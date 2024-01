Das kulturelle Erbe in Gaza ist in Gefahr Die Folgen der Zerstörungen

Einsam ragt das achteckige Minarett der Großen Al-Omari Moschee aus dem 12. Jahrhundert in Gaza-Stadt in den Himmel. Die dazugehörigen Gebäude der ältesten Moschee von Gaza mit ihren 4100 Quadratmetern sind nur noch Steinhaufen. Die Sayed Hashem Moschee, in welcher der Urgroßvater des Propheten Mohammed beigesetzt sein soll, ist ebenfalls weitgehend zerstört. Auch die griechisch-orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrios, die in ihrer jetzigen Form aus dem 12. Jahrhundert stammt, wurde bei den israelischen Luftangriffen als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel schwer beschädigt.

Die Bilder vom Terrorangriff der Hamas und von den israelischen Bombardements in Gaza gingen und gehen um die Welt. Das Mitgefühl der zivilisierten Welt gilt den Opfern auf beiden Seiten. Wer die Bilder mit den gewaltigen Rauchsäulen und tiefen Bombenkratern sieht, denkt zuerst an die Menschen, die dort sterben.

Griechisch-orthodoxe Christen nehmen an einer Messe in der St. Porphyrios-Kirche teil, die vom griechisch-orthodoxen Erzbischof Alexios zelebriert wird. Dutzende christlicher Palästinenser versammelten sich in Gaza-Stadt zum Gottesdienst anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfestes. © dpa/Mohammed Talatene

Im Gaza-Krieg werden nicht nur Menschen auf beiden Seiten getötet und Gebäude zerstört, sondern es geht auch unwiederbringlich palästinensisches Kulturerbe verloren. Gaza wird oft zynisch als „Gefängnis mit Meerblick“ bezeichnet, ein streng von den Israelis abgeriegeltes Gebiet, aus dem es kein Entkommen gibt. Aber Gaza ist mehr als der durch die Grenzziehung von 1948/49 so bezeichnete „Gazastreifen“, es ist Teil einer alten Kulturlandschaft und befindet sich am Kreuzungspunkt von Kulturen, die auf eine reiche Geschichte zurückblicken.

Einst eine wichtige Handelsstadt

Gaza-Stadt wird schon in den Tell el-Amarna-Briefen (1402-1347 v. Chr.) als Gazatu oder Gazata erwähnt, eine bedeutende Garnisons- und Handelsstadt. Davon zeugen pharaonische Artefakte, die hier gefunden wurden. Mit dem Niedergang des Pharaonenreichs im 12. Jahrhundert v.Chr. kamen die Philister ins Land und machten Gaza zu ihrer bedeutendsten Stadt. 603 v.Chr. geriet Gaza unter die Herrschaft des babylonischen Königs Nebukadnezars. Danach fiel die Stadt an die Perser, bis sie 332 v.Chr. von Alexander dem Großen belagert und eingenommen wurde.

Es folgten die Römer, und im 5. Jahrhundert breitete sich das Christentum in der Region aus, was zur Gründung zahlreicher Kirchen und Klöster führte. Als die Araber Gaza 634 eroberten, bauten sie zahlreiche Moscheen. Unter den Umayyaden und Abbasiden wurde Gaza ein Zentrum der Münzprägung. Während der Mamluken-Herrschaft von 1250 bis 1517 erreichte Gaza seine Blütezeit und wurde zur Hauptstadt Palästinas.

Die Kuppel der Sayed al-Hashem-Moschee in Gaza-Stadt während der muslimischen Feierlichkeiten zu Laylat al-Qadar, der Nacht, in der die ersten Verse des Korans dem Propheten Mohammed durch den Engel Gabriel offenbart wurden. © IMAGO/ZUMA Wire

Unter den Osmanen wurden von 1516 bis 1917 viele Moscheen, Koranschulen, Paläste, Märkte und Bäder gebaut, von denen einige noch heute stehen. Erste Kriegsschäden am kulturellen Erbe entstanden 1916/17 bei Kämpfen zwischen den Alliierten unter britischer Führung und den Osmanen. Nach der Staatsgründung Israels und als Folge der Nakba flohen 1948-1950 Hundertausende Palästinenser nach Gaza.

Bedeutend für die palästinensische Identität

Dieses kulturelle Erbe in Gaza ist für die palästinensische Identität von zentraler Bedeutung. Neben dem menschlichen Leid, das durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ausgelöst wurde, ist es wichtig, auch dieses kulturelle Erbe im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu verankern.

Die spanische NGO „Heritage for Peace“ hat zusammen mit der NGO „Arab Network of Civil Society Organizations for Cultural Heritage Protection“ (ANSCH) bereits im November einen ersten Bericht über die „Auswirkungen des jüngsten Krieges im Jahr 2023 auf das kulturelle Erbe im Gaza-Streifen in Palästina“ veröffentlicht. Dabei betont Heritage for Peace, dass schon vor Beginn des aktuellen Krieges am 7. Oktober viele Kultur- und archäologische Stätten durch planlose Siedlungen und fehlende Bauvorschriften zerstört wurden.

