Im Berliner Abgeordnetenhaus wird es aller Voraussicht nach keinen Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen beim RBB geben. Eine große Mehrheit der Fraktionen lehnt eine entsprechende Forderung des Generalsekretärs der Bundes-CDU, Mario Czaja, ab. Das erfuhr der Tagesspiegel nach Anfrage aller Fraktionen. Czaja hatte im Tagesspiegel von „einem fragwürdigen System“ und „einer gefährlichen Geschäftskultur“ innerhalb der RBB-Spitze gesprochen und Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus gefordert.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Hintergrund ist die Affäre um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, private Ausgaben über den Sender abgerechnet sowie ihrem Ehemann einen hochdotierten Beratervertrag für die Messe Berlin vermittelt zu haben. Der Landtag in Brandenburg befasst sich bereits seit Wochen intensiv mit dem Fall. Einen Untersuchungsausschuss im Landtag fordert jedoch nur die dortige AfD-Fraktion. Die Berliner AfD-Fraktion habe sich in der Frage noch nicht beraten, sagte der medienpolitische Sprecher, Ronald Gläser. Alle übrigen Fraktionen lehnen eine Untersuchung durch das Parlament ab und verweisen dabei auf die Eigenständigkeit des Senders.

Fraktionen verweisen auf Staatsferne

Ein Untersuchungsausschuss sei in diesem Fall „rechtlich schwierig“, sagte der zuständige CDU-Sprecher, Christian Goiny, der auch Mitglied im Rundfunkrat des RBB ist. „Das sind ja keine Staatssender.“ Ein Untersuchungsausschuss habe die Funktion, „ureigene Fehler des Parlaments aufzuklären“. Ähnlich argumentieren Linke und SPD. „Ich weiß nicht, was das Abgeordnetenhaus da untersuchen soll“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Melanie Kühnemann-Grunow. „In Deutschland gilt das Prinzip der Staatsferne, das heißt, Politik mischt sich weder ins Programm noch die Personalfragen ein. Die Sender sind nicht den Parlamenten unterstellt.“ Auch der Linke-Abgeordnete Alexander King verweist auf Staatsferne. „Ich setze eher darauf, die Beteiligung der Belegschaft an der Aufklärung zu stärken, so wie das im Sender auch diskutiert wird“, sagte er.

Mehr zum Thema Der Fall Schlesinger und die Folgen Aus der Traum

Die Grünen betonen, dass es vorrangig die „Aufgabe von Gremien wie dem Rundfunkrat ist, die Vorgänge beim RBB aufzuarbeiten“. Allerdings wollen sie die Vorgänge auch im Medienausschuss beraten, sagte die Sprecherin für Medienpolitik, Gollaleh Ahmadi. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hatte der Forderung seines Bruders Mario bereits vergangene Woche eine Absage erteilt.