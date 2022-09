Ampel-Streit um Panzer-Frage Ein ernüchterndes Telefonat und der schmale Grat des Kanzlers

Olaf Scholz hat mal wieder das Problem, dass der Anschein erweckt wird, der Kanzler zögere und zaudere, dabei liest sich die nun regelmäßig veröffentlichte Waffenlieferungsliste etwas anders. Auch beim schweren Gerät: So wurden bisher zum Beispiel 24 Flakpanzer vom Typ Gepard geliefert, 54 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung, zehn Panzerhaubitzen 2000 inklusive Ausbildung und Ersatzteile, 500 Stinger-Fliegerabwehrraketen und das Artillerieortungsradar Cobra.

„Der Gesamtwert der im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 12. September 2022 von der Bundesregierung erteilten Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern beträgt 733.631.635 Euro“, betont das Kanzleramt. Insgesamt stehen für dieses Jahr zwei Milliarden Euro für die Ukraine bereit.

Uneinigkeit in der Ampel-Koalition: Sollen Panzer geliefert werden?

Nachdem aber die Spitzen von FDP und Grünen Druck machen, zumindest aus den Beständen die Industrie auch Panzer zu liefern, wächst der Druck auf das Kanzleramt, am Mittwoch dürfte das auch ein Thema in der offenen Aussprache des Bundeskabinetts gewesen sein.

Vor allem die ertüchtigten rund 30 Marder-Schützenpanzer, die der Rheinmetall-Konzern rasch der Ukraine liefern könnte, stehen im Fokus der Debatten, wegen der überraschenden militärischen Erfolge der Ukraine. In der SPD wird betont, man schließe nichts aus, aber es müsse eine klare Abstimmung zwischen den Nato-Partnern geben.

„Putin ist kein guter Feldherr, aber immer noch ein guter KGB-Mann.“ Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk

Gerade in Osteuropa verfängt die abwägende Argumentation des Kanzleramts nur bedingt, zumal auch der Ringtausch – Panzer sowjetischer Bauart für die Ukraine, für abgebende Staaten Panzer-Ersatz aus Deutschland – nur schleppend vorankommt. Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk brachte das Agieren von Kanzler und SPD in der ARD-Sendung „Maischberger“ in seiner gewohnt scharfzüngigen Art so auf den Punkt: Wladimir Putin sei kein guter Feldherr, „aber immer noch ein guter KGB-Mann“. Er kenne Deutschland gut und die Angst sei seine größte Waffe, meinte Melnyk.

Putin zeigt in Telefonat mit Scholz keinerlei Einlenken

Scholz hat jetzt noch einmal einen Versuch unternommen, Wladimir Putin in einem rund 90-minütigen Telefonat zu einem Einlenken zu bewegen. Es war das erste direkte Gespräch seit Mai. Aber Auch in SPD-Kreisen hat man in dieser Frage anders als zu Beginn des Krieges keine Hoffnung mehr, wichtig sei vielmehr, dass der Kanzler Putin klipp und klar die deutsche Haltung übermittelt habe. Scholz hatte zuvor auch mit dem ukrainischen Wolodymyr Selenskyj gesprochen.

Mitte Februar kam es zum bisher letzten Treffen in Mosklauf zwischen Putin und Kanzler Olaf Scholz. © Mikhail Klimentyev/Russian President Press Office/Sputnik/dpa

Das Scholz jetzt zum Hörer griff, hängt vor allem mit der Reise kommende Woche nach New York zusammen, wo der Kanzler vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprechen wird, Scholz versucht sich bei diesen Einwirkungsversuchen vor allem auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eng abzustimmen, die in dieser Frage einen engen Draht haben.

Doch während Scholz auf einen Waffenstillstand, einen „vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine“ sowie die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja pochte, lässt die Mitteilung des Kremls zu dem Telefonat keinerlei Einlenken Putins schließen. Der Präsident habe den Kanzler auf die „himmelschreienden Verstöße“ der Ukrainer gegen das humanitäre Völkerrecht aufmerksam gemacht, heißt es von dort. Bisher fordert der Kreml eine bedingungslose Kapitulation, aber die Zweifel an Putin wachsen nun auch in Moskau.

