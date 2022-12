„Die stillen Trabanten“ im Kino Nachtgestalten

Jenseits der Stadt liegt ein Stück vergessene Geschichte, ein Relikt der Vergangenheit eines Landes - und einer seiner Bewohner. Erik führt Marika an diesen verwunschenen Ort, eine russische Kaserne aus der DDR-Zeit, die die Biografien von zwei Menschen verbindet. Sonst haben die beiden einsamen Seelen eigentlich wenig gemeinsam. Erik, gespielt von Charly Hübner, arbeitet als Sicherheitsmann, die nächtlichen Touren mit seinem Wachhund führen ihn auch zu einem Spielplatz in der Nähe eines Wohnheims für Geflüchtete, wo er heimlich eine junge Frau auf der Schaukel beobachtet.

Die Imagination hebelt die triste Wirklichkeit aus

Marika (Irina Starshenbaum) stammt aus der Ukraine und hofft in Deutschland auf ein neues Leben. Die Freundschaft zwischen diesen beiden Außenseitern, wenn man ihre zögerliche Verbindung so nennen möchte, bleibt in Thomas Stubers episodischem „Die stillen Trabanten“ wenig greifbar. Aber ihr nächtlicher Ausflug in die Kaserne gehört zu wenigen Momenten, in denen die Imagination die triste Wirklichkeit aushebelt. Die leeren Räume verwandeln sich plötzlich in einen Ballsaal, eine Musical-Einlage mit den Mitteln des Sozialrealismus.

Thomas Stuber gehört zu den großen Melancholikern des deutschen Kinos, in seinem Autor Clemens Meyer hat er einen kongenialen Partner gefunden. „Die stillen Trabanten“ ist ihr dritter gemeinsamer Spielfilm, basierend auf Meyers gleichnamigem Erzählband. Es ist Panoptikum der Außenseiter und verlorenen Seelen, der Träumer und Verwundeten. Stubers Bildern ist ein Pathos zu eigen, das weder zu süßlich noch zu melodramatisch überspannt ist. Wie

