„Der Game-Changer in der Bildung“ Wie KI deutsche Schulalen revolutioniert

„12 Punkte!“, sagt die Berliner Schülerin, die anonym bleiben will, in ungläubigem Ton. Zum ersten Mal hatte sie sich kurz vor den Sommerferien eine Hausarbeit von ChatGPT schreiben lassen, mithilfe von Künstlicher Intelligenz also, jedenfalls teilweise. Dass sie so gut ausgefallen ist, ist ihr fast peinlich.

Die Schülerin besuchte den Abschlussjahrgang eines Oberstufenzentrums. Die Aufgabe war, eine Rede von Merkel und eine von Putin zum ersten Ukraine-Krieg zusammenzufassen und eine Erörterung mit den Argumenten der beiden zu schreiben.

Die Zusammenfassungen hat sie noch selbst gemacht. Anschließend kopierte sie die beiden Reden in die Maske und tippte einfach darunter: „Schreibe eine Erörterung“. Wie von Geisterhand schrieb sich der Aufsatz binnen Sekunden. Ein paar Mal hat sie nachjustieren müssen. „Die erste Fassung war zu kompliziert“, erklärt sie. Also gab sie dem Programm die Anweisung: „Benutze einfache Wörter“, dann: „Versuche es, leichter verständlich zu schreiben“. Aus den verschiedenen Versionen kopierte sie anschließend die Absätze, die ihr am besten gefielen, heraus und stellte sie neu zusammen. Sie hoffte, so die Herkunft zu verschleiern. Klingt nach Mühe, war aber in einer Viertelstunde getan, sagt sie.

53 Prozent der 14- bis 19-jährigen Schüler haben laut einer Umfrage bereits ChatGPT benutzt.

Also hat sie gleich weitergemacht und den Link zu einer Karikatur in die Maske eingefügt, die es zu interpretieren galt: eine Zeichnung von Putin, der eine Tür eintritt, auf der „This is not my Home“ steht und die ukrainische Flagge gemalt ist. ChatGPT erklärte, dass das Bild einen Mann zeige, der sich das Bein verletzt habe. Die Schülerin ergänzte, dass es sich um den russischen Präsidenten handele. Doch auch die neue Antwort war nicht zu gebrauchen.

Ob ihr eigener Anteil oder ChatGPT ihr die gute Note eingebracht hat, weiß sie nicht. Die Lehrerin begründete die Bewertung nicht. Eine Mitschülerin, die ihre Hausarbeit ebenfalls von ChatGPT schreiben ließ, bekam elf Punkte.

Mit ChatGPT kann man innerhalb von Sekunden einen Aufsatz schreiben. © dpa/Jessica Lichetzki

Neun Monate ist die Software ChatGPT jetzt kostenlos zugänglich, die den Menschen das mühsame Handwerk des Schreibens abnimmt. Gerade für Schüler, die das Schreiben erst lernen müssen, ist das besonders verlockend.

So sickerte die Software rasant schnell in den deutschen Schulalltag ein, obwohl sie noch auf keinem Lehrplan steht. Knapp über die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen gab in einer Umfrage des Branchenverbands der Digitalwirtschaft Bitkom an, bereits ChatGPT benutzt zu haben – 62 Prozent davon für Hausaufgaben, 52 Prozent, um Texte zu verfassen, 18 Prozent, um Präsentationen vorzubereiten.

Beim schriftlichen Abitur in Hamburg wurde im Frühjahr ein Schüler erwischt, auf dessen Handy ein Chatbot geöffnet war. Weitere Abiturienten gerieten unter den Verdacht, für einige Aufgaben ChatGPT befragt zu haben, weil manche Antworten viel besser ausfielen als andere.

85 Prozent der Schülerinnen und Schüler fürchten laut Bitkom, dass sich andere durch die Software einen ungerechten Vorteil verschaffen. Lehrer rüsten sich mit Software aus, die es mittlerweile gibt, um Chatbot-Texte zu erkennen. Doch da von einer KI erzeugte Texte nie gleich, sondern immer anders ausfallen, ist die Fehlerquote hoch.

Macht Künstliche Intelligenz kreativer oder eben nicht? Kiste mit abgegebenen Handys während des Unterrichts. © Getty Images/E+

Es dürfe zu keinem „Hasen und Igel-Rennen“ zwischen Lehrern und Schülern kommen, sagt Björn Nölte, der für die digitale Transformation der 33 Schulen der Evangelischen Schulstiftung in Berlin und Brandenburg zuständig ist. Deshalb müssten schnell neue Prüfungsformate gefunden werden. „Ich bin den Hamburger Schülern fast dankbar, weil dadurch deutlich wurde, dass alles, was ein Chatbot kann, in Prüfungen nichts verloren hat.“

Die Veränderungen, die auf die Schulen zukommen, reichen über Prüfungen jedoch weit hinaus. Seitdem Maschinen Sprache gelernt haben, was immer als eine urmenschliche Fähigkeit galt, müssen sich Unterrichtsmethoden und Lerninhalte verändern. ChatGPT wird die Arbeitswelt drastisch verändern und schon deshalb von den Schulen nicht mehr fernzuhalten sein.

„Künstliche Intelligenz bricht der Schule, so wie sie heute existiert, das Rückgrat“, schreibt der Bildungsexperte Gottfried Böhme in der „FAZ“. Noch ist es eine Glaubensfrage, ob Schüler weniger lernen werden, weil sie das Denken an Maschinen delegieren, oder mehr, weil die Maschine zu Lernhelfern werden. Oder werden sie kreativer, weil Künstliche Intelligenz das eben nicht ist? Unabhängig davon, wie man das sieht: Das strukturkonservative deutsche Bildungssystem steht vor einer Zäsur, die weit über die Erfindung des Taschenrechners hinausgeht. Wie ist der Stand? Wo wird es hingehen?

Ein Schüler beim Bauen und Programmieren eines Roboterautos – eine Hausaufgabe. © Deemerwha studio - stock.adobe.com

An dem Heidelberger Gymnasium „Englisches Institut“ laufen an den „Medientagen“ kurz vor den Sommerferien gleich zwei Projekte parallel zum Thema Künstliche Intelligenz.

Im Erdgeschoss gibt eine Dozentin, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an die Schule gekommen ist, eine Einführung. Die Schüler der achten Klasse, die an diesem heißen Tag etwas matt in ihren Stühlen hängen, sind keine Anfänger. Ein Mädchen erzählt, dass sie bereits im vergangenen Dezember zum ersten Mal ChatGPT benutzt hat. In Deutsch sollten sie ein Wintergedicht schreiben. „Meins handelte von einer Schneeflocke“. „Meins von Weihnachten“, sagt das Mädchen neben ihr. Damals hätte die ganze Klasse ChatGPT benutzt, erklären sie. Tatsächlich wäre jedes Gedicht anders ausgefallen. „Die Lehrerin hat es nicht bemerkt. Sie war begeistert von uns.“

Ein Junge empfiehlt, einen Text, den man sich von ChatGPT schreiben lässt, anschließend am besten selbst in eine Plagiatssoftware einzuspeisen. Wenn sie nichts findet, könne man ihn getrost abgeben.

Informatiklehrer Johannes Lenz-Vock sagt seinen Schülern: „Ich weiß, dass Ihr das kennt. Markiert die Stellen, an denen Ihr KI verwendet habt.“ © Barbara Nolte TSP

Der Informatiklehrer Johannes Lenz-Vock, der eine Etage tiefer im Computerraum der Schule steht, gibt sich gelassen. Er verbietet den Schülern nicht, bei Hausarbeiten ChatGPT zu verwenden. „Ich sage ihnen: ,Ich weiß, dass ihr das kennt. Markiert die Stellen, an denen ihr KI verwendet habt.“ Im anschließenden Kolloquium merke er, ob die Schüler den Stoff der Hausarbeit auch verinnerlicht haben. ChatGPT sei ein Werkzeug, sagt Lenz-Vock, das er auch selbst verwende – zuletzt, um sich Anregungen für den dreitägigen Workshop zu holen, den er jetzt an den „Medientagen“ gibt. „So eine erste Gliederung hilft psychologisch, weil man nicht mehr vor einem leeren Blatt sitzt.“

Schuldirektor Andree Körber, der hinzugekommen ist, erzählt, dass er kürzlich ChatGPT verwendet habe, um sich Tipps vor einem schwierigen Elterngespräch zu holen. Ein paar der Hinweise seien brauchbar gewesen, wenn auch nicht bahnbrechend neu für einen langjährigen Lehrer wie ihn. „Aber wenn das Ministerium Handreichungen einspeist, kann die Software für Junglehrer durchaus hilfreich sein.“

Die „ganz große Frage“ sei, sagt Körber, wie die Technologie in Zukunft schulische Inhalte verändert. „Müssen alle noch Französisch lernen, wenn man bald über Bluetooth eine Simultanübersetzung von dem bekommt, was das Gegenüber sagt? Müssen alle noch programmieren lernen, wenn ChatGPT das viel schneller kann?“

Am „Englischen Institut“ begegnen sie einer möglichen Unterwanderung durch ChatGPT, indem sie offensiv damit umgehen. Der Informatiklehrer Steffen Haschler, 43, entwickelt seit Februar zusammen mit fünf Informatikern, die teilweise in den USA und Indien sitzen, ein KI-Programm namens SchulGPT, das später in den fast 200 Schulen des Kolping-Bildungswerks, zu dem das „Englische Institut“ gehört, eingesetzt werden soll. Seit Juni wird die Beta-Version des Programms hier an der Schule in den Fächern Informatik, Chemie, Deutsch, Geschichte, Ethik und Englisch getestet.

Informatiklehrer Steffen Haschler entwickelt ein KI-Programm namens Schul-GPT. © Barbara Nolte TSP

Deutschlands staatliche Schulen haben kaum eine Chance, mit dem Tempo, das in Heidelberg vorgelegt wird, mitzuhalten. Bei den öffentlichen Berufs-, Sekundarschulen und Gymnasien ist es vom Lehrer abhängig, ob Schüler in ChatGPT eingewiesen werden oder nicht. „Die Gefahr von neuen Bildungsungerechtigkeiten ist sehr groß zwischen denen, die das Glück haben, unter Anleitung mit der KI umzugehen, und denjenigen, denen das vorenthalten wird“, sagt Björn Nölte.

Berlin hat im April als eines der ersten Bundesländer eine Handreichung herausgegeben, die Lehrer dazu ermuntert, ChatGPT im Unterricht einzusetzen. „Eine Kompetenz, die besonders wichtig ist“, heißt es da, „ist die Beurteilung der sachlichen Richtigkeit, in dem Lernende Inhalte zunehmend selbstständig zum Beispiel mit Hilfe ihres Vorwissens überprüfen.“

Hamburg ist nach den Verdachtsfällen im Frühjahr ebenfalls die Flucht nach vorne angetreten und hat Chatbots beim schriftlichen Abitur erlaubt, sofern die Verwendung offengelegt wird. An die Bewertungsmaßstäbe der mündlichen Prüfung gehe die Schulbehörde nicht heran, kritisiert Helge Pepperling von den Lehrergewerkschaften Hamburg. „Das ist politisch nicht gewollt, denn dadurch würde das Abitur anspruchsvoller werden, und Hamburg würde im Wettbewerb der Bundesländer um den besten Abi-Schnitt schlechter dastehen.“

Schüler sollten „in einer Art Reflexionsbericht“ darstellen müssen, wie sie den Chatbot eingesetzt haben, sagt der Schulrat Björn Nölte. © Gorodenkoff - stock.adobe.com

Pepperling schlägt vor, den Anteil der Präsentation, die von einer KI stammen könnte, an der Gesamtbewertung beispielsweise von 30 auf fünf Prozent herunterzustufen. Die anschließenden Fragen müssten zudem anders gestellt werden, da ChatGPT den Lösungsweg bereits vorgibt. Zum Beispiel: „Erläutern Sie die Methoden und Gesetze, die dem Lösungsweg zugrunde liegen.“

Björn Nölte von der Evangelischen Schulstiftung, der außerdem Gründungsmitglied des „Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur“ ist, schlägt vor, Chatbots in Klassenarbeiten zuzulassen. Ein Bestandteil der Arbeit müsse dann sein, dass die Schülerinnen und Schüler „in einer Art Reflexionsbericht“ darstellen müssen, wie sie den Chatbot eingesetzt haben – warum sie bestimmte generierte Textpassagen übernommen haben und andere Dinge nicht. Das würden manche Schulen bereits praktizieren.

„Etwas visionärer“, wie Nölte findet, wäre, auf Klassenarbeiten zu verzichten und stattdessen den Schülern eine komplexere Aufgabe zu geben, für die sie einige Wochen oder Monate Zeit haben. Währenddessen könnten sie sich Feedback holen – von Mitschülern, vom Lehrer und auch von einem Chatbot. In Geschichte könnte beispielsweise eine Quellenanalyse in ChatGPT eingespeist werden, um sie von der KI nach bestimmten Kriterien beurteilen zu lassen. „Das ist eine außergewöhnlich lernförderliche Form.“

Letztlich hält Nölte es für sinnvoll, Noten ganz abzuschaffen, was auf viele Widerstände stößt, da Noten als ein Grundpfeiler des deutschen Schulsystems gelten. Dass sie in Zeiten von ChatGPT womöglich nicht mehr gerecht sind, habe immerhin den „Noten-Fetisch“ ein bisschen in Frage gestellt, sagt Nölte. „Noten messen nicht das, was sie messen sollen.“ Die Deutsche Bahn suche beispielsweise neue Mitarbeiter nicht mehr nach Zeugnisnoten aus, sondern über Assessment-Verfahren. „Die sagen: Wir finden so die besseren Leute.“

Auch der Heidelberger Informatiklehrer Steffen Haschler zielt mit seiner Software SchulGPT darauf, das deutsche Schulsystem in seinen Grundfesten zu erschüttern. „Ich mag das Schulsystem so, wie es jetzt ist, nicht“, sagt er. „Da werden alle gleich gemacht. Das ist nicht wissensgesellschaftsfähig.“ Mit Hilfe von Chatbots ließen sich Lerninhalte auf den Lernstil jedes Schülers, auf seine Vorkenntnisse und spezifische Motivation zuschneiden. „Das ist der Game-Changer in der Bildung.“

Haschler ist im neuen Schuljahr zwei Tage pro Woche freigestellt, um SchulGPT voranzutreiben. In einem leeren Klassenzimmer hat er jetzt seinen Laptop aufgeklappt, um die Möglichkeiten des neuen Programms vorzuführen. Er lädt den „Bildungsplan Baden-Württemberg Fach Deutsch“ aus dem Internet herunter und speist die 91 Seiten ins Programm ein. Auf dieser Grundlage könne die KI maßgeschneiderte Lernfragen für jeden einzelnen Schüler entwerfen und zwischendurch kleine Tests, die es eigenständig mit Prozentpunkten bewertet. Anhand dieser Tests könnten Schüler und Lehrer sehen, wie gut der Stoff verstanden wurde.

Bei Bedarf könnte zwischendurch beispielsweise ein Erklärungsvideo gezeigt werden. Dafür müssen sich die Lehrer nicht mehr selbst vor eine Kamera stellen, sondern nur einen Text eintippen, und das Ganze wird von einer künstlich generierten Figur vorgetragen. „Bald wird es keine Schulbücher mehr geben“, sagt Haschler in feierlichem Ton. Er zeichnet ein Zukunftsbild, in dem Wissen mithilfe von Quizfragen vermittelt wird, Schüler Dialoge mit Jesus und Caesar führen und die manchmal bleierne Langeweile eines Schultags der Vergangenheit angehört.

Am Heidelberger Gymnasium sind nicht alle Kollegen so begeistert von diesen Zukunftsaussichten wie Haschler, der seit Jahren dem Chaos Computer Club angehört. Manche Lehrer fürchten, dass, wenn man Schülern ChatGPT beibringt, man sie womöglich anstifte, ihre Hausaufgaben damit zu machen. Haschler hält diese Sichtweise für zu kurz gedacht. „Ich könnte mich auch irgendwo einhacken, tue es aber nicht, denn es gibt eine Hacker-Ethik.“ Ähnliches gelte auch für Schüler. „Die wollen ja lernen. Es muss ihnen nur sinnvoll erscheinen.“

Auch die Berliner Schülerin, die so erfolgreich damit war, ChatGPT in einer Hausarbeit zu verwenden, wird es nicht noch einmal tun. Sie hat die Schule abgeschlossen. Doch es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass sie ChatGPT verwendet hat. Von ihrem Freund, der bereits studiert, weiß sie, dass an der Universität Chatbots noch verbreiteter sind als an Schulen. „Die müssen teilweise jede Woche 30 Seiten Text abgeben, die kommen sonst gar nicht hinterher.“