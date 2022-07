Die Klägeranwälte sprechen von einer „epochalen Wende im Diesel-Abgasskandal“, Volkswagen hingegen sieht sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) über die Zulässigkeit von Thermofenstern bei der Abgasreinigung von Dieselfahrzeugen hat am Donnerstag das erwartet unterschiedliche Echo gefunden.

Dabei scheint die Sache eigentlich jetzt klar: Ein Thermofenster, das die Diesel-Abgasreinigung „bei üblichen Temperaturen und während des überwiegenden Teils des Jahres“ reduziert, ist laut EuGH grundsätzlich unzulässig. Volkswagen muss Autos mit dieser Einrichtung von seinen Kunden zurücknehmen – unter bestimmten Umständen.

Und hier wird es kompliziert, denn diese „Umstände“ bleiben weiterhin strittig. Es geht um Technik, Temperaturen und tausende VW-Kunden, die auf Schadenersatz klagen, weil ihre Dieselautos in der Praxis mehr Abgase ausstoßen, als das Gesetz erlaubt, beziehungsweise der Hersteller verspricht.

Zum technischen Hintergrund: Bei Dieselfahrzeugen wird ein Teil der Abgase in den Motor zurückgeführt, um die Entstehung von Stickoxiden (NOx) zu verringern. Dies geschieht aber nur in einem bestimmten Temperaturbereich (Thermofenster), weil andernfalls laut Industrie der Motor Schaden nimmt. Diese temperaturabhängige Regelung der Abgasrückführung (AGR) gibt es seit Einführung der Abgasnorm Euro 4 im Jahr 2005. Die EuGH-Richter urteilten nun, dass Abschalteinrichtungen, die Emissionen nur zwischen 15 und 33 Grad Celsius reinigen, unzulässig sind. Denn in Europa funktionierten sie dann in der meisten Zeit des Jahres nicht.

Von Österreich vor den EuGH

In dem Rechtsstreit ging es um österreichische Kunden, die zwischen 2011 und 2013 Diesel-Fahrzeuge der Marke Volkswagen gekauft hatten, die mit einer Betrugssoftware ausgestattet waren, sodass die Abgasreinigung nur auf dem Prüfstand funktionierte. Nach dem Bekanntwerden des Diesel-Skandals 2015 spielte Volkswagen ein Update auf die Motoren auf, das eine Steuerung der Abgasreinigung abhängig von der Temperatur enthielt.

Nach Angaben des österreichischen Gerichts ist die Reinigung von Stickoxiden bei diesem verwendeten Update nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 Grad Celsius voll funktionsfähig. Die Kunden wollten deshalb den Kaufvertrag rückgängig machen und gegen Anrechnung der Nutzung das Geld zurück. Mehrere österreichische Gerichte legten deshalb dem EuGH die Frage vor, ob das Thermofenster eine unzulässige Abschalteinrichtung darstelle.

Grundsätzlich beantworten die obersten EU-Richter die Frage mit ja. Es sei denn, die AGR außerhalb des Thermofensters sei mit „unmittelbaren Risiken für den Motor in Form von Beschädigung oder Unfall” verbunden, „Risiken, die so schwer wiegen, dass sie eine konkrete Gefahr beim Betrieb des mit dieser Einrichtung ausgestatteten Fahrzeugs darstellen“. Der Schutz des Motors vor Verschmutzung und Verschleiß allein genüge nicht. Habe es zum Zeitpunkt der EG-Typgenehmigung keine andere technische Lösung gegeben, sei die AGR in diesen Fällen notwendig. Welche zivilrechtlichen und regulatorischen Folgen sich daraus ergeben, müssen nun Gerichte und Behörden in den EU-Staaten in allen Einzelfällen klären.

Wirksam bis zu 10 statt 15 Grad Celsius

Volkswagen sieht sich durch den EuGH bestätigt. Die Auswirkungen des Urteils seien gering, erklärte VW am Donnerstag. Zivilrechtliche Klagen, die einen Schadenersatzanspruch stützten, würden weiter erfolglos bleiben. „Nach den Kriterien, die der EuGH in seinem Urteil aufgestellt hat, bleiben die in Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendeten Thermofenster zulässig.“

Volkswagen macht zudem darauf aufmerksam, dass bei den betroffenen Motoren die AGR bis zu einer Außentemperatur von zehn Grad Celsius aktiv seien (nicht 15), also in der meisten Zeit des Jahres. „Der EuGH verwechselt Ansaugluft und Außentemperatur”, sagte ein Sprecher. Erstere sei höher als die für die AGR relevante Temperatur.

Man hoffe nun auf eine schnelle, höchstrichterliche Entscheidung in Deutschland. Der BGH will sich im November mit den Folgen der EuGH-Rechtsprechung befassen. Bisher hatte das Gericht Schadenersatzklagen abgewiesen. Betroffen sind auch andere Autobauer. „Das ist kein Volkswagen-Thema, es betrifft alle europäischen Hersteller von Diesel-Fahrzeugen“, sagte Janett Fahrenholz, Leiterin Regulierungsrecht bei Volkswagen.

Die Kläger sehen sich bestätigt

Kläger-Anwalt Claus Goldenstern hielt dagegen: „Durch das heutige Urteil wird VW erneut vom Abgasskandal eingeholt. Mehrere Millionen Fahrzeughalter können nun gegen den Wolfsburger Konzern vorgehen.“ Goldenstein vertritt mehr als 42000 Kläger im Abgasskandal. Auf VW rolle eine „neue Klagewelle – Dieselgate 2.0 – zu“, erklärte Anwalt Ralf Stoll vor dem Urteil. 2,4 Millionen Dieselfahrzeug seien mit dem betroffenen VW-Motor EA 189 Motor unterwegs und mit dem Software-Update ausgerüstet worden. „Letztlich wären die VW-Diesel mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung auf den Straßen unterwegs. In letzter Konsequenz droht die Stilllegung“, so Stoll.

Nach Angaben der Hersteller haben sich die Thermofenster deutlich vergrößert. Bei VW-Dieselmotoren vom Typ EA288, von denen mehr als acht Millionen auf der Straße seien, liege der Temperaturbereich der AGR zwischen minus 24 und plus 70 Grad. „In modernen Dieseln (ab Euro 6) spielt die AGR keine große Rolle mehr. Das Thermofenster kommt faktisch in vielen Fällen gar nicht zum Einsatz“, heißt es bei VW. Heute würden Stickoxide (NOx) nicht nur durch Rückführung, sondern auch durch Nachbehandlung reduziert.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht gleichwohl Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBS) gefordert. Noch vor Beginn des Winterhalbjahres müssten alle betroffenen, mehrere Millionen Diesel-Fahrzeuge – insbesondere der Abgasstufen Euro 5 und 6 – zurückgerufen und auf Kosten der Hersteller nachgerüstet werden.