Tagesspiegel Plus Das tägliche Gedränge in Spandau : Wann geht’s an diesem BVG-Nadelöhr endlich weiter?

Die Baustelle am Bahnhof Spandau ist zäh. An der Klosterstraße sollte längst die Fahrbahn verschwenkt werden - doch die Bauarbeiten sind in Verzug. Jetzt gibt es einen neuen Termin.