„Das Schlimmste ist, dass er es ernst meint“  Biden nennt Trumps Nato-Äußerung „dumm“ und „gefährlich“

Die Drohung Donald Trumps, militärischen Beistand für säumige Nato-Mitglieder verweigern zu wollen, hat US-Präsident Joe Biden als „dumm“, „beschämend“, „gefährlich“ und „unamerikanisch“ bezeichnet.

Wie die „New York Times“ berichtet, sagte Biden vor Reportern im Weißen Haus: „Können Sie sich das vorstellen? Ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten sagt so etwas? Die ganze Welt hat es gehört. Und das Schlimmste daran ist, dass er es ernst meint. Kein anderer Präsident in unserer Geschichte hat sich jemals vor einem russischen Diktator verneigt. Lassen Sie mich das so deutlich sagen, wie ich kann - ich werde es nie tun.“

Trump, der im November erneut US-Präsident werden will, hatte am Samstag bei einer Kundgebung gesagt, er würde Nato-Ländern bei einem Angriff nicht zu Hilfe kommen, die nicht genug für Verteidigung ausgäben. Er würde dann Russland sogar ermutigen mit ihnen zu tun, „was immer sie wollen“. (dpa/Tsp)