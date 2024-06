Einbruch ins Grüne Gewölbe Verurteilte vor Ladung zu Haftantritt

Die vier wegen des Juwelendiebstahls aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden zunächst auf freien Fuß gekommenen Verurteilten müssen in den nächsten Wochen mit der Aufforderung zur Verbüßung ihrer Reststrafe rechnen. «Die Vollstreckung wird voraussichtlich binnen eines Monats eingeleitet», sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage. Mit den Ladungen zum Haftantritt hätten die jungen Männer dann voraussichtlich sechs bis acht Wochen, «um ihre persönlichen Sachen zu regeln». Diese könnten Mitte Juli rausgehen. Zuerst berichtete die «Sächsische Zeitung».

Der Einbruch in Sachsens berühmtes Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten und verursachten über eine Million Euro Schaden, auch weil sie eines ihrer Fluchtautos in der Tiefgarage eines Wohnhauses in Brand setzten.

Im Mai 2023 hatte das Landgericht Dresden insgesamt fünf junge Männer aus dem Berliner Remmo-Clan zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt - inzwischen ist das Urteil rechtskräftig. Bei vier von ihnen waren die Haftbefehle gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden als Teil einer Verständigung, der Fünfte musste hinter Gittern bleiben. Ein Verwandter der Beschuldigten aus der bekannten arabischstämmigen Großfamilie wurde freigesprochen. Im Zuge des Deals war der mengenmäßig größte Teil der Beute zurückgegeben worden, aber einige der wertvollsten Stücke sind nach wie vor verschwunden.

