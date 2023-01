Der US-Kongress tritt zusammen Mit neuer Macht

An diesem Dienstag um 12 Uhr ist es so weit: Im US-Kapitol in Washington werden die neuen und wiedergewählten US-Senatoren und Abgeordneten auf ihr Amt eingeschworen. Und man muss keine Glaskugel befragen, um vorherzusagen, dass die neue Kluft danach ganz schnell sichtbar sein wird.

Der neue Kongress, mit dem US-Präsident Joe Biden in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit umgehen muss, ist ein tief gespaltener. Zwar fielen die Verluste der Demokraten bei den Zwischenwahlen im November 2022 deutlich geringer aus als erwartet. Sie verteidigten ihre Mehrheit im Senat.

Aber im Repräsentantenhaus haben künftig die Republikaner das Sagen. Spannend zu beobachten wird sein, was sie mit ihrer knappen Mehrheit von vier Stimmen bewirken – oder je nach Standpunkt: anrichten – können.

Konnten Biden und seine Demokraten im vergangenen Jahr bis zum Schluss noch Erfolge feiern und wichtige Vorhaben wie ein Bundesgesetz zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe umsetzen, so wird es nun deutlich schwieriger, Mehrheiten für neue Gesetze oder Reformen zusammenzubringen. Vor allem, da die nächste große Wahl bereits ihre Schatten vorauswirft: die Präsidentschaftswahl 2024.

Die Trump-Anhänger sind stärker geworden

Gleich zu Beginn könnte sich zeigen, wie destruktiv Teile der neuen republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus sind. Hier finden sich viele Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die kein Interesse daran haben, Bidens Demokraten auch nur einen einzigen parlamentarischen Erfolg zu gönnen.

Dass Trump angekündigt hat, 2024 wieder zu kandidieren, macht die Ausgangslage nicht einfacher. Vor allem, da gegen ihn diverse Verfahren laufen. Auch haben die Republikaner Rache geschworen, nachdem die Demokraten im Repräsentantenhaus gerade durchsetzten, dass seine Steuererklärungen öffentlich zugänglich sind.

218 Stimmen braucht Kevin McCarthy für die Wahl des „speakers“

Der kalifornische Abgeordnete Kevin McCarthy will sich als Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi zum Sprecher des Repräsentantenhauses („speaker) wählen lassen. Ob er dafür aber die nötigen 218 Stimmen erhält, ist offen. Auf Stimmen der Demokraten muss er nicht hoffen.

Der ultrarechte Flügel seiner Fraktion hat weitreichende Forderungen mit Blick auf Ausschussposten und andere Zugeständnisse gestellt. Unter anderem wollten sie einführen, dass künftig ein einzelner Abgeordnete beantragen kann, dass der Parlamentschef abgewählt wird – ein Vorschlag, der erhebliches Erpressungspotenzial mit sich bringen würde. Bisher braucht es dafür mehr als die Hälfte der Fraktion.

Als Kompromiss bot McCarthy an, dass fünf unzufriedene Abgeordnete solch einen Antrag stellen können. Den rechten Republikanern reichte aber auch dies nicht. Von manchen wird gar berichtet, dass sie den 57-Jährigen auch dann nicht unterstützen, wenn er alle ihre Forderungen erfüllen sollte.

Sollte McCarthy durchfallen, wird weitergewählt, bis ein Kandidat die erforderlichen Stimmen auf sich vereinen kann. Spekuliert wird darüber, ob ein gemäßigterer Republikaner bessere Chancen haben könnte, wenn er konservative Demokraten überzeugen kann.

So oder so kann das Repräsentantenhaus nur dann Gesetze durchbringen, wenn der demokratisch geführte Senat zustimmt. Aber viele Republikaner scheinen sich vor allem auf Blockadepolitik einzustellen – und auf diverse Untersuchungsausschüsse, etwa gegen Innenminister Alejandro Mayorkas wegen der Lage an der Grenze zu Mexiko oder gegen Präsidentensohn Hunter Biden.

Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, wiederum gilt zwar als harter Machtpolitiker, aber auch als deutlich konstruktiver. Daher ist es auch kein Zufall, dass ein frisch aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrter Biden am Mittwoch nach Kentucky reist: Dort wird er zusammen mit Senator McConnell auftreten, um über wichtige Infrastrukturvorhaben zu sprechen.

Die Neujahrsbotschaft des Präsidenten ist eindeutig: Auch 2023 gibt es gute Chancen zu überparteilichem Handeln. Das Problem ist nur: Der Kontrast zwischen den Bildern aus Kentucky und Washington könnte kaum größer sein.

Bei den Demokraten wiederum sind die Führungsfragen erst mal geklärt, zumindest vordergründig. Hakeem Jeffries führt als Nachfolger Pelosis die Fraktion im Repräsentantenhaus, und Chuck Schumer muss im Senat auch weiterhin eine knappe Mehrheit zusammenhalten. Auch hier werden absehbar Konflikte zwischen den verschiedenen Parteiflügeln auftreten – aber in deutlich gemäßigter Form.

