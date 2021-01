Exklusiv für Abonnenten : Tagesspiegel Live: Impfchaos, Mutationen und Dauerlockdown – Ihre Fragen zur Corona-Pandemie

Wie lange wird uns Corona noch beschäftigen? Wie gefährlich ist die Mutation des Virus? Und warum läuft das Impfen so schleppend an? Bei Tagesspiegel Live – unserem neuen Live-Video-Chat – beantwortet Ihnen Sascha Karberg, Leiter der Tagesspiegel Wissenschafts-Redaktion, Ihre Fragen zur Covid-Krise. Die Veranstaltung wird von Christian Tretbar, Mitglied der Chefredaktion, moderiert. Hören Sie zu und diskutieren Sie mit – ganz einfach von zu Hause aus über Ihren PC, Tablet oder Smartphone. Der Einwahl-Link wird kurz vor der Veranstaltung hier zu finden sein. Diskutieren Sie mit am 28. Januar um 19 Uhr. Wir freuen uns auf Sie.