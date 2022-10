Echter Dachschaden An diesem Berliner Rathaus rücken die Handwerker an

Der bröckelnde Rathausturm von Berlin-Spandau bleibt eingerüstet, aber voran geht es immerhin mit der Sanierung des südlichen Dachs. Die Fachleute um Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, bereiten gerade die Baustelle bis 2024 vor („Es wird von einer Bauzeit von 2 Jahren ausgegangen.“). Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter tagesspiegel.de/bezirke bestellen können.

Geplant wird nach Newsletter-Infos ganz aktuell die Errichtung von Fußgängertunneln, 30 Meter hohen Gerüsten. Und die Straße am Stabholzgarten zwischen S-Bahntrasse und Rathaus wird wegen des engen Platzes für die Container auf eine Fahrspur begrenzt, damit Fußgänger dort vorbeikommen.

Wer mal eine Zeichnung vom Rathaus aus dem Jahr 1957 sehen will: bitteschön, hier ein Foto aus den Akten für die Fans von Bauzeichnungen.

Das Rathaus von Berlin-Spandau ist über 100 Jahre alt ist und an vielen Stellen sanierungsbedürftig. Maroder Turm, maroder, Ratskeller, marodes Dach, marode Klos, marode Flure, marode IT, maroder Fahrstuhl: Das Rathaus wäre in anderen Städten das beste Haus am Platz.

Ex-Stadtrat Andreas Otti, AfD, der die letzten fünf Jahre zuständig war, hat in einer Studie 2019 berechnen lassen, dass das Rathaus für 75 Millionen Euro saniert werden müsste, wenn man Fahrstühle, Technik und Ausbau plant: hier die Details im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Und mittlerweile wird der Betrag um ein Vielfaches höher liegen. Wann die Rathausturmspitze repariert wird, steht noch nicht fest. Der Schaden liegt demnach bei 1,2 Millionen Euro.

Der Bezirk braucht künftig mehr Platz und möchte gern einen Neubau für Behörden errichten und nicht nur mieten. Wo? Anstelle der alten Bezirksbibliothek neben dem ICE-Bahnhof, die abgerissen werden soll. Die Ruine stand in diesem Frühsommer in Flammen und hat das Rathaus ebenfalls beschäftigt. Hier der Bericht im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

