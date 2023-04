Familienwohnung im Spandauer Kiez „Hier kannst du einfach so herkommen“

Die Heerstraße ist die Verkehrsader aus dem Stadtzentrum ins westliche Berliner Umland schlechthin. Rund 50.000 Autos fahren täglich über die Havel, vorbei an den unzähligen Wohnblocks im Spandauer Süden. In einem dieser Blocks wurde Mitte März ein neuer Begegnungsort für die Nachbarschaft geschaffen.

Am 15. März eröffnete der soziale Träger Casablanca zusammen mit dem Jugendamt Spandau, dem Berliner Senat, der Gewobag und weiteren Partnern in der Heerstraße 404 eine offene Familienwohnung. Für Casablanca ist es nach Wohnungen im Falkenhagener Feld und der Heerstraße Nord bereits die dritte, für die umliegende Nachbarschaft die erste.

Ein paar Meter von der Bushaltestelle Sandstraße entfernt führt ein kleiner Weg von der Heerstraße ab. Forsythien in kräftigem Gelb blühen zu beiden Seiten des Weges, dahinter ragen graue Wohnblocks über drei Etagen in die Höhe. Am Klingelschild der Heerstraße 404 hängt provisorisch ein Zettel. „Casablanca“ steht mit Kugelschreiber darauf geschrieben. Ich klingele.

Warten auf die Kinder

Eine Frau um die Fünfzig mit dunklen Pony und einem weichen Gesicht öffnet mir die Tür. Kerstin Dierke-Kamkar führt mich in eine Wohnung im Hochparterre. „Herzlich Willkommen“ steht in bunten Lettern an der Tür. Als ich eintrete, stehe ich vor vier Frauen. Dierke-Kamkar stellt mir ihre Kollegin Nina Sykora vor, außerdem sind zwei Stadtteilmütter gekommen. „Leider sind noch keine Kinder da“, entschuldigt Dierke-Kamkar.

Wir stehen im größten Zimmer der Wohnung. Hinter den Frauen ist ein Tisch mit Kaffee und Kuchen aufgebaut. Die Offene Familienwohnung hat für den Nachmittag in der Nachbarschaft zu einem Kaffeetrinken eingeladen. Wir nutzen die verbleibende Zeit für eine Führung durch die Wohnung.

Für Sven Badur und Tochter Mia sind die Familienwohnungen eine wichtige Anlaufstelle geworden. © David Heerde/David Heerde

Als wir das Spielzimmer betreten, klingelt es. „Hallo Kerstin“, ruft die siebenjährige Mia. Kaum angekommen, zeigt ihr Vater Sven den Frauen stolz die abfotografierte Note unter Mias Klassenarbeit. Eine eins minus. Es klingelt wieder. Dieses Mal ist es der zehnjährige Leo, den sein Vater an der Tür absetzt. Auch Leo war schon öfter hier, Mia und er machen sich sofort auf ins Spielzimmer. Nach und nach kommen immer mehr Eltern mit ihren Kindern – acht Kinder und vier Mütter sind es am Ende. Sven bleibt der einzige Vater.

„Gestern waren es sogar 25 Kinder“, erzählt Nina Sykora. Die Familienwohnung sei sofort gut angenommen worden. „Wir haben zwar noch keine Küche und auch noch keinen Alltag, aber immerhin sind schon die Klienten hier“, sagt Sykora zufrieden. Die Küche ist in der Tat noch improvisiert, auf Bierbänken steht das Nötigste, auf einem selbst gemalten Poster ist eine Küche mit Schränken und einem Waschbecken zu sehen. „Da weiß jeder, was gemeint ist“, lacht Sykora mit lauter Stimme.

Hilfe, die es anderswo nicht gibt

Die Lockerheit, die die beiden erfahrenen Sozialarbeiterinnen an den Tag legen, ist ansteckend. Dabei ist die Situation im Kiez für viele Familien schwierig. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, viele Geflüchtete sind von Behördengängen überfordert, es fehlt an Wohnungen und Kitaplätzen. Für sie alle sind Orte wie die Offene Familienwohnung eine wichtige Anlaufstelle. Sykora erklärt warum: „Viele soziale Angebote werden als stigmatisierend empfunden. Wer Schulden oder Erziehungsfragen hat oder schlecht Deutsch spricht, geht ungern zum Amt. Hier kannst du einfach so herkommen.“

Das zeigt sich auch jetzt. Am großen Tisch spricht eine Stadteilmutter mit einer Mutter auf Arabisch. Als sich Sykora dazusetzt, wechseln sie auf Deutsch. „Ich brauche eine größere Wohnung“, klagt die junge schwangere Frau. Wohnungen und Kitaplätze können die Sozialarbeiterinnen nicht besorgen. Dafür beraten sie ihre Klientinnen, wo sie nur können – normalerweise vormittags, nachmittags ist Spielzeit für die Kinder.

Kinder machen es den Eltern vor

Beim Kaffeetrinken sind an diesem Nachmittag ausnahmsweise Kinder und Eltern eingeladen, schließlich müssen sich alle erst kennenlernen. Dass es klappt, sei meist der Verdienst der Kinder, erklärt Sykora: „Kinder haben kaum Berührungsängste, Eltern dafür umso mehr. Aber wenn sie sehen, dass ihre Kinder miteinander spielen, fangen sie auch an, miteinander zu reden.“

Am Tisch im großen Zimmer basteln die Grundschulkinder zusammen. © David Heerde/David Heerde

Dierke-Kamkar und Sykora kennen das aus den anderen offenen Familienwohnungen in Spandau. Die sind binnen kurzer Zeit zu Treffpunkten für die Nachbarschaft geworden– Rentner, Eltern und Kinder, alle finden ihren Platz. „In offenen Familienwohnungen kommen Menschen miteinander in Kontakt, die sich auf der Straße nie unterhalten würden“, sagt Kierke-Damkar.

Es gehe darum, die gefährliche Anonymität in den Blocks aufzubrechen. Denn gegründet wurde die erste offene Familienwohnung im Falkenhagener Feld 2016 wegen Kindesmissbrauchs in der Nachbarschaft. Anstatt Misstrauen und Abschottung gedeihen zu lassen, reagierte ein breites Bündnis aus Jugendamt und sozialen Trägern offensiv. Die Gewobag stellte eine Wohnung mietfrei zur Verfügung, das Land finanzierte das Personal – 130.000 Euro kostet der Betrieb pro Wohnung jährlich.

Die neue Familienwohnung in Berlin-Spandau befindet sich bei der Rudolf-Wissell-Siedlung. © David Heerde/David Heerde

Doch die Nachfrage der offenen Familienwohnung bestätigt die Investition. Mittlerweile besuchten monatlich rund 400 Kinder und 200 Erwachsene die Wohnung im Falkenhagener Feld. Die Projektpartner sprechen von einem „Erfolgsmodell“.

Während die erste offene Familienwohnung mittlerweile fest vom Jugendamt finanziert wird, müssen die beiden anderen jährlich um ihre Weiterfinanzierung bangen. Doch ein Blick in das rege Treiben in der Heerstraße 404 lässt hoffen: Auch hier entsteht gerade eine Erfolgsstory.

