herr Rölecke, Sie sind der neue THW-Chef von Spandau. Wo erwische ich Sie? Zwischen blauen THW-Lastern und Suchhunden?

„Nein, in meinem Hauptberuf. Ich bin angestellt bei der Polizei und arbeite fürs Landeskriminalamt. Beim THW engagiere ich in meiner Freizeit, als Ehrenamtlicher.“

Wo sitzt das Technische Hilfswerk in Spandau?

„In einer alten Halle auf dem Industriegelände an der Neuendorfer Straße, zwischen Krankenhaus und Bruno-Gehrke-Halle. Unser Gebäude ist etwas in die Jahre gekommen und soll irgendwann saniert werden.“

Wie viele sind Sie?

„122 Leute, alle ehrenamtlich, vom zehnjährigen Kind bis zum Rentner. Der 80-Jährige muss natürlich keine schweren Pumpen schleppen, hat aber einen ungemein wichtigen Erfahrungsschatz, den er Jüngeren weitergeben kann.“

Was macht das Spandauer THW zwischen Kladow und Hakenfelde?

„Wir sind gar nicht nur in Spandau im Einsatz, sondern werden bundesweit gerufen. Neulich mussten wir nach Sachsen-Anhalt fahren, weil dort Bäume gesprengt werden mussten.“

Sie sprengen Bäume?!

„Wenn man mit der Kettensäge nicht rankommt – zum Beispiel am Steilhang – oder der Baum enorm unter Spannung steht, kann das leichter und sicherer sein.“

Diesen Baum hat der Sturm 2022 in Moabit umgerissen. Gut zu erkennen, welche Kräfte dabei wirken, wenn das Holz unter Spannung steht. Auch hier war das Berliner THW im Einsatz. © imago images/STPP

Kurz und knapp: Sie sind die Leute fürs Grobe?

„Ja, die Beschreibung trifft’s ganz gut“ (lacht).

Drei, vier Dinge, die das Spandauer THW noch kann?

„Wir haben in Spandau zum Beispiel unsere Bergungstruppe, echte Allrounder, die neulich beim geplatzten Aquadom in Mitte helfen konnten. Wir haben die Ortungsgruppe, die der Feuerwehr schon mal mit Wärmebildkameras hilft. Wir haben Spezialisten, wenn die Trinkwasserversorgung ausfällt – dann pumpen wir Havelwasser in den Schlauch, bereiten es auf und vorne kommt Trinkwasser raus. Und wenn wir helfen können bei der Flüchtlingsversorgung in der Ukraine-Krise, sind wir auch im Einsatz. Diese Vielseitigkeit hat mich beim THW immer fasziniert.“

Suchen Sie neue Leute?

„Ja, auch wenn wir aktuell keinen Schrank freihaben (lacht). Aber wer Interesse hat und uns kennenlernen möchte, kann gerne auf unsere Homepage gucken oder uns beim Tag der offenen Tür in der Polizeiakademie oder beim Flugplatzfest in Gatow ansprechen.“

Exemplarisch für viele Schrottkähne im Wasser: Die „Yellow Submarine“ liegt seit 2019 (!) vor Kladow im Wasser - und es findet sich keine Behörde, die das Problem beseitigt. © Christian Hartmann

Das Rathaus will mit dem THW das Schrottboot vor Kladow bergen, eine Übung ist im Gespräch. Machen Sie 2023 mit?

„Sehr gerne! Neue Herausforderungen nehmen wir immer gerne an.“

Stehen Sie in Konkurrenz mit DLRG und Freiwilliger Feuerwehr?

„Konkurrenz? Nein, ich finde es generell gut und wichtig, wenn sich Menschen fürs Gemeinwohl und in ihrer Nachbarschaft engagieren – ob DLRG, Freiwillige Feuerwehr, Johanniter oder am Ende bei uns. Konkurrenten sind wir nicht.“

Lust mitzumachen? Wer sich für das THW Spandau interessiert, findet hier alle Infos: ov-berlin-spandau.thw.de

Was haben Sie persönlich mit Spandau am Hut?

„Ich bin Spandauer, bis heute. Ich habe die Christian-Morgenstern-Grundschule in der Großsiedlung Heerstraße Nord besucht, war dann als Kind Sportler beim Paddelklub Havelmöwen‚ bin dann aber über meine Familie als 12-Jähriger zum THW in Spandau gekommen. Technik hat mich schon immer fasziniert – bis heute begeistert mich Lego-Technik.“

Die Politik liest mit: Ihr persönlicher Wunsch für Spandau?

„Ich lebe in Albrechtshof und wünsche mir eine bessere Verkehrsanbindung, konkret: die S-Bahn nach Falkensee. So käme ich spät abends leichter nach Hause, zur Arbeit in die Stadt und auch rein nach Spandau. Dann könnte ich auch mein Auto stehen lassen. Nach 22 Uhr ist das aktuell eher mühsam.“

