Direkt vor dem Bahnhof Zoo Der Hardenbergplatz soll 2026 anders genutzt werden

Der Vorplatz des Bahnhofs Zoo in Berlin-Charlottenburg soll bis zum Jahr 2026 „flexibel nutzbar“ werden – zum Beispiel für Märkte, Messen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen. Auch Lade- und Lieferzonen sind angedacht. Das Pilotprojekt „Smart Space Hardenbergplatz“ sieht eine umfangreiche Bürgerbeteiligung vor. Nun wird es in einer Freiluft-Ausstellung vorgestellt. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie mit allen Tipps, Terminen, Kieznachrichten erhalten unter tagesspiegel.de/bezirke.

Am Donnerstag, 24. August, um 13 Uhr eröffnen der für Straßen und Verkehr zuständige Bezirksstadt Oliver Schruoffeneger (Grüne) und Martina Klement (Chief Digital Officer des Landes Berlin) die Schau. Sie findet an vier Stellen zwischen dem Bahnhof, dem Huthmacher-Haus und Eingang des Zoos statt und dauert bis Ende Oktober. Mehr Informationen stehen online unter gemeinsamdigital.berlin.de