Putins Sicht der Dinge

Die ukrainische Armee beschieße Städte im Donbass und töte dort Zivilisten. Im Streit über Gaslieferungen betonte Putin demnach, dass Russland ein zuverlässiger Lieferant sei. Westliche Sanktionen verhinderten aber eine ordnungsgemäße Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Berlin hat diese bereits mehrfach vorgebrachte Begründung für den Lieferstopp als falsch zurückgewiesen. Ob das ernüchternde Telefonat dem Kanzler als Anlass dienen könnte, die Militärhilfe für die Ukraine auszuweiten und auch die SPD davon zu überzeugen, wird bislang als reine Spekulation eingestuft. Westliche Militärexperten verweisen auf das Momentum auf Seiten der Ukraine, um diese mit weiteren Erfolgen in eine gute Verhandlungsposition zu bringen.

In der SPD warnen sie: Die Stimmung ist am Kipppunkt

Es ist und bleibt ein schmaler Grat. Zumal in der SPD davor gewarnt wird, jetzt wieder nur noch über Panzerlieferungen zu streiten. Die Stimmung sei wegen der hohen Energiepreise und der hohen Inflation am absoluten Kipppunkt. Lauter einer neuen Forsa-Umfrage ist für 79 Prozent der Bürger die Energieversorgung das wichtigste Thema, der Zuspruch zu den wichtigsten Regierungsmitgliedern sei auf einem Tiefpunkt angelangt. „Das Vertrauen zur „Fortschritts-Koalition“ ist aufgebraucht“, bilanziert Forsa.

Aber an der Unterstützung für die Ukraine will die Ampel-Koalition uneingeschränkt festhalten, doch wie weit soll sie in dieser womöglich entscheidenden Phase gehen?

Scholz fürchtet weiter die nukleare Eskalation

Bei Scholz und seinem Stab spielt bei Entscheidungen zu Waffenlieferungen an die Ukraine auch immer die Überlegung eine Rolle, dass die Eskalation des russischen Angriffs auf die Ukraine hin zu einem Krieg gegen die Nato eine mögliche Entwicklung darstellt, der die Bundesregierung keinesfalls Vorschub leisten will. Auf die Gefahr einer nuklearen Eskalation hin zu einem Atomkrieg, hat Scholz selbst verwiesen. In dieser Einschätzung glaubt sich der Kanzler einig mit US-Präsident Joe Biden, der oft die Grenzen der westlichen Intervention betont hat, Scholz zitiert immer wieder Bidens hierzu wegweisenden Beitrag in der „New York Times“.

Stimmen sich eng ab und sind in Sachen Waffen für die Ukraine auf einer ähnlichen Linie: US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz. © John MACDOUGALL / POOL / AFP

Allerdings übersteigt die US-Militärhilfe an die Ukraine die deutsche bei weitem. Aber könnte eine deutsche, von den USA unterstützte Entscheidung für Panzerlieferungen der Schritt zu viel sein, gerade auch wegen der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs? Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, sagte dem Tagesspiegel auf die Frage, ob Waffenlieferungen aus Deutschland eine besondere Provokation für Putin bedeuteten: „Nein, das denke ich nicht.“

Eine US-Beraterin sagt: Man sei längst in einem Dritten Weltkrieg

Vor seinem letztlich ergebnislosen Besuch bei Putin in Moskau im Februar hatte sich Scholz mit Fiona Hill ausgetauscht, die George W. Bush, Barack Obama und auch Donald Trump in Sicherheitsfragen beraten hatte und eine ausgewiesene Russland- und Putin-Kennerin ist. Hill sieht die Welt längst in einem Dritten Weltkrieg. „Die Menschen sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass wir kurz vor etwas stehen. Wir sind schon ziemlich lange dabei“, sagte sie dem Portal „Politico“.

Die Atom-Option liege auf dem Tisch und der Weste tue gut daran, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. „Die Sache mit Putin ist, wenn er ein Instrument hat, will er es auch benutzen“, so Hill. Von der Beraterin stammt auch die These, dass die russischen Atomwaffen nach einem Kollaps von Putins Herrschaft in den Händen von konkurrierenden Machtblöcken eine weit größere Gefahr darstellten als im Moment.

Die Entkräftung eines zentralen Arguments linker SPD-Abgeordneter

Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Mittwoch, dass Putin sich trotz weitreichender Zugeständnisse der Ukraine in der umstrittenen Frage eines Nato-Beitritts zu dem Angriff auf das Land entschieden habe. Dies hatten drei Quellen der Agentur nun bestätigt.

Den Standpunkt des Kanzlers gegenüber einer lautstarken Minderheit in der SPD dürfte diese Meldung stärken. Lässt sich Putin nämlich nicht von weitreichenden Zugeständnissen von Gewalt abhalten, entkräftet das die Forderung von SPD-Abgeordneten, die sich in regelmäßigen Abständen für Verhandlungen mit Moskau unter deutscher Beteiligung oder Zugeständnisse der Ukraine aussprechen.

