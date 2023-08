Die schönsten Oldtimer der BVG Abschiedstour der „Traditionsbusse“ - nach Staaken

Sie fahren mit ihren BVG-Oldtimern durch den Berliner Grunewald und sind auch bei Stadtfesten zu sehen: die „Traditionsbusse“ um Stefan Freytag. Die Firma hat ihren Sitz seit 2005 an der Daumstraße in Berlin-Spandau, wo das BVG-Erbe am Leben erhalten wird. 60 stolze Oldtimerbusse stehen im Depot, wo sie gepflegt und repariert werden. Weil aber die Wasserstadt wächst, muss die Firma zum 31. Oktober 2023 raus. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel wieder in seiner aktuellen Ausgabe.

Die Suche nach neuen Hallen in Berlin ist mühsam und beschäftigt auch die lokale Politik, übergangsweise wird wohl ein Quartier in Brandenburg bezogen. Zuletzt war Rathenow im Gespräch. Langfristig würde der Verein gern einen alten Flugzeughangar am Flugplatz Staaken-West nutzen, der aber eine Ruine ist. Apropos: Um Berlin-Staaken (50.000 Einwohner) geht es jetzt auch wegen einer ganz anderen Sache, einsteigen bitte!

Stefan Freytag von Traditionsbus Berlin. © Karsten Feucht

Die beliebte Berliner „Traditionsfahrt“ findet nämlich am 10. September statt. Die Oldtimer rollen dann vom U-Bahnhof Ruhleben zum Tag der offenen Tür in der Berliner Polizeiakademie in Spandau und weiter nach, Bingo!, Staaken. Sogar neue BVG-Linien werden auf Spandaus Straßen eingeführt und ein beliebtes Fotomotiv für BVG- und Nostalgie-Fans sein.

Auch im Schulbusverkehr - hier in Schöneberg - wurden die Busse schon eingesetzt. © Freytag/Traditionsbus

„Unsere Busse verkehren als Linie 31 und 80 beschildert alle 10 Minuten, zu Beginn der Polizeiveranstaltung noch öfter“, so Freytag. „Ab 12 Uhr legen wir dann einen stärkeren Fokus auf Staaken und bedienen zusätzlich die damalige Linie 63 zwischen Heidebergplan / Seegefelder Weg und Rathaus“, heute als Linie 237 bekannt.

Die große Abschiedsshow dient auch dem eigenen Interesse. „Die Berlinerinnen und Berliner sollen wissen, was sie zukünftig nicht mehr erleben werden, wenn der Großteil unserer Sammlung 70 bis 100 Kilometer von Berlin entfernt untergebracht ist.“ Der Verein im Netz www.traditionsbus.de.

Lesen Sie noch viel mehr aus dem Berliner Bezirk Spandau: Im neuen Spandau-Newsletter finden Sie exklusive Bezirksnachrichten, Kiezdebatten, Termine und Tipps - gebündelt und kostenlos einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Er ist wieder da - mit gebrochener Nase: Museumschefin der Zitadelle spricht im Spandau-Newsletter über die Hitler-Büste , die jetzt bei Bauarbeiten gefunden worden ist.

, die jetzt bei Bauarbeiten gefunden worden ist. Berlins größter Yachthafen : Die neue Chefin der „Marina Lanke“ im Spandau-Newsletter-Interview über die Havel, Öko-Ideen und die kaputte Straße am Fluss

: Die neue Chefin der „Marina Lanke“ im Spandau-Newsletter-Interview über die Havel, Öko-Ideen und die kaputte Straße am Fluss Fahrplanwechsel bei der BVG : X37, X36, 135.... aber warum wird nicht verraten, dass der M36 nach langer Bauzeit wieder durch die Pichelsdorfer Straße rollt? Die BVG erklärt’s im Newsletter

: X37, X36, 135.... aber warum wird nicht verraten, dass der wieder durch die Pichelsdorfer Straße rollt? Die BVG erklärt’s im Newsletter An Spandaus schönstem Havel-Ausguck fehlt eine Bank - der Stadtrat verrät, was so eine Sitzbank kostet

fehlt eine Bank - der Stadtrat verrät, was so eine Sitzbank kostet Neue Staufalle auf der Wilhelmstraße nach Potsdam und Kladow - und Ärger um eine kleine Straße, die von Bauarbeitern fast abgeriegelt wurde

nach Potsdam und Kladow - und Ärger um eine kleine Straße, die von Bauarbeitern fast abgeriegelt wurde Tschö, Wasserstadt: Abschiedstour der „Traditionsbusse“ mit einer ganz besonderen BVG-Linie nach Staaken

mit einer ganz besonderen BVG-Linie nach Staaken Havelwasser in Gatow und Kladow meiden: Algen ohne Ende - Newsletter-Leser zeigt Foto

meiden: Algen ohne Ende - Newsletter-Leser zeigt Foto Zwei wichtige Tipps für Spandauer aus Groß Glienicke

100 Jahre Rugby bei SC Siemensstadt: die große Party zum großen Vereinsjubiläum

bei SC Siemensstadt: die große Party zum großen Vereinsjubiläum Freibad Staaken West bleibt länger geöffnet

bleibt länger geöffnet Kunstwerk in der Altstadt entdeckt: Die Fassade der Musikschule strahlt jetzt noch mehr

...und noch viel mehr im Spandau-Newsletter. Auf 280.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon und es werden immer mehr! Probieren Sie uns aus: tagesspiegel.de/bezirke