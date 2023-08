Davis Schulz im Kurzinterview Davon träumt der Berliner Schauspieler nachts

In dieser Serie stellen wir Prominenten die großen Fragen des Lebens. Diesmal antwortet: Davis Schulz. Der Wahlberliner ist Schauspieler („Heilstätten“, „GZSZ“), Synchronsprecher („Zoomania“) und produziert lustige Videos, die auf Youtube millionenfach aufgerufen werden. Schulz spielt Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Bass.

Was lieben Sie an Berlin?

Die vielen talentierten Musiker auf den Straßen und in den Parks. Habe dadurch immer wieder erfüllende und inspirierende Momente.



Was bereuen Sie?

Nichts, ich stehe zu meinen Entscheidungen und akzeptiere Fehler, lerne daraus.



Was würden Sie noch mal genauso machen?

Meine beruflichen Anfänge. Ich habe mich als Kind schon mit Freunden getroffen und Kurzfilme gedreht, diese dann später auch veröffentlicht. Es war der perfekte Einstieg für mich in die Branche.



Was lesen Sie gerade?

Ich lese gerade nichts, höre aber umso mehr Musik. Jazz, Soul und melodischen Techno.



Wovon träumen Sie?

Von verworrenen Thrillern bis Komödien.

Was war Ihr erster Job?

Synchronsprecher bei so billigen Filmen, dass man sie nicht mal mehr findet.



Ausschlafen oder früh aufstehen?

Ausschlafen. Manchmal möchte ich in einer Welt aufwachen, in der ich weiterschlafen kann.



Curry-Wurst oder Döner?

Döner. Oder noch lieber ne leckere Bowl.