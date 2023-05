Enteignungs-Initiative kritisiert Schwarz-Rot „Es passiert nichts“

Frau Rogner, die Initiative hat scharfe Kritik an dem geplanten Vergesellschaftungsrahmengesetz von Schwarz-Rot geäußert. Was ist so falsch daran, ein so großes Vorhaben erst einmal allgemein auszuarbeiten und zu prüfen?

Wir brauchen dieses Rahmengesetz nicht. Es ist ein Instrument, um die Vergesellschaftung noch weiter zu verzögern. Juristisch ist der Rahmen durch den Artikel 15 im Grundgesetz gegeben. Ein solches Gesetz führt dazu, dass der Prozess nochmal mindestens zwei Jahre länger dauert. Und am Ende sind wir der Vergesellschaftung keinen Schritt näher.

Der Artikel 15 im Grundgesetz besteht aus zwei kurzen Sätzen und wurde noch nie angewandt. Nochmal: Wieso sollte man hier nicht erst eine rechtssichere Auslegung schaffen?

In Deutschland werden ständig Gesetze aufgrund von Grundgesetzartikeln beschlossen, ohne dass zuvor Rahmengesetze erlassen werden. Alle Antidiskriminierungsgesetze zum Beispiel. Ein spezifisches Vergesellschaftungsgesetz würde sich auf Artikel 15 stützen und würde sicherlich daraufhin geprüft werden – mit dem Unterschied, dass damit tatsächlich die Vergesellschaftung vollzogen werden würde.

Können Sie die Zurückhaltung aufgrund der zahlreichen juristischen Schlappen der jüngeren Vergangenheit - Stichwort Mietendeckel - nicht nachvollziehen?

Darum geht es nicht. Was die Koalition plant, würde zu zwei Prüfungsphasen führen, wobei die erste unnötig ist. Und dann stellt sich die Frage, was die Koalitionsparteien eigentlich in ein Rahmengesetz reinschreiben wollen. Wie man hört, soll es eine Art Sanktionsmechanismus für böse Unternehmen werden, die sich nicht an Vorgaben halten. Wir wissen aber bereits aus dem Zwischenbericht der Vergesellschaftungskommission, dass das wahrscheinlich nicht rechtens ist. Man kann sich schon die Frage stellen, ob die Koalition das Gesetz mit Absicht vor Gericht scheitern lassen will.

Glauben Sie das?

Ich befürchte das, ja.

Mit zahlreichen Aktionen haben die Aktivisten der Initiative in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. © dpa/Christophe Gateau

Unabhängig vom Rahmengesetz: Halten Sie es für eine gute Idee, ein Vergesellschaftungsgesetz erst einmal vor Gericht prüfen zu lassen, bevor man es umsetzt?

Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, weil der Prozess der Umsetzung ohnehin einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen.

Haben Sie eigentlich die Sorge, als Sündenbock dazustehen, sollte ein Vergesellschaftungsgesetz vor Gericht scheitern?

Nein, uns macht eher der Umgang mit dem Volksentscheid Sorgen. Das löst bei vielen Menschen Politikverdrossenheit aus. Die Koalition sagt, sie nimmt den Entscheid ernst und geht respektvoll damit um, aber es passiert nichts.

3000 Hat ein Wohnungskonzern mehr als 3000 Wohnungen, soll der Bestand nach dem Willen der Initiative vergesellschaftet werden.

War es ein Fehler, kein fertiges Gesetz zur Abstimmung gestellt zu haben?

Es war richtig damals zu sagen, der Senat hat die Verantwortung, dieses Gesetz zu schreiben. Dafür sind Senatsverwaltung da. Wir selbst haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt und da sehr viel Arbeit reingesteckt. Trotzdem gibt es bestimmte Bereiche, die man noch mal langfristig überprüfen muss. Da ist auch uns an Rechtssicherheit gelegen.

Sie haben gesagt, eine Vergesellschaftung dürfe kein Sanktionsinstrument für böse Immobilienkonzerne sein. Aber war nicht genau das der Impuls der Initiative, Stichwort „Deutsche Wohnen“?

Es geht nicht um gut oder böse. Es geht darum, welchen Mechanismen und Zwängen diese Konzerne unterliegen. Es geht um die Logik eines bestimmten Finanzierungssystems, das auf Renditedruck basiert und das nicht anders funktionieren kann: Aktionärinnen und Aktionäre erwarten Dividenden und das geht langfristig nicht anders, als die Mieten immer weiter in die Höhe zu treiben.

