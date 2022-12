Empathischer Plünderer Carole Angiers große W.G. Sebald-Biografie „Nach der Stille“

Dass die erste umfassende W.G. Sebald-Biografie aus England zu uns kommt, ist kein Zufall. Nicht nur weil die Insel seit den späten sechziger Jahren die Wahlheimat des Schriftstellers war, der 1944 im schwäbischen Wertach zur Welt kam. Sondern weil er heute international als der bedeutendste deutschsprachige Autor seit Kafka gilt, vor einem Peter Handke oder Günter Grass.

Zum Buch Carole Angier: W.G. Sebald. Nach der Stille. Biografie. Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Hanser Verlag, 720 Seiten, 38 Euro

Wäre er 2001 nicht im ostenglischen Norwich, wo der Schriftsteller bis zuletzt Germanistik lehrte, mit 57 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, der Literaturnobelpreis wäre ihm wohl sicher gewesen. Die „New York Times“ bezeichnete ihn, den nichtjüdischen Deutschen, nach Erscheinen seines Romans „Austerlitz“ sogar als den, neben dem Auschwitzüberlebenden Primo Levi, „wichtigsten Sprecher des Holocaust“.

Hierzulandeist das so verwirrend, dass man sich bei Erscheinen der Biografie umso dankbarer auf die vermeintlich skandalisierbaren Entdeckungen stürzte. „Speak, Silence“, so der Originaltitel, sei eine „einzige Anklage“, behauptete etwa der „Spiegel“, die Biografie entlarve Sebald als „skrupellosen Schicksalsverwerter“. Und die „taz“ betonte, der Autor sei als „politisch-moralische Instanz nicht zu retten“.

Dabei hätte sich W.G. Sebald gar keine klügere und verständnisvollere Biografin wünschen können als Carole Angier. Freilich war es auch für die eingefleischte Sebald-Verehrerin und Tochter jüdischer Flüchtlinge überraschend, in welchem Umfang sich dieser Autor bei der Konstruktion seiner semi-fiktionalen, pseudodokumentarischen Erzähllabyrinthe mit ihren mäandernden Satzkonstruktionen und verstörenden Fotografien in den Lebensläufen von Angehörigen, Freunden, Lehrern, Kollegen oder Bekannten bedient hatte, und zwar jüdischen wie auch nichtjüdischen.

Das brachte Sebald schon zu Lebzeiten immer wieder Ärger ein. Einmal musste er sogar, weil eines seiner Figurenmodelle, der Maler Frank Auerbach, mit einer Klage drohte, den Titelhelden einer Erzählung umbenennen: So wurde aus „Max Aurach“ in späteren Auflagen von „Die Ausgewanderten“ (1992) „Max Ferber“. Carole Angier beurteilt die einzelnen Fälle wohltuend differenziert; im Einzelfall plädiert sie plausibel dafür, das vom Autor Versäumte vonseiten seiner Verleger nachzuholen und Sebalds Quellen in Neuauflagen zu benennen.

Angiers Nachsicht kommt nicht von ungefähr. Denn schon immer waren gerade die größten Autoren auch die größten Plünderer ihrer Mitmenschen, wie Angier erinnert. Man denke nur an Goethe, Thomas Mann oder Robert Musil. Aber auch der heute allzu rasch erhobene Vorwurf der „Cultural appropriation“ sei in Sebalds Fall unangemessen, betont die Biografin. Warum? Weil, von der bestürzenden ästhetischen Qualität von Sebalds Werken einmal abgesehen, die Empathie dieses Autors mit den Opfern, nicht nur des Holocaust, sondern des fortgesetzten menschlichen Zerstörungswerks in der Geschichte überhaupt, eben echt war.

Daran lässt Angiers Darstellung von Sebalds Leben in der Tat keinen Zweifel, der „ohne Haut“ geboren wurde, wie seine Mutter einmal sagte, mehrere schwere psychische Krisen durchlebte und zeitlebens unter diversen psychosomatischen Erkrankungen litt (sich aber beharrlich weigerte, einen Arzt aufzusuchen). Prägend sollte die lebenslange Trauer um den geliebten Großvater und die Verstörung über das doppelte Schweigen der Nachkriegsgesellschaft über Holocaust und Bombenkrieg werden.

Durchaus zeittypisch war freilich seine Rebellion gegen den autoritären „Nazi-Vater“, auch wenn dieser im Krieg nur ein vergleichsweise harmloser technischer Offizier gewesen war. Und als Student wirkte Sebald mit seinen Provokationen gegen das Establishment wie eine „Vor-68er-Version von 68“, so Angier.

Dass er aber erst als Dozent in England aus Langeweile mit dem Schreiben begonnen hätte, wie der Autor in Interviews behauptete, bezeichnet Angier als Sebalds „größte Lüge“. Tatsächlich entstand schon in den späten sechziger Jahren während des Studiums in Freiburg und Fribourg ein erster, bis heute unveröffentlichter autobiografischer Roman.

Angiers Sebald-Biografie liest sich kapitelweise so spannend wie ein Detektivroman. Im Marbacher Literaturarchiv arbeitete sie sich durch Abertausende Nachlass-Seiten und sprach mit zahlreichen Zeitzeugen, darunter Familienangehörige, Schul- und Studienfreund:innen oder Kolleg:innen und ehemalige Studierende Sebalds. Die Mitarbeit verweigert haben, ausgerechnet, Sebalds Ehefrau und Tochter. Ob das am späten Liebesglück des Autors mit seiner französischen Jugendfreundin Marie liegt? Die Biografin vergleicht diese anrührende Zeit, der Sebald, von seiner Herzerkrankung gezeichnet, die Vollendung seines Opus magnum „Austerlitz“ verdanken sollte, wie selbstverständlich mit dem Glück des lungenkranken Franz Kafka an der Seite Dora Diamants – worüber man sich, wie gesagt, nur hierzulande wundern dürfte.

