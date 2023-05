Final Four im Berliner Handball „Ohne Spandau wär’ hier gar nix los!“

Sie sind Spandaus beste Handballerinnen: die Frauen des VfV Spandau aus Berlin-Hakenfelde. Normalerweise spielen sie in der gelben Halle am Falkenseer Damm, doch in dieser Woche steht etwas Besonderes an: das Finalfour im Berliner Pokal – am Olympiapark in Berlin-Westend. Die VfV-Frauen freuen sich über Ihre Unterstützung. Sie haben nicht nur Talent, sondern auch Humor. Hier im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau sprechen sie über Fangesänge, Hertha BSC, Falkensee und eine Kleidervorgabe für Bürgermeister Frank Bewig, CDU, und Sportstadträtin Carola Brückner, SPD.

Die Damen, so was gab’s noch nie im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: Ein Fragebogen mit der ganzen Mannschaft! Aber bei Ihnen steht ja auch Großes an – Sie stehen im Berliner Pokalfinale. Schon hibbelig?

„Im Handball kommen die vier besten Mannschaften zu einem Finalwochenende zusammen, das so genannte Final Four. Heißt, wir stehen erst im Halbfinale. Trotzdem ist das gesamte Final-Four-Turnier für jede Handballerin schon etwas Besonderes… insbesondere für uns als eigentlich zweite Mannschaft.“

Wann ist es so weit?

„Das Final Four der Männer- und Frauenmannschaften findet am Wochenende statt, also am 20. und 21. Mai im Horst-Korber-Sportzentrum nebenan in Westend am Glockenturm. Wir spielen unser Halbfinale am Sonnabend um 18 Uhr gegen Preußen. Und am Sonntag dann hoffentlich das Finale.“

Fans aus Spandau sollen ja auch zum Final Four kommen. Na dann: Was muss man als Laie wissen?

„Na, wer für Spandau ist, sollte traditionell in etwas Grünem kommen, also in unseren Vereinsfarben! Es gibt mittlerweile auch bei uns Fanartikel, die wird man aber nicht beim Final Four erwerben können, dafür müsste man schon zu uns in die Heimspielhalle am Falkenseer Damm vorbeikommen. Im September beginnt die neue Saison. Von Spandau ist es ja ein relativ kurzer Weg zum Horst-Korber-Zentrum, vielleicht sollten wir im nächsten Jahr mal über einen gemeinsamen Fan-Marsch vom Rathaus Spandau zum dorthin nachdenken. Wäre auch in diesem Jahr sinnvoll, da neben dem Sportzentrum das Olympiastadion ist, in dem am Sonnabend auch Hertha BSC in der zweitbesten Sportart der Welt spielt.“

Blick ins Horst-Korber-Sportzentrum, wo es am Wochenende um Berliner Spitzen-Handball geht. © Promo/Floorball Verband Berlin-Brandenburg

Hertha spielt um 15.30 Uhr, das ist also bis 18 Uhr zu schaffen. Haben Sie einen VfV-Fangesang, den man üben sollte?

„Den Takt gibt unser Fan-Block vor, bestehend aus einigen Spielerinnen und Spielern unserer Jugend- und Erwachsenenmannschaften. Da kann jeder und jede nach Lust und Laune mitmachen. Auch unsere Mannschaft ist äußerst musikaffin: Legendär sind unsere mannschaftlichen Tanzeinlagen bei der Vereins-Weihnachtsfeier oder bei der Jubiläumsfeier des Vereins im letzten Jahr. Beim Final Four hat sich jedoch ‚Ohne Spandau, wär hier gar nichts los‘ in den letzten Jahren etabliert. Denn so ist es gefühlt auch. Der VfV ist ja auch Dauergast bei den Finalspielen: Ob im Jugendbereich oder bei den Erwachsenenmannschaften, der VfV ist fast immer dabei.“

Kurz und knapp: Was sind Sie für eine Mannschaft?

„Kurz und knapp: wir sind die besten Handballerinnen in Spandau, wie der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel immer so schön schreibt! Nein, ganz im Ernst, wir sind einer bunt gemischter Haufen. Viele von uns spielen schon seit der Jugend im VfV. Manche gingen auch mal weg zu anderen Vereinen, aber fast genauso viele kamen wieder zurück. Denn einmal Spandau – immer Spandau. Klingt klischeehaft, aber ist bei uns wirklich so. Bei uns im Verein bekommt keiner Geld fürs Spielen, alle zahlen gleichermaßen ihren Mitgliedsbeitrag. Handball ist Sport aus Leidenschaft. Daher stehen wir auch alle ganz normal im Leben, gehen arbeiten oder studieren. Und zweimal die Woche trainieren wir.“

Alle Namen kann man sich nicht merken. Aber wer ist Kapitänin und wer ist Trainerin?

„Unsere Trainerinnen und Trainer sind Antje und Jürgen Leyer. Ihre Tochter spielt auch bei uns in der Mannschaft, und ihr Sohn spielt ebenso erfolgreich in der Ersten Männer. Zwar wohnen die beiden in Falkensee, aber wir gestatten ihnen trotzdem uns zu trainieren. Und schließlich verbringen sie durch uns und den VfV viel Zeit in Spandau. Unsere Mannschaftskapitänin ist Aylin Savas. Sie spielt auch schon seit der Jugend im VfV.“

Die Sporthalle des VfV am Falkenseer Damm. © André Görke

Kurioser Funfact: Sie stehen im Berliner Pokal-Finale, sind aber gar nicht die erste, sondern die zweite Mannschaft. Wie kam’s?

„Der VfV ist ja wie eine Familie. Und nachdem die erste Mannschaft, als unsere große Schwester, im letzten Jahr bereits Pokalsieger geworden ist, sollte sich in diesem Jahr mal die kleine Schwester, also wir, im Berliner Pokal probieren. Und das machen wir ja auch recht erfolgreich bisher. Zudem hatten sich die ersten Frauen durch den Pokalsieg auch für die erste Runde des DHB-Pokals qualifiziert.“

Mehr zum VfV Spandau Wer den VfV Spandau kennenlernen möchte oder mit den Kids zum Handball-Probetraining will, findet alle Kontaktinfos auf der VfV-Handballseite www.handball-in-spandau.de. Die Hauptseite des Vereins mit 1000 Mitgliedern lautet www.vfv-spandau.de.

Das Rathaus um Frank Bewig und Spandaus Sportstadträtin Carola Brückner lesen mit: Ihre drei oder vier Wünsche für den VfV?

„Oh, nur drei oder vier Wünsche? Wir hätten da eine ganze Liste, denn jeder weiß ja leider, wie schlecht es im Allgemeinen