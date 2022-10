Digitalisierung in Potsdam Stadtverordneten bekommen neues Infosystem

Potsdam bekommt eine neue Internetdatenbank, mit der Bürger besser die Beschlüsse und Debatten der Stadtverordneten nachvollziehen können. Das neue Ratsinformationssystem werden im Februar 2023 starten, sagte Hauptamtsleiter Dieter Jetschmanegg jetzt im Hauptausschuss. Das System werde auch hybride Sitzungen in den Fachausschüssen der Stadtverordneten ermöglichen, sagte er – demnach könnten sich Gäste dann per Internetstream zuschalten. Derzeit müssen Gäste, die in den Ausschüssen sprechen sollen, dort vor Ort warten, bis sie dran sind - was angesichts langer Tagesordnungen manchmal auch einige Stunden dauern kann.

Bisher nutzt die Stadtpolitik das sogenannte Allris-System, hier lassen sich alle früheren und aktuellen Kleinen Anfragen und Beschlussvorlagen finden, ebenso Sitzungsprotokolle. Live übertragen werden nur die Sitzungen der Stadtverordneten - nicht aber - wie im Landtag schon üblich - die Sitzungen der Fachausschüsse. Während der Hochzeiten der Corona-Pandemie war die Stadtpolitik teilweise auf digitale Sitzungsformate ausgewichen.

