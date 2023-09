Die Macht des Vorwurfs Der Fall Aiwanger zeigt, was in Sachen Antisemitismus schief läuft

Für Bayerns Ministerpräsidenten ist die „Sache abgeschlossen“: Sein Stellvertreter hat sich für all das, wofür er sich zu entschuldigen hat, auch entschuldigt, nicht aber wegen Vorwürfe, für die es keine Beweise gibt. Bayern, so Söder, kann somit weiterhin ein „Bollwerk gegen Rassismus und Antisemitismus“ bleiben.

Ist also das Thema vom Tisch? Eher nicht. Denn das, was dem Aiwanger-Skandal die besondere Brisanz verlieh, nicht der ekelhafte Text ist, der sich im Rucksack des 17-Jährigen vor 35 Jahren befand, auch nicht das ungeschickte Krisenmanagement des Krisenstabs Aiwangers im Umgang mit dem Wortlaut dieses Textes, sondern vor allem der Begriff, der von Beginn an über der Affäre stand: Antisemitismus.

Die „Süddeutsche Zeitung“, die als Erste den Inhalt des Flugblattes veröffentlichte, bringt bislang alle Nachrichten und Artikel zum Thema unter der Überschrift „Antisemitisches Flugblatt“.

Die erste Sachfrage, die gestellt werden muss, ist, ob diese Überschrift stimmt? Geht es in diesem Flugblatt überhaupt um Antisemitismus?

Professor Michael Wolffsohn hat in der „Bild“-Zeitung diese Frage auf der Grundlage seiner Definition von Antisemitismus mit „Nein“ beantwortet, weil der Text „Juden als Juden nicht verächtlich“ darstellte.

Doch seit die Leugnung, Relativierung oder Verharmlosung des Holocaust zur Kategorie „sekundärer Antisemitismus“ gehört, muss die Antwort anders ausfallen: Es handelt sich in diesem Text um einen Fall von Antisemitismus, auch wenn nicht im Duktus des „klassischen“ Antisemitismus formuliert.

Die Antisemitimus-Vorwürfe müssen klarer definiert werden

Wohlgemerkt: Jeder, der heutzutage über Antisemitismus spricht, muss darauf achten, dass es drei unterschiedliche Kategorien des Antisemitismus gibt: den klassischen, den sekundären und den Israel-bezogenen. Deshalb muss die Frage, ob ein Vorfall einen antisemitischen Charakter hat oder nicht, auf diese Kategorien Bezug nehmen.

Somit die nächste, noch interessantere Frage auftaucht: Was verschafft dem Antisemitismus-Vorwurf, der meist undifferenziert zum Ausdruck kommt, in der deutschen Öffentlichkeit einen derartigen Effekt, dass die Causa Aiwanger, seit mehr als einer Woche für Schlagzeilen sorgt und für Bayern wahlentscheidend zu werden droht?

Wer sich in der deutschen Politik auskennt, weiß Bescheid: Es geht um mehr als nur um die sachliche und gerechtfertigte Notwendigkeit, sich mit der akuten Antisemitismus-Gefahr auseinanderzusetzen.

Bereits die Verwendung des Begriffs Antisemitismus, des ultimativen Totschlagarguments, reicht aus, um im politischen Geschehen Gegner einzuschüchtern, ja, zu lähmen. Das gilt umso mehr, seit es so viele Antisemitismusbeauftragte gibt, deren Aufgabe es ist, beim leichtesten Verdacht zeitnah Warnsignale zu senden.

Insofern ging die Taktik, nämlich kurz vor den Bayern-Wahlen den verächtlichen Text des Flugblattes zu veröffentlichen, aus der Sicht der Gegner der dortigen Koalition auf: Beide Regierungsparteien sind unter Druck geraten, und die Affäre Aiwanger steht noch immer ganz oben auf der medialen und politischen Tagesordnung.

Mittelfristig und langfristig jedoch könnte diese Taktik, den Begriff Antisemitismus für politische Zwecke zu instrumentalisieren, für die Gegner der Rechtspopulisten, bei denen der „klassische“ Antisemitismus nachweislich besonders verbreitet ist, eher nach hinten losgehen.

Die Affäre wird als jugendliche Verirrung abgetan

Erstens wird darauf hingewiesen, dass das skandalöse Flugblatt bereits 35 Jahre alt ist, weshalb sowohl Aiwanger selbst als auch seine Freien Wähler die gesamte Affäre als jugendliche Verirrung abtun können (und dabei die Namen Joschka Fischer, Günter Gras und andere als Seitenhiebe benutzen) und das politische Klima der 80er Jahre für überwunden und irrelevant erklären.