In dem Bericht werden zunächst 325 bedeutende architektonische Kulturerbestätten definiert, basierend auf einer Übersicht des Palästinensischen Ministeriums für Tourismus und Antike. Davon entfallen 195 auf die Region Gaza-Stadt, der Rest auf Khan Yunis, Rafah und das Zentrum. 104 Stätten werden, Stand 7. November 2023, als zerstört, teilzerstört oder beschädigt gelistet. Inzwischen dürfte die Zahl weit höher liegen, angesichts der andauernden Bombardements.

Zu den Kriegszerstörungen gehört auch die römische Nekropole Ard-al-Morhabeen nördlich von Gaza-Stadt mit 130 Gräbern, die erst im 2022 bei Bauarbeiten entdeckt und im Juli 2023 ausgegraben wurde. Die Nekropole sei fast vollständig durch Bomben zerstört, zitiert „The Art Newspaper“ Jehad Yasin, den Direktor für Museen und Ausgrabungen des palästinensischen Antikenministeriums. Auch verschiedene Museen haben schwere Schäden erlitten, darunter das Rafah Museum.

Palästinensische Archäologen arbeiten am 17. August 2023 an einem Bleisarkophag, dem zweiten, der in einer römischen Nekropole ausgegraben wurde, die Anfang 2022 in Gaza-Stadt entdeckt wurde. © IMAGO/NurPhoto

Im Einzelnen lässt sich gegenwärtig die Situation am Boden schwer überprüfen. Ein Unesco-Sprecher hatte „Mail online“ Ende Oktober gesagt: „Alle israelischen und palästinensischen Kulturerbestätten sind derzeit von Schäden bedroht. Die Unesco ist natürlich zutiefst besorgt über die negativen Auswirkungen, die dieser Konflikt auf das kulturelle Erbe sowohl in Palästina als auch in Israel haben könnte.“

Viele schmerzliche Verluste

Zu den schmerzlichen Verlusten gehört auch das völlig zerstörte Zentralarchiv von Gaza-Stadt mit seinen Plänen historischer Gebäude, bedeutenden Handschriften und Büchern, ebenso wie die Stadtbibliothek von Gaza, die als das kulturelle Gedächtnis von Gaza gilt. Der International Council on Archives (ICA) hat seine Sorge über die Zukunft des Archivgutes von Gaza ausgedrückt und alle Seiten aufgefordert, sich an die Haager Konvention von 1954 zu halten.

Die arabische Regionalgruppe von ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) äußerte sich alarmiert über das Ausmaß der Vernichtung des palästinensischen Kulturgutes. Als Beispiele führen sie die älteste palästinensische Grabungsstätte von Tell el’Ajjul aus dem dritten Jahrtausend v.Chr. an, und das erst im Dezember 2023 von der Unesco unter Schutz gestellte Kloster von Tell Um Amer (St. Hilarion) aus dem 4. Jahrhundert. Beide Stätten sind ganz oder teilweise zerstört.

Palästinensische Archäologen arbeiten nahe dem Kloster des Heiligen Hilarion im zentralen Gazastreifen, auch als Tell Um Amer bekannt. Es ist das erste, älteste und größte Kloster, das in der byzantinischen Zeit in Palästina erbaut wurde, und geht auf das Jahr 329 zurück. © imago images/ZUMA Wire

Aus der Mamlukenzeit sind inzwischen der Qasr al-Bascha von 1260, der Qissariya-Souk von 1329, die Ibn Uthman-Moschee von 1394 und der einzige Hammam von Gaza aus dem 15. Jahrhundert schwer beschädigt. Auch für die Weitergabe des kulturellen Erbes wichtige Kultur- und Handwerkszentren wurden zerstört oder schwer beschädigt, so der Bericht der ICOMOS-Regionalgruppe. Sie fordert deshalb von der internationalen Staatengemeinschaft Unterstützung für den Erhalt.

Auch die Seele einer Nation wird zerstört

Der „Qasr al-Basha“ oder „Pascha-Palast“ aus dem 17. Jahrhundert in Gaza-Stadt ist auch als Schloss der Radwan-Dynastie bekannt. Er beherbergte ein Museum und eine Mädchenschule. © AFP/-

„Die Zerstörung unschätzbarer Güter der Menschheit zerstört die Identität und die Seele der Nation“, hatte 2016 Maamoun Abdulkarim, damals Direktor der syrischen Antikenverwaltung, angesichts der Zerstörungen durch den IS in Syrien gesagt.

Man mag angesichts der Bilder von Tod und Zerstörung in Gaza nicht in erster Linie an das kulturelle Erbe denken, aber es gehört untrennbar zur kulturellen DNA eines Volkes. Daher ist der Schutz dieses Kulturgutes für die Zukunft der Region und die Identität ihrer Menschen enorm wichtig.