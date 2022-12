Elvis, Rambo und Hollywood Hier sind die Feiertagstipps für Spandaus feines Altstadt-Kino

Ein kleiner, feiner Kulturspot in der Altstadt Spandau: das „Kino im Kulturhaus“. Der Berliner Kulturtreff befindet sich in der Gasse zwischen C&A und Havelufer und wird seit 17 Jahren betrieben von der Kinofamilie um Roman und Julia Colm aus Berlin-Staaken. 2022 wurde ihr Kino mit dem Branchen-Oscar „herausragendes Jahresprogramm“ geehrt. Hat das Kino Heiligabend offen? Was wird Silvester gespielt? Und was sind die besten Filme an den Feiertagen?

„Zwischen Weihnachten und Neujahr tummeln sich zwölf verschiedene Filme in 40 Vorstellungen auf dem Programm – wohlgemerkt in nur einem Kinosaal“, erzählt Julia Colm dem aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den Sie in voller Länge und kostenlos bestellen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Hier der Blick nach vorn zur Leinwand. © promo/Colm

Eröffnet wird mit dem Familiendrama „Zeiten des Aufbruchs“ von James Grey. „Wenn ein Film von Filmschaffenden, die nun wirklich schon alles gesehen haben, in Cannes sieben Minuten mit Standing Ovations gefeiert wird, gehört er bei uns natürlich auf die Pole Position der Filmtipps“, so Julia Colm. „Kluges und ergreifendes Familiendrama mit Altstar Anthony Hopkins, der einen Großvater verkörpert, den sich wohl alle ZuschauerInnen heimlich an den Gabentisch wünschen würden.“

Das Kulturhaus: 10 Euro Eintritt, ermäßigt weniger. Und montags ist Kinotag

Wo: Mauerstraße 6 in der Altstadt

Alle Filme: www.kinoimkulturhaus.de/Spielplan

Wer noch eine Geschenkidee braucht: Es gibt auch Gutscheine für einen Kino-Ausflug zu zweit.

Sogar „Rambo"-Trash läuft bald in Spandau (3. Januar) – aber die Geschichte erzählt Julia Colm ein anderes Mal…

„Wer keinen weisen Opa zur Hand hat und nicht warten möchte, bis es daheim zwischen Glühwein und Gänsebraten abfängt zu kriseln, könnte sich sicherheitshalber mit den Krisen anderer Familien entspannen. Die sind ja in der Regel viel lustiger als die eigenen und halten einem ganz nebenbei trotzdem auch ein bisschen den Spiegel vor die Nase. Sowohl bei Karoline Herfurth („Endlich mal was Schönes“) als auch bei Sönke Wortmann („Der Nachnamen“) kracht es aufs allerunterhaltsamste und in der eleganten kleinen Schweizer Komödie „Die Goldenen Jahre“ fliegt einem Langzeitehepaar nach der Pensionierung die traditionelle Rollenverteilung um die Ohren.“

Die Kino-Familie: Roman und Julia Colm aus Staaken fördern Kultur in die Altstadt. © privat

„Auf einem sinkenden Luxusliner fliegt den Protagonisten von „Triangle of Sadness“ so einiges um die Ohren. Die frisch mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnete tiefschwarze Gesellschaftssatire von Oscarpreisträger Ruben Östland läuft am zweiten Feiertag – allerdings sollte man die besser nicht direkt nach dem Essen anschauen“, so Colm.

Jahresabschluss mit Elvis

„Jahresabschluss mit ‚King‘: „Elvis“ startet am 31. Dezember um 20.15, und da Regisseur Baz Luhrmann ja gern mal etwas länger macht (der Film hat 160 Minuten und wirklich jede davon ist ein großes Fest), kann man gleich nach dem Kinobesuch be-bop-a-lula-mäßig ins Neue Jahr rutschen.“

Plüschcouch und Popcorn. © promo/Colm

„Frei nach Theodor Storm („Alt und Jung sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhn“) bleibt unser kleiner Filmstall Heiligabend übrigens geschlossen. Unser tapferes Team hat in diesem Jahr indoor-und outdoor enorm viel geleistet. Da darf am 24. Dezember auch mal innegehalten werden.“

