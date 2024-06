EURO 2024 Ex-Kollege erinnert sich: Kane «wie ein Schwamm»

Dänemarks Torhüter Kasper Schmeichel hat vor dem nächsten Duell mit Harry Kane von der schönen Zeit mit dem englischen Torjäger erzählt. «Ich erinnere mich an einen sehr hungrigen Typen, der damals nach Leicester kam. Er war jemand, der sich wirklich beweisen sollte und sehr hart gearbeitet hat. Er war wie ein Schwamm, was die Informationsaufnahme angeht. Er ist ein Weltklassestürmer. Man kann nichts Neues mehr über Harry sagen», sagte Schmeichel in Frankfurt. Kane war 2013 an Leicester ausgeliehen.

Am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) kommt es in der Vorrunde zur Revanche für das EM-Halbfinale, das England 2021 glücklich gewann. «Ich sehe das als ein neues Spiel», sagte Trainer Kasper Hjulmand. Revanchegelüste verspüre er nicht.

Er ließ offen, ob es Wechsel im Vergleich zum ersten Spiel bei dieser EM Wechsel geben werde. Ein Einsatz von Simon Kjaer, der zuletzt fehlte, sei möglich. «Alles sieht gut aus», sagte Hjulmand über den zuletzt verletzten Abwehr-Routinier. Die Dänen stehen nach dem 1:1 gegen Slowenien zum Auftakt bereits unter Druck.

Nun geht es gegen die Three Lions, die zum engsten Favoritenkreis zählen und mit einem Sieg bereits das Achtelfinale erreichen können. «England ist eine Weltklassemannschaft. Wenn man sieht, welche Erfahrung sie jetzt haben, glaube ich, dass sie besser sind als je zuvor - zumindest, seitdem ich gegen sie spiele. Sie haben überall auf dem Platz Weltklassetalente», sagte der 37 Jahre alte Schmeichel. Auch das eigene Team sei aber stärker als noch vor drei Jahren.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-457610/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.