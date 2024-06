Diamond League Stabhochsprung-Star Duplantis verpasst nächsten Weltrekord

Stabhochspringer Armand Duplantis aus Schweden hat seinen nächsten Weltrekord verpasst. Beim Diamond-League-Meeting in Stockholm scheiterte der 24 Jahre alte Ausnahme-Leichtathlet knapp an 6,25 Metern. Es wäre Duplantis' neunter Weltrekord gewesen. Den Sieg vor seinem Heimpublikum holte der Superstar mit einer übersprungenen Höhe von 6,00 Metern trotzdem.

Wenige Tage vor Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom überzeugte die deutsche Hochspringerin Imke Onnen in Stockholm mit einem zweiten Platz. Die 29-Jährige überquerte 1,94 Meter. Besser war nur Weltmeisterin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine, die 2,00 Meter übersprang.

Auch Diskuswerfer Henrik Janssen lieferte einen ordentlichen Wettkampf ab. Er schaffte 65,85 Meter und wurde damit Vierter. Der Sieg ging an Weltrekordhalter Mykolas Alekna aus Litauen mit 68,64 Metern.

Hartmann Sechster über 100 Meter

Über die 100 Meter belegte Joshua Hartmann in 10,30 Sekunden den sechsten Rang. Der Kameruner Emmanuel Eseme sprintete in 10,16 Sekunden zum Sieg. Der Leipziger Robert Farken gewann das Rennen über die 1500 Meter in 3:33,53 Minuten, allerdings fehlten über diese Distanz die Topläufer wie der Norweger Jakob Ingebrigtsen.

Sam Parsons verpasste über die 3000 Meter hingegen eine Spitzenplatzierung und wurde mit einer Zeit von 7:40,01 Minuten Zehnter. Es siegte Narve Gilje Nordas aus Norwegen in 7:33,49 Minuten.

