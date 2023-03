Digitale Besuche in Schlösser und Gärten Stiftung erhält Marketingpreis für neues Angebot

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) erhält für neue digitale Angebote den diesjährigen Tourismuspreis des Landes Brandenburg. Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer überreichte am Donnerstag in der Potsdamer Staatskanzlei drei Preise. Insgesamt waren 23 Bewerbungen eingegangen. Daraus hatte die Jury acht Nominierungen ausgesprochen. Die Nominierten hatten im Januar die Möglichkeit, der Jury ihre Bewerbungen in einer digitalen Vorstellungsrunde zu präsentieren, teilte das Ministerium mit. Alle drei Preisträger erhalten jeweils 2500 Euro.

Der Fokus des Preises habe dieses Mal auf besonderen Marketing- und Kommunikationsideen gelegen. Die Brandenburger Tourismusunternehmen hätten bewiesen, dass sie auch in Krisenzeiten kreative Lösungen finden und Herausragendes leisten könnten. Gewürdigt wurde das digitale Storytelling der Schlösserstiftung. „Eine klassische Institution boostert sich ins Netz“, heißt es in der Begründung. Die Stiftung, die mehr als 30 Schlösser und Gärten in Brandenburg und Berlin betreut, habe 2020 und 2021 massiv unter den Corona-Einschränkungen gelitten.

Tourismuspreis wird alle zwei Jahre vergeben Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie verleiht den Tourismuspreis des Landes Brandenburg seit 2001 alle zwei Jahre. Bisher wurden 62 Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet. Mehr 90 Prozent der Ausgezeichneten seien heute noch am Markt, teilt das Ministerium mit.

Um dennoch den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren, sei das digitale Storytelling entwickelt worden. Dabei entstanden digitale Ausstellungen und Online-Führungen, Podcast-Aufnahmen und Spiele-Apps für alle Altersstufen, die beispielsweise auf Instagram gezeigt werden. Experten und Expertinnen nehmen Zuschauerinnen und Zuschauer per Video mit hinter die Kulissen und geben Einblicke in ihre Arbeit. Das Angebot sei barrierefrei und baue eine Bindung zu den Gästen auf, die ihre Besuche in Schlössern und Gärten online verlängern könnten, lobte die Jury.

Die digitalen Angebote hätten auch jenseits von Corona das Potenzial, die Reichweite der Stiftung zu erhöhen. „Es werden Einblicke und Momente geschaffen, die so sonst gar nicht erlebbar wären“, heißt es in der Begründung. Weitere Preise gingen an die Burg Lenzen in der Prignitz für die Neuausrichtung des Hotelbetriebs sowie an die Campingplatzgesellschaft Prenzlau (Uckermark) für das Event „Uckermarsch“.

