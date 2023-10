Erdbeben in Afghanistan Die Erde bebte auch am Montag wieder

Nach schweren Erdbeben am Samstag mit mehr als 2000 Toten haben Nachbeben am Sonntag und Montag den Nordwesten Afghanistans weiter erschüttert. Das Beben am Montag hatte eine Stärke von 4,9. Das Epizentrum habe 33 Kilometer nordwestlich der Provinzhauptstadt Herat gelegen, teilte die US-Erdbebenwarte USGS am Montag mit.

Das Ministerium für Katastrophenhilfe bezifferte die Zahl der Toten am Sonntag auf mehr als 2400, das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von mehr als 1000 Toten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es insgesamt mehr als 11.000 Betroffene aus 1655 Familien.

Am stärksten betroffen war der Bezirk Sindadschan, nordwestlich von Herat. Der Sender Tolo News berichtete, dort seien in einem einzigen Dorf 80 Prozent der Bevölkerung ums Leben gekommen. Ein Hirte sagte dem Sender, er habe während des Erdbebens außerhalb des Dorfes Schafe gehütet. Als er wiederkam, seien acht Mitglieder seiner Familie tot gewesen. „Mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern mit ihren Kindern, sie alle waren hier“, sagte er.

Ein Arzt in der Notaufnahme der Provinz Herat sagte der Deutschen Presse-Agentur zu dem Beben am Montag, es seien zunächst keine Verletzten gemeldet worden, das neue Beben sei aber „ziemlich intensiv“ gewesen. „Die Menschen haben in Eile ihre Häuser verlassen und Schutz in Parks, Freiflächen und Gärten gesucht“, sagte er. Die Menschen stünden unter Schock und die psychische Belastung sei hoch. Viele hätten die Nacht ohnehin schon im Freien verbracht.

Am Montag hat vielerorts auch die Bergung von Verschütteten und die Versorgung obdachloser Dorfbewohner begonnen. Mit Lastwagen brachten freiwillige Helfer Lebensmittel, Zelte und Decken in schwer zugängliche Gebiete 30 Kilometer nordwestlich der Großstadt Herat, die am Samstag von einem Beben der Stärke 6,3 und acht starken Nachbeben erschüttert worden war.

Viele Helfer brachten auch Schaufeln mit, um in zerstörten Dörfer nach Verschütteten zu suchen. Zwei Tage nach den ersten katastrophalen Beben gab es aber immer weniger Hoffnung, noch Überlebende zu finden. „Viele Menschen sind aus weit entfernten Bezirken gekommen, um Menschen zu bergen“, sagte der 32-jährige Chalid aus dem Dorf Kaschkak. „Alle sind überall damit beschäftigt, nach Leichen zu suchen. Wir wissen nicht, ob noch Menschen unter den Trümmern sind.“

Die Hilfsorganisation Care zeigte sich besorgt über die Situation der Frauen und Mädchen. „Ihre Freiheit war bereits vorher erheblich eingeschränkt und sie haben daher nur einen erschwerten Zugang zu wichtigen lebensrettenden Diensten“, teilte Reshma Azmi, stellvertretende Länderdirektorin von Care Afghanistan, am Montag mit. Die Menschen benötigten dringend Unterstützung.

Das erste Beben hatte nach afghanischen Angaben und laut dem US-Erdbebendienst USGS eine Stärke von 6,3. Sein Zentrum lag demnach 40 Kilometer nordwestlich von Herat, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Die Behörden meldeten später acht Nachbeben mit einer Stärke zwischen 4,3 und 6,3.

Die betroffenen Familien vor Einbruch des Winters mit dem Nötigsten zu versorgen, stellt die Taliban-Regierung vor eine riesige Herausforderung. Afghanistan befindet sich ohnehin in einer schweren humanitären Krise, weil nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 viele ausländische Hilfsorganisationen das Land verlassen hatten.

Die Provinz Herat an der Grenze zum Iran leidet zudem unter einer jahrelangen Dürre, die in vielen Bauerndörfern zu Missernten geführt hat.

Afghanistan wird immer wieder von Erdbeben heimgesucht, insbesondere am Hindukusch, wo die Indische und die Eurasische Kontinentalplatte aufeinander stoßen. Da viele Häuser in dem Land schlecht gebaut sind, richten die Erdstöße oftmals schwere Schäden an. Die meisten Häuser in dörflichen Gegenden bestehen aus sonnengetrockneten Lehmziegelsteinen und werden rund um hölzerne Stützpfeiler errichtet. Familien leben meist mit mehreren Generationen unter einem Dach. (AFP/dpa)

Seit mehr als zwei Jahren sind in Afghanistan die Taliban wieder an der Macht. Das Land ist wegen seiner repressiven Politik, die vor allem Frauen und Mädchen diskriminiert, international politisch isoliert.