Hinzu kommt, dass der Hinweis auf die zeitliche Distanz zur 35 Jahre alten „Jugendsünde“ als Ablenkung davon dienen kann, die Tiefen des braunen Sumpfs von heute, nicht nur in Causa Aiwanger zu erkunden.

Zweitens zeigt sich bereits jetzt eine aus der rechten Ecke aufkommende Reaktion im Sinne eines „jetzt erst recht“. Es ist zu befürchten, dass die Entlarvungen, die Aiwanger zu einer gegen ihn gerichteten Kampagne, die ihn politisch „fertig machen“ soll, stilisiert hat, den Parteien des Rechtspopulismus mehr Zulauf bringen wird.

Dies werden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit die Befunde der nächsten Meinungsumfragen verraten. Söders Entscheidung, mit den Freien Wählern weiter zu koalieren, kann man also als Versuch verstehen, einem „Backlash“ in Bayern zuvorzukommen.

Ob bei den Wählern auf dem rechten Flügel in Bayern der Vorschlag Söders, Aiwanger soll Kontakt mit den jüdischen Gemeinden aufnehmen, um das Problem zu lösen, als eine Empfehlung zum Gang nach Canossa empfunden wird – auch das bleibt offen.

Da Antisemitismus aber kein jüdisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem ist: Wäre es nicht besser, statt reflexartig ein Dialog mit jüdischen Funktionären zu empfehlen, den Kontakt zu den eigenen Wählern zu suchen, mit ihnen das Thema ehrlich besprechen, um sie zur Distanzierung von Rassismus und Antisemitismus zu motivieren?

Auch Rassismus, Extremismus und Demokratieverachtung fordern heraus

Drittens hilft die Fokussierung auf den Begriff Antisemitismus, von anderen relevanten Aspekten des Rechtspopulismus, wie Rassismus oder Extremismus im Allgemeinen oder von sonstigen demokratieverachtenden Tendenzen im heutigen Bayern, im heutigen Deutschland, abzulenken. Man soll sich da der Gesamtherausforderung stellen, nicht nur der Herausforderung des Antisemitismus.

Am verheerendsten könnte es für die wahren Bekämpfer des Antisemitismus kommen, weil diese Taktik, und dann die Beschäftigung mit dem in diesem Zusammenhang behandelten „sekundären“ Antisemitismus, dabei helfen wird, den „klassischen“ Antisemitismus (so heißt diese Kategorie auch im Bericht des Unabhängigen Expertenkreises des Bundestags über Antisemitismus) auszublenden: also den Kern des Gesamtkomplexes der antisemitischen Gefahr in der Gegenwart wie bereits in der Vergangenheit.

Der inflationäre Umgang mit einer konturlosen Definition des Begriffs Antisemitismus könnte zwangsläufig dazu führen, dass jede Diskussion um Antisemitismus uferlos verläuft und das eigentliche Ziel, Bekämpfung des Antisemitismus, verfehlt wird. Nicht ohne Grund hat der Chef des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in seiner scharfen Verurteilung des Flugblattinhalts das Wort Antisemitismus eher vermieden.

Und schlimmer noch: Der Begriff könnte in Zukunft mehr als ohnehin schon manipulativ verwendet werden. Diese Tendenz zeigte sich bereits beim Bundestagsbeschluss über die Bekämpfung der BDS vor fünf Jahren, aber in besonderer Weise in den jüngsten Reaktionen des offiziellen Israels auf Kritik gegen die israelische Politik - sei es gegen Israels Palästina-Politik, sei es gegen den Versuch der israelischen Regierung, die Gewaltenteilung, also das liberal-demokratische Fundament des Landes, zu untergraben.

Auch die dritte Kategorie im Rahmen des Begriffs Antisemitismus, der Israel-bezogene Antisemitismus, wird bekanntlich oft manipulativ benutzt: Der Begriff Antisemitismus wird zum „catch-all“, sodass am Ende der wahre Antisemitismus außer Acht bleibt.

Wer aus taktischen Gründen den Begriff Antisemitismus in einen Skandal-Garanten verwandelt, zum bloßen Instrument, mit dem man einzelne Personen oder auch eine ganze Gesellschaft bei der Beschäftigung mit dem einen oder anderen Thema zum Schweigen bringen will, erweist dem Kampf gegen den real-existierenden Antisemitismus einen Bärendienst.

Er bietet den Rechtspopulisten eine Steilvorlage für ihre ablehnende Haltung gegenüber Politik und Medien des „Systems“ an, das die zerstören möchten. Nur wenn mit einer wissenschaftlich fundierten Definition des Antisemitismus operiert wird und nicht mit unklaren, oberflächlichen und nicht durchdachten Vorwürfen, wie sie aktuell Konjunktur haben, wird der systematische Kampf gegen Antisemitismus und gegen den Sumpf, aus dem der Antisemitismus emporkommt, effektiv zu führen sein.