EURO 2024 «Nur bam-bam-bam»: Türkischer Popstar besingt Nationalelf

Der türkische Popstar Sefo hat der Nationalelf seines Landes anlässlich der Fußball-Europameisterschaft ein Lied gewidmet.

Der türkische Fußballverband TFF veröffentlichte ein Video des Songs mit dem Titel «Meine Türkei». Sefo, einer der erfolgreichsten Popkünstler des Landes, singt in dem angriffslustigen Lied unter anderem Zeilen wie «keine Taktik, nur bam-bam-bam. Die Schüsse sind wie ra-ta-ta» und «die verrückten Türken sind hartnäckig», verbunden mit der Aufforderung an die türkische Nationalelf, den EM-Pokal zu holen.

Die Türkei spielt bei der EM in Gruppe F am 18. Juni in Dortmund gegen Georgien (18 Uhr/RTL und MagentaTV), am 22. Juni ebenfalls in Dortmund gegen Portugal (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) und am 26. Juni in Hamburg gegen Tschechien (21 Uhr/MagentaTV).

