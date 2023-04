Einsatz für die künstlerische Freiheit Bundesverdienstkreuz für Chemnitzer Künstler Michael Morgner

Der sächsische Künstler Michael Morgner wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) überreicht den Verdienstorden der Bundesrepublik an den 81-jährigen Chemnitzer am 19. April stellvertretend für den Bundespräsidenten, teilte die sächsische Staatskanzlei am Donnerstag in Dresden mit. Morgner zählt den Angaben zufolge zu den bedeutendsten deutschen Künstlern der Gegenwart.

Insgesamt werden 13 Persönlichkeiten mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Unter ihnen ist auch Martina de Maizière (68), die sich ehrenamtlich im sozialen und kulturellen Bereich engagiert. Die Übergabe der Orden findet am 19. und 22. April in der sächsischen Staatskanzlei in Dresden statt.

Michael Morgner war 1977 im damaligen Karl-Marx-Stadt Mitbegründer der Künstlergruppe und Produzentengalerie „Clara Mosch“, die unangepassten Künstlerinnen und Künstlern in der DDR eine Plattform bot. Zum Markenzeichen seines Schaffens gehörten Skulpturen wie „Der Schreitende“ als Sinnbild des aufrechten Ganges während der friedlichen Revolution 1989, hieß es. (epd)