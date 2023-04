Farbe, Linie und Form in der Londoner National Gallery Die Ausstellung „Nach dem Impressionismus“

Die hohe Zeit des Impressionismus ging 1886 mit der letzten Gemeinschaftsausstellung in Paris zu Ende. Nun bahnten Paul Gauguin, Vincent Van Gogh und vor allem der in Südfrankreich lebende Paul Cézanne der Kunst grundlegend neue Richtungen. So jedenfalls will es das Konzept, das der Ausstellung der Londoner Nationalgalerie unter dem Titel „Nach dem Impressionismus. Die Erfindung der modernen Kunst“ zugrunde liegt. Sie will die Zeitspanne von 1886 bis 1914 in ihren ästhetischen Gemeinsamkeiten erfassen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden