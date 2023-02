Die drei Heinzelmännchen der Ampel Mehrarbeit für den Maschinenraum der Regierung

Im Büro von Steffen Saebisch haben sie sich damals überlegt, wie das mit der Ampel klappen soll. Damals, im Herbst 2021, als der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP fast fertig war, gehörte der Raum im Finanzministerium noch Wolfgang Schmidt, der rechten Hand des künftigen Kanzlers. Bis spät in der Nacht saß die Gruppe beieinander, das letzte Kapitel zur „Arbeitsweise der Regierung“ wollte verfasst werden. Über ihre eigene Rolle aber haben der Sozialdemokrat Schmidt und der Liberale Saebisch nichts hineingeschrieben. Dabei kommt es maßgeblich auf ihr Trio mit der später hinzugestoßenen Grünen Anja Hajduk an.

Immer freitags treffen sie sich zusammen mit ihren jeweiligen Büroleitern, um zu schauen, wo es hakt und in der nächsten Arbeitswoche Ärger droht. Mal steht der Jour fixe als „Ampelrunde“ im Kalender, mal als „Regierungskoordination“. Wenn der Termin nicht gehalten werden kann, wird wie vergangene Woche improvisiert und halt schon donnerstags getagt. Gesimst und gemailt wird ohnehin ständig. Irgendwas ist schließlich immer.

Dass die Ampel über dies und jenes streitet, gehört längst zur Nachrichtenroutine. Und nach der Berlin-Wahl, bei der alle beteiligten Parteien Verluste hinnehmen mussten und die FDP sogar an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, dürften die Fliehkräfte noch zunehmen. Intern geben sich viele Protagonisten trotzdem ganz zufrieden damit, wie es mit der Premiere dieses Bündnisses bisher läuft.

Die drei Regierungskoordinatoren von SPD, Grünen und FDP Wolfgang Schmidt, 52 Jahre alt, arbeitet schon lange an der Seite des Kanzlers. Für den SPD-Generalsekretär Olaf Scholz war er erst persönlicher Referent und Büroleiter. Als Organisator im Hintergrund folgte er Scholz erst in die SPD-Fraktion, dann ins Bundesarbeitsministerium, in die Hamburger Senatskanzlei und ins Bundesfinanzministerium. Nun ist er der Kanzleramtsminister. © IMAGO/Christian Spicker Anja Hajduk, Jahrgang 1963, ist seit 1995 Mitglied der Grünen. Zwei Jahre später zog sie als Abgeordnete erstmals in die Bürgerschaft der Hansestadt ein, 2002 dann von Platz 1 der Landesliste aus in den Bundestag. Regierungserfahrung sammelte sie in den zwei Jahren der Hamburger schwarz-grünen Koalition von 2008 bis 2010 als Senatorin für Städtebau und Umwelt. Von 2013 bis 2021 gehörte sie erneut dem Bundestag an. Seither ist sie Amtschefin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. © picture alliance/dpa/Georg Wendt Steffen Saebisch, geboren 1970 in Tübingen, ist Staatssekretär im Finanzministerium. 2009 kreuzten sich im Bundestag erstmals die Wege mit dem späteren FDP-Chef Christian Lindner. Der zog damals ins Parlament ein, Saebisch begann für den Abgeordneten Heinrich Leonhard Kolb zu arbeiten. Später half er, die Fraktionsgeschäfte zu führen, zwischenzeitlich auch im Berliner Abgeordnetenhaus. Er war von 2009 bis 2014 Staatssekretär in Hessen, danach Geschäftsführer der FDP-nahen Naumann-Stiftung für die Freiheit. © imago images/photothek

Für sie war absehbar, dass es in einer Dreierkonstellation – dazu noch mit Grünen und Liberalen, die nach langen Oppositionsjahren kaum Regierungserfahrungen mitbrachten – mehr offen zutage tretende Konflikte und Klärungsbedarf geben würde als in der Vergangenheit. Sicher konnten CDU und CSU auch in Bündnissen mit der Union als unterschiedliche Regierungspartner wahrgenommen werden. Die Ampel ist dennoch der erste echte Koalitionsdreier auf Bundesebene, bestehend aus Parteien ganz verschiedener kultureller Prägung.

Genau deshalb wurden Schmidt, Hajduk und Saebisch von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner mit dem betraut, was sie tun. „Das Trio erfüllt eine extrem wichtige Scharnierfunktion für das Funktionieren der Ampelregierung“, heißt es in Regierungskreisen: „Es klärt viele strittige Fragen, die auf Arbeitsebene oder zwischen den Staatssekretären nicht ausgeräumt werden können.“ Und das offenbar mit größerem Erfolg, wie aus den beteiligten Parteien bestätigt wird. „Häufig können sie verhindern, dass etwas bis auf die Chefebene eskaliert werden muss“, so eine Regierungsvertreterin: „Das gelingt nicht immer, aber sehr, sehr oft.“

Beim zweiten Entlastungspaket des vergangenen Jahres klappt es nicht so gut. Damals öffentlich vorgetragene Forderungen wie die nach einem Tankrabatt engten im Vorfeld die „Landezone“ stark ein, die Schmidt, Hajduk und Saebisch stets suchen. Das dritte Paket und der „Doppelwumms“ zur Abfederung hoher Öl- und Gaspreise ließ dann zwar auf sich warten – viele Stunden brütete das Trio darüber – am Ende aber präsentierte es dem Koalitionsausschuss eine Beschlussvorlage, an der nur noch wenig geändert wurde. Zwischen den Dreien – den Eindruck wollen sie zumindest vermitteln - haben sich die Dinge eingespielt.

Einmal im Monat gehen sie zusammen essen, um über grundsätzlichere Fragen der Regierungsarbeit zu diskutieren, die im stressigen Alltagsgeschäft zu kurz kommen. Was steht mittelfristig an? Was tun, dass die Grünen und das FDP-geführte Verkehrsressort wieder zueinanderfinden? Wer kann wo punkten? Es geht dann aber auch um das bessere Kennenlernen und private Dinge, etwa dass Schmidt und Saebisch beide das Segeln lieben. Ohne persönliches Vertrauen könnten die drei Regierungskoordinatoren nur schlecht zusammen arbeiten.

Ihre Restaurantbesuche erzeugen keinen Auflauf. Der bekannteste aus dem Trio ist Schmidt, immerhin Kanzleramtschef im Range eines Ministers. Aber auch er hat sich für das Gelingen der Ampel Zurückhaltung auferlegt, gibt kaum Interviews, ist viel seltener in der Öffentlichkeit als CDU-Vorgänger wie Peter Altmaier oder Helge Braun, der als Arzt und Corona-Erklärer in der Pandemie in Erscheinung trat.

Anja Hajduk war im Bundestag und auch Umweltsenatorin in Hamburg, weshalb sie Scholz schon lange kennt – möglicherweise ein Grund, warum Vizekanzler Habeck sie zur Amtschefin seines Vizekanzleramts im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz machte. Es passt gut ins Profil der loyalen Koordinatorin ohne eigene Agenda, dass die Grüne bei der Wahl 2021 nicht mehr angetreten ist.

Noch nie für ein Amt kandidiert hat Saebisch, der für seine FDP stets in zweiter Reihe gearbeitet hat – für die Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, auf das er nun von seinem neuen Büro aus blickt, als Wirtschaftsstaatssekretär in Hessen und Geschäftsführer der parteinahen Naumann-Stiftung. Der Jurist begleitete auch die Jamaika-Verhandlungen 2017, zwei Jahre später fragte Lindner ihn, ober er nicht eine Regierungsbeteiligung strategisch vorbereiten könne. Als es so weit war, wurde er Lindners wichtigster Mann – im Hintergrund.

So lassen sich alle aus dem Trio treffen, aber keinesfalls zitieren. Sie verstehen sich als nicht-öffentliche Clearingstelle der Koalition oder etwas plakativer als Heinzelmännchen, die nachts heimlich das Unkraut jäten. Dabei hätten sie viel zu erzählen, weil sie zu einem sehr kleinen Kreis von vielleicht 20 Leuten in Berlin gehören, der weiß, was alles in der Bundesregierung läuft. Rund 6000 Vorlagen sind vergangenes Jahr über Steffen Saebischs Tisch gegangen.

Damit sie auch koordinieren können, nehmen die Triomitglieder an fast allen wichtigen Vortreffen ihrer jeweiligen Partei und wichtigen Regierungsrunden teil. Allein bei den Koalitionsausschüssen, die zwar von ihnen vorbereitet werden, bleiben sie bis auf Minister Wolfgang Schmidt außen vor.

Montags nehmen sie an der Staatssekretärsrunde teil, die für jeden Mittwoch die Sitzung des Bundeskabinetts vorbereitet. Auch dort sind alle drei dabei, nicht nur Schmidt als Minister. Aus leidvoller Erfahrung als nicht eingeladener Vizekanzleramtskoordinator in der Großen Koalition hat er dafür gesorgt, dass nun auch die Staatssekretäre Anja Hajduk und Steffen Saebisch am Tisch sitzen.

Ihr Hauptjob ist die „Vorklärung“ oder „Frühkoordinierung“. Die Begriffe stehen im Regierungsviertel dafür, dass möglichst viele Fallstricke beseitigt werden sollen, ehe es in die sogenannte Ressortabstimmung geht. Das ist die offizielle Prozedur, mit der die Regierung ihre internen Differenzen zu überbrücken und einen gemeinsamen Kabinettsbeschluss herbeizuführen versucht: Das fachlich zuständige Haus schlägt etwas vor, andere Ministerien, speziell die mit politisch anders gefärbter Leitung, bringen Änderungswünsche vor. Das Problem: Ein Entwurf geht auf dem formalen Weg schätzungsweise 900 Adressaten per E-Mail zu und wird quasi veröffentlicht. Die Presse fragt Fachabgeordnete des einen Koalitionspartners, was sie vom Plan des anderen halten – schon gibt es Ärger.

Also wird im kleinen Kreis außerhalb des normalen Regierungsprotokolls vorab nach potenziell Konfliktträchtigem gefahndet – bei Personalien oder Gesetzen: Die Ministerien sollen alle wichtigen Vorhaben beim Kanzleramt anmelden. Das versteht sich als „Notar des Koalitionsvertrags“ und prüft, ob dessen Geist eingehalten wird. Wenn nicht, weist es die Ministerien darauf hin. Aber auch im weiteren Prozess können besonders ehrgeizige oder unpolitische Beamte Formulierungen finden, die bei einem der Ampel-Partner den Puls erhöhen.

Um ihn zu senken, tauschen sich die Drei ständig aus, erkunden die Befindlichkeiten jenseits des rein Fachlichen. Sie wissen, wo Sozialdemokraten, Grünen oder Liberalen sich schwer tun, wie weit sie für einen Kompromiss gehen können. Zugeständnisse machen Schmidt, Hajduk oder Saebisch oft selbst – weil sie meist ahnen oder wissen, wie ihre Chefs zu den Fragen stehen – „Olaf“ ruft häufig bei „Wolfgang“ an, „Robert“ bei „Anja“ und „Christian“ bei „Steffen“.

Natürlich klären sie längst nicht alles, wie auch häufig in dieser Zeitung zu lesen ist. Dann muss die Dreierrunde aus Kanzler, Vizekanzler und zweitem Vizekanzler ran, oder die Minister klären ihre Differenzen direkt. So fügten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizkollege Marco Buschmann (FDP) ihre Corona-Positionen zusammen oder klärten Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner Details zum Bürgergeld. Wenn, wie in diesen Fällen rote und gelbe Ressortchefs miteinander verhandeln, ist es Hajduks Aufgabe, grüne Positionen einzubringen.

Was ihre Chefs Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner zu verschiedenen Themen denken, wissen Wolfgang Schmidt, Anja Hajduk und Steffen Saebisch meist schon. Falls nicht wird direkt nachgefragt. © dpa/Kay Nietfeld

Im Maschinenraum der Bundesregierung sehen sie es nicht unbedingt als Versagen an, wenn am Ende die Chefebene den Knoten durchschlagen muss. Ihnen ist aber wichtig, dass sie bis dahin die Zahl offener Fragen reduziert haben und eine Entscheidung über bedeutende Fragen getroffen werden muss und nicht über gesetzgeberisches Klein-Klein.

So ist es aus ihrer Sicht aktuell auch bei der nationalen Sicherheitsstrategie. Die Ressortabstimmung wurde im Dezember verschoben, da auf Arbeitsebene noch 30 Punkte offen waren. Inzwischen sind es nicht mehr so viele, weil die Ebene der Staatssekretäre und das Trio Schmidt-Hajduk-Saebisch daran gearbeitet haben. Perfekt lief es in seinem Sinne zwar nicht – sonst wären die ungeklärten Punkte erst gar nicht publik geworden. Nun aber reden die Chefs über wenige zentrale Fragen: Wie hält es Deutschland künftig mit China oder Waffenlieferungen in den globalen Süden?

Bis die Ampel schaltet, dauert es manchmal eben etwas länger. So wie bei der Fortführung des 9-Euro-Tickets zum Beispiel. Der zuständige Finanzminister wollte es eigentlich erst nicht bezahlen, wurde aber so lange bearbeitet, bis sich FDP-Chef Lindner vom liberalen Verkehrsminister doch überzeugen ließ. So sollte es für die Öffentlichkeit aussehen – aber Wolfgang Schmidt, Anja Hajduk und Steffen Saebisch haben auch mit diesem Thema viele Stunden zugebracht.