Gilt als entschiedener Gegner von Enteignungen: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). © dpa/Jörg Carstensen

Sie sagen, dass diese Zwänge bei 3000 Wohnungen einsetzen. Was unterscheidet ein Unternehmen mit 2999 Wohnungen von einem mit 3000 Wohnungen?

Wir wollen große Unternehmen treffen, die am Kapitalmarkt orientiert sind und als Kapitalgesellschaften funktionieren. Ab dem Besitz von 3000 Wohnungen kann man ziemlich sicher sagen, dass dies auf die Unternehmen zutrifft. Ich gehe davon aus, dass die Kommission sich dazu in ihrem Abschlussbericht äußern wird. Wenn die ein anderes Kriterium heranzieht, bei dem der Grundgedanke der gleiche ist, dann kann man das sicher diskutieren.

Die SPD verteidigt das Rahmengesetz mit dem Hinweis, dass es auch auf andere Bereiche anwendbar wäre und so die gesamte Berliner Wirtschaft verändern könnte. Teilen Sie die Einschätzung?

Grundsätzlich ein Verständnis davon zu haben, dass Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand sein sollte, um sie allen Menschen zugängig zu machen, ist sicher richtig. Ich halte es in der Form, wie CDU und SPD es machen wollen, aber für juristisch unsicher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man ein Gesetz für verschiedene Bereiche mit unterschiedlicher Ausprägung schreiben will. Alles in einem Gesetz zusammenzufassen wäre ein Fehler.

Ist es Ihr Erfolg, dass sich CDU und SPD überhaupt mit dem Thema befassen?

Dass mit SPD und CDU zwei Parteien ein Rahmengesetz erlassen wollen, die das Vorhaben in der Vergangenheit strikt abgelehnt haben, ist interessant. Offensichtlich ist der Druck groß genug, um bei beiden Parteien den Eindruck zu erwecken, dass sie das Thema nicht einfach fallenlassen können.

Öffentlich hat die Linke die Initiative zwar immer lautstark unterstützt, in konkreten Verhandlungen aber wenig erreicht. Wie ist das Verhältnis zwischen Initiative und Partei?

Ich glaube nicht, dass man die Linke als Ganzes bewerten kann. Wir haben von Einzelnen und der Parteibasis sehr viel Unterstützung bekommen und bekommen diese auch weiterhin – genau wie bei Grünen und SPD. Unser politisches System ist nun mal auf Kompromissbildung und Abwägung angelegt. Wir würden uns mehr Unterstützung von der Linkspartei wünschen, das gilt aber auch für die anderen beiden Parteien.

Gibt es in der Stadt überhaupt noch eine Mehrheit für die Initiative?

Es gibt die Mehrheit für Vergesellschaftung, auf jeden Fall. Wenn ich mir anschaue, wie sich der Mietmarkt entwickelt und in welcher Lebenssituation viele Menschen in der Stadt sind, könnte die Mehrheit sogar noch größer ausfallen.

Wenn das so ist, könnten Sie einen erneuten Volksentscheid durchführen, diesmal mit Gesetz. Gibt es entsprechende Pläne?

Nein, es gab schon einen Volksentscheid und der muss umgesetzt werden. Wir warten jetzt auf den Abschlussbericht der Expertenkommission und werden diesen auswerten. Was SPD und CDU genau vorhaben, ist ebenfalls unklar. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf die Vernetzung mit Initiativen, die sich durch den Senat nicht vertreten fühlen.

Die neue Linke-Spitze hat angedeutet, dass ein möglicher Termin die Abgeordnetenhauswahl 2026 wäre.

Das hängt von so vielen Faktoren ab, dass man dazu nichts sagen kann. Beim letzten Mal wurde das Vorhaben durch eine rechtliche Prüfung extrem verschleppt und selbst wenn wir es vorhätten, ist der Termin von unserer Seite aus nicht planbar.

Angesichts der politischen Lage: Wie stark ist die Verdrossenheit in der Initiative?

Die gibt es nicht. Zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die an dem Thema arbeiten und dranbleiben, gibt viel Energie. Uns gehen nie die Ideen aus und wir wissen alle, dass das nicht von heute auf morgen geht, weil es eine große Veränderung ist, die wir uns vorgenommen haben.