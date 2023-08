Das Käse-Dilemma Wie man Milch ohne Tierquälerei produzieren könnte

von Roland Knauer

Kein Fleisch essen, wohl aber Milch und Käse - vielen Vegetariern erscheint das als tierfreundliche Entscheidung. Dabei blenden sie oft aus, dass Kühe keine Milch geben, wenn sie nicht jedes Jahr ein Kalb gebären - und dass die Kälber kaum mehr als ein Abfallprodukt sind, das kostensparend entsorgt werden muss.

Über 8000 Liter Milch produziert eine deutsche Milchkuh pro Jahr, dreimal so viel wie noch in den 1950er Jahren. Möglich ist das nur, weil die Tiere der Hochleistungsrassen alle Energie in die Milchproduktion stecken und dafür kaum Muskelmasse ansetzen. Das führt zu einem Dilemma. Von vier Kälbern, die eine Milchkuh im Laufe ihres kurzen Lebens zur Welt bringt, benötigt man nur ein weibliches, um sie zu ersetzen. Ein weibliches Kalb bleibt übrig, die männlichen sowieso.

Diese Kälber der Milchkuh zu füttern und großzuziehen, ist aber extrem unwirtschaftlich für die Bauern, weil sie durch ihre Erbanlagen mager bleiben. Sie sind also „Überschuss“. Viele der deutschen Kälber daher werden für Spottpreise verkauft und auf langen Transportwegen ins Ausland verschickt.

Um diesem Dilemma entkommen, gibt es inzwischen einige Ansätze und Vorreiter für eine bessere Tierhaltung und nachhaltigere Produktion. Einer von ihnen ist Eric Meili aus der Gemeinde Bubikon im Zürcher Oberland. Der Schweizer, der heute mit seinem eigenen Unternehmen „Meili Agroplan“ Landwirte vor allem zur Rinderhaltung berät, hat das gleiche viele Jahrzehnte für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL im schweizerischen Frick getan – und war dazu lange Jahre im Ausland bis hin nach Nordkorea tätig. Aus Neuseeland und Irland hat er Ideen mitgebracht, wie man die Nachhaltigkeit in der Milchvieh-Haltung verbessern kann. Diese setzt er seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Schweizer Bio-Landwirtschaft und auf seinem eigenen Hof „Meilibeef“ um.

Das Grundproblem liegt seiner Meinung nach in der in Deutschland und auch der Schweiz üblichen, kommerziellen Mast von Großvieh: „Ein Bulle in Deutschland hat gerade einmal zweieinhalb oder in der Schweiz drei Quadratmeter auf einem Vollspaltenboden für sich und wird vor allem mit Kraftfutter wie Soja, Getreide und Silo-Mais gemästet“, erklärt Eric Meili. Diese Nutzpflanzen aber wachsen auf Äckern, auf denen genauso gut Nutzpflanzen gedeihen könnten, die direkt und daher viel effektiver für die menschliche Ernährung verwendet werden können. Schon das ist eine Riesen-Verschwendung: „Fressen Rinder doch Gras, das Menschen und viele Nutztiere wie Schweine und Hühner nicht nutzen können“, fasst Eric Meili zusammen. Solche Grasflächen können auch in Gebieten liegen, in denen Ackerbau nicht möglich ist, etwa an Hängen der Alpen oder im rauen Klima Patagoniens in Südamerika. Weiden Rinder auf solchen Flächen, produzieren sie also aus einer anderweitig kaum interessanten Ressource wichtige tierische Proteine für die Ernährung.

Noch dazu tun sie das in einem Kreislauf, in dem sie mit ihren Ausscheidungen das Gras düngen, das sie fressen. Allerdings kämpft die Rinderzucht auch gegen den Vorwurf, nach dem die Tiere das Klimagas Methan ausrülpsen, das ein viel stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid ist. „Methan wird jedoch durch natürliche Prozesse innerhalb von zwölf Jahren zu Kohlendioxid umgewandelt, das danach wieder die Weiden ergrünen lässt, auf denen Rinder weiden können“, schildert Eric Meili den Weg, auf dem in der Natur ein weiterer Kreis geschlossen wird. Eine extensive Weidehaltung auf ansonsten wenig ertragreichen Gebieten spielt also eine wichtige und nachhaltige Rolle bei der Sicherung der Welternährung. „So werden in Indien etwa 250 Millionen Kühe gehalten, die für die Versorgung der Bevölkerung mit Eiweiß extrem wichtig sind“, nennt Eric Meili ein Beispiel.

Wären da nur nicht diese drei Viertel aller Kälber von Milchkühen, die auf dem europäischen Festland vor allem für die intensive Bullenmast genutzt werden. Bis dann Eric Meili am Ende der 1990er-Jahre eine Idee mit in die Schweiz brachte, die er bei der Rinderzucht in Neuseeland und in Irland abgeschaut hatte.

Wenn Meili seine Milchkühe besamen lässt, dann nimmt der Landwirt, der 25 Jahre an der Landwirtschaftlichen Schule Pfäffikon gelehrt hat, in der Hälfte der Fälle dafür Angus- oder Limousin-Stiere. Es handelt sich dabei um relativ leichte Mastrinder-Rassen. Die Kälber bleiben rund fünf Monate auf dem Betrieb, auf dem sie geboren wurden, jedes von ihnen säuft in dieser zeit 800 Liter Milch. Danach kommen sie auf die Weide. „Die restliche Milch der Kühe kann direkt für die menschliche Ernährung genutzt werden, erklärt Eric Meili. Auf diese Weise wird das Gras viel effizienter für die menschliche Ernährung umgesetzt als bei der Mutterkuhhaltung, bei der die Kühe keine Milch geben und die Kälber rein für die Fleischproduktion entstehen.

Die Kälber stehen rund zwei Jahre auf der Weide oder erhalten im Winter nur Heu und Gras-Silage. Und wandeln dieses Naturfutter in Fleisch um. Weil das eine sehr gute Qualität hat, brauchen sich die Schweizer Handelsketten Migros und Aldi-Suisse um den Absatz nicht zu sorgen. Und solange die Bullenkälber zehn Tage nach ihrer Geburt kastriert werden, schmeckt das Fleisch der beiden Rinder-Geschlechter gleich hervorragend.

Ein Problem aber bleibt. Um die Milchkühe zu erhalten, müssen sie in der Hälfte der Fälle weiter durch Stiere von Milchkuh-Rassen besamt werden. Jedes zweite Kalb ist aber dann natürlich männlich. Eric Meili schickt auch diese eher nutzlosen männlichen Milchrassen-Kälber nach fünf Monaten und dem Genuss von rund 800 Litern Kuhmilch auf die Weide.

Erwartungsgemäß ähneln dies Kälber nach zwei Jahren so gar nicht den mächtigen Kreuzungen der Mastrassen, sondern sind für die Verhältnisse eines Rindes schlank geblieben. Ihr Fleisch schmeckt immerhin vorzüglich