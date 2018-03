Explosiv, emotional, kühn

Valery Gergiev & das Mariinsky Orchester St. Petersburg in der Philharmonie Karten für das Konzert am 22.März in der

Philharmonie (Beginn 20 Uhr) gibt es unter

Tel.: 0800/633 66 20 (Anruf kostenfrei,

keine VVK-gebühren), online:

www.firstclassics-berlin.de sowie bei allen

bekannten Vorverkaufsstellen. Valery Gergiev und das Mariinsky Orchester St. Petersburg in der Philharmonie

Termin: 22.03.2018, 20.00 Uhr 3 x 2 Freikarten