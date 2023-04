Eskalation in Nahost 15-jähriger Palästinenser bei israelischem Militäreinsatz getötet

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums am Montag ein 15-Jähriger getötet worden. Der Jugendliche habe bei dem Vorfall in einem Flüchtlingslager bei Jericho Schussverletzungen am Kopf, der Brust und im Bauchbereich erlitten, teilte das Ministerium mit.

Der israelischen Armee zufolge seien Soldaten in das Lager vorgedrungen, um dort einen Terrorverdächtigen festzunehmen. Während des Einsatzes sei es zu gewaltsamen Unruhen gekommen. Einwohner hätten auf die Soldaten geschossen sowie Sprengsätze und Brandflaschen geworfen. Die Truppen hätten das Feuer erwidert und „Treffer identifiziert“. Der Terrorverdächtige sei den Sicherheitskräften für weitere Ermittlungen übergeben worden.

Die Lage im besetzten Westjordanland ist seit Monaten angespannt. Am Freitag schossen Unbekannte aus einem Fahrzeug gezielt auf drei Frauen. Medienberichten zufolge starben zwei Schwestern noch am Tatort, deren 48-jährige Mutter erlag am Montag ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Gleichzeitig haben Tausende von Israelis, darunter rechtsextreme Minister und Abgeordnete, an einem streng bewachten Marsch zu einem Siedlungsaußenposten teilgenommen. Die Route führte zu dem Außenposten Eviatar südlich der Palästinenserstadt Nablus. Ziel war es, Solidarität mit israelischen Siedlern zu zeigen. Die Opposition kritisierte, der Solidaritätsmarsch halte die Sicherheitskräfte von ihren eigentlichen Aufgaben in dieser angespannten Zeit ab. Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat. (Tsp/dpa)

