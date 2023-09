Die „Welt am Sonntag“ wird 75 „Tapfer sind wir in jedem Fall“

Frau Rosenfeld, was macht eine gute Sonntagszeitung aus?

Eine Sonntagszeitung sollte unterhaltsam sein, informativ und überraschend. Damit meine ich, nicht nur über das Naheliegende zu berichten, sondern vor allem über das, was im Verborgenen liegt. Investigative Recherchen sind ein wichtiger Teil der „Welt am Sonntag“. Unser Anspruch ist Exklusivität in der Berichterstattung, eben die Geschichte hinter der Geschichte.