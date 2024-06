EURO 2024 Bundeskanzler nach DFB-Sieg: Nun «kann man wirklich hoffen»

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem 5:1-Sieg gegen Schottland schon auf Kurs Richtung EM-Finale.

«Also nach dem Auftakt, glaube ich, kann man wirklich hoffen, dass es bis zum Schluss geht und ich bin da ganz zuversichtlich geworden», sagte der SPD-Politiker in einem ZDF-Interview vor der Abreise vom G7-Gipfel in italienischen Bari.

Scholz sagte: «Es war sehr toll zu sehen, wie so viele Tore geschossen worden sind.» Der Kanzler hatte das EM-Eröffnungsspiel beim G7-Gipfel in Italien nur teilweise gesehen.

Wenige Minuten nach dem Anpfiff nahm er am offiziellen Abendessen teil, ließ sich dann aber per SMS über den Spielverlauf informieren. Später schaute er sich zusammen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak noch einen Teil des Spiels an.

© dpa-infocom, dpa:240615-99-405583/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.