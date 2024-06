„Der Islamische Staat kommt in der Nacht“ Wie mächtig die Dschihadisten schon wieder sind

Das 2014 vom IS eroberte Mossul, eine Millionenstadt im Irak, zur Befreiung 2017. © AFP/ARIS MESSINIS

Öl-Quellen in Nordirak im Jahr 2016, die IS-Angreifer in Brand steckten. © REUTERS/ALAA AL-MARJANI

Am späten Samstagabend explodiert in Daoud al-Salem, einem kleinen Dorf in der irakischen Provinz Diyala, eine Bombe. Als schiitische Milizionäre zu dem Anschlagsort eilen, detoniert ein zweiter Sprengsatz. Ein Mann stirbt, vier weitere werden verletzt. Im Norden des Irak ist das eine Nachricht, die für wenig Aufsehen sorgt.

Der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) ist hier zehn Jahre nach der Ausrufung seines Terrorkalifats und fünf Jahre nach seiner Zerschlagung noch immer präsent. Rebar Ahmed Khalid ist überzeugt: Die Terroristen sind auch eine Gefahr für Europa. „Sie suchen nur nach einer passenden Gelegenheit, wieder aktiv zu werden. Auch Deutschland sollte wachsam sein“, warnt der Innenminister der autonomen Region Kurdistan.

Im Irak und in Syrien ... nutzen die verbliebenen IS-Zellen den chronischen Zwist zwischen der irakischen Zentralregierung und der kurdischen Regionalregierung im Norden aus. In den Provinzen Diyala, Kirkuk und Salah ad-Din gelten manche Gebiete als umstritten. Zwischen den Einheiten der irakischen Armee und kurdischen Peschmerga-Kämpfern gibt es Landstriche, die keine Seite kontrolliert und in denen sich die Terroristen bewegen können und Rückzugsräume finden. Ein Missstand, den auch das Pentagon beklagt. In einem Bericht zur noch immer laufenden Anti-Terroroperation „Inherent Resolve“ (in etwa: „natürliche Entschlossenheit“) aus dem Februar heißt es, der IS nutze „Sicherheitslücken“ aus und verübe „sporadische“ Anschläge.

Nach der militärischen Eroberung eines zusammenhängenden Gebietes im Nordwesten des Irak und im Osten Syriens verkündete die Miliz am 29. Juni 2014 die Gründung eines Kalifats, mit Abū Bakr al-Baghdādī als „Kalif Ibrahim – Befehlshaber der Gläubigen“... Damit ist der Anspruch auf die Nachfolge des Propheten Mohammed als politisches und religiöses Oberhaupt aller Muslime verbunden. Im Dezember 2017 wurden dem IS die letzten Gebiete im Irak genommen, im März 2019 auch in Syrien. Seitdem gilt das Projekt der Bildung eines islamischen Staates[11][12] dort als gescheitert;[13][14] in beiden Ländern werden seither nur noch vereinzelte Angriffe verübt.[15] Stattdessen gewinnt der IS seitdem vor allem in verschiedenen Regionen Afrikas durch Personalanwerbung, Besetzung von Gebieten und Teilnahme an dortigen Konflikten an Einfluss und Größe. Der IS wird des Völkermords an den Jesiden, der Zerstörung von kulturellem Erbe der Menschheit wie auch anderer Kriegsverbrechen beschuldigt. Vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen[19] sowie von der Regierung Deutschlands[20] wird der IS offiziell als terroristische Vereinigung eingestuft. Der Großmufti Saudi-Arabiens, ʿAbd al-ʿAzīz Āl asch-Schaich, nannte den IS zusammen mit al-Qaida „Feinde Nummer Eins des Islam“.

Von 25 Personen des obersten Führungskaders des IS waren 17 ab 2004 im US-amerikanischen Gefängnis Camp Bucca im Südirak inhaftiert.[160][161] Durch die Zusammenlegung radikaler Dschihadisten, Militärs und Geheimdienstoffiziere in gemeinsame Zellenblöcke wurde nach Ansicht von westlichen Kommentatoren ein „verhängnisvoller Fehler“ begangen. Dort erfolgte die Anwerbung erfahrener Militärs der irakischen Armee für den Islamischen Staat. Irakische Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang von der „Akademie Bucca“.[162]

„Die US-Besatzer im Irak hatten ein tragisches Talent dafür, sich […] ihre intelligentesten Feinde selbst zu schaffen und zu vereinen.“– Christoph Reuter.

Mit dem Umfang, der Professionalität und der strategischen Nutzung von Medien auf unterschiedlichsten Levels – vom Handyvideo eines Kämpfers bis zu Hochglanzmagazinen – ist der IS die erste Terrororganisation, die in diesem Ausmaß ihren realen Kampf gleichzeitig auch in den Medien führt. Es wird so versucht, den ausgerufenen Kalifat­staat zusätzlich virtuell zu konstituieren. Dies gelingt häufig bei der Zielgruppe des IS, den in westlichen Ländern lebenden Muslimen.

Der IS galt als die reichste Terrororganisation der Welt mit einem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden US-Dollar (Stand Januar 2015).[137] Bei der Eroberung von Mossul und der Plünderung der Zentralbank gelangten im Juni 2014 allein 429 Millionen US-Dollar in die Hände des IS.[138] Das „Geschäftsmodell“ IS basierte auf mehreren Säulen:[137]

Erdöl: Der IS finanzierte sich größtenteils über die Einnahmen vom Verkauf des Rohöls aus eroberten Ölfeldern.[139][140] Bis zu den ersten Luftschlägen auf Erdölfelder im Oktober 2014 wurde täglich für 3 Millionen US-Dollar Öl gefördert und verkauft. Ende 2014 sanken die Zahlen auf etwa 360.000 US-Dollar je Tag.[141]

Raub: Eine zusätzliche Einnahmequelle war der Verkauf antiker Fundstücke aus Raubgrabungen an archäologischen Fundstellen und der Plünderung von Museen. Bis Ende 2014 sollen archäologische Funde allein aus Syrien im Wert von 30 Millionen US-Dollar in den Westen geschmuggelt und hier mit gefälschten Papieren in den Kunsthandel gebracht worden sein.[142]

Lösegeld und Sklaverei: Forderungen aus Entführungen sowie die „Versteigerung“ von Kindern und Frauen (insbesondere gefangengenommene Jesiden und Christen) auf Sklavenmärkten stellen eine weitere Einnahmequelle dar. Mädchen und Frauen zwischen 10 und 20 Jahren wurden für umgerechnet 68 Euro versteigert; Kinder bis zu 9 Jahren erzielten Preise bis zu umgerechnet 135 Euro. Entführte westliche Geiseln wurden für 3 bis 5 Millionen US-Dollar freigelassen.[143][144][145][146]

Spenden: Der IS finanziert sich über Spenden vermögender Privatleute, religiöser Stiftungen und Moscheevereine,[147] vor allem aus Saudi-Arabien und Katar.[148]

Steuern: Der IS erhebt Steuern von Gewerbetreibenden, die für Umsatz- und Vermögensteuer jeweils bei 10 % liegen, sowie Zölle (zwischen 200 und 500 US-Dollar je Lieferung). Daneben bezog der IS in Mossul Mieteinnahmen für über 20.000 Wohnungen und Geschäfte in Höhe von 3 Millionen US-Dollar monatlich.

Der IS betreibt einen scharfen Ikonoklasmus und zerstört systematisch Kulturgüter der vorislamischen Vergangenheit. Im September 2014 wurde die armenische Gedächtniskirche am ehemaligen Konzentrationslager Deir ez-Zor aus den Zeiten des osmanischen Völkermords an den Armeniern gesprengt. Im Februar 2015 wurden im Museum von Mossul gezielt Statuen, insbesondere aus der assyrischen Zeit, zerschlagen.[12