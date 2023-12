Eishockey FASS besiegt Weißwasser

In einem spannungsreichen Duell setzte sich der Regionalligist FASS Berlin am Sonntag auswärts mit 5:4 (1:3, 1:1, 2:1) gegen ES Weißwasser durch. Zum wertvollsten Spieler wurde Dennis Merk gewählt, der zwei Tore für FASS machte. Die Weddinger traten von Beginn an dominant auf und erspielten sich eine 1:3-Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhte Luis Noack dann auf 1:4, allerdings gelang es Fass nicht, die Führung auch aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil: Beinahe gab FASS das Spiel im letzten Drittel aus der Hand. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit hatte Luca Ladusch freie Bahn und traf zum 3:4. Die Gäste wirkten anschließend verunsichert und unkonzentriert. Das wussten die Gastgeber für sich zu nutzen und glichen zum 4:4 aus.

Doch die Berliner fingen sich schnell und Dennis Merk gelang es, einen Pass von Ludwig Wild zu verwandeln. Den Vorsprung gab FASS bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Für die Weddinger ist es der dritte Sieg in acht Tagen. Als Nächstes geht es am kommenden Samstag gegen die Chemnitz Crashers (18.30 Uhr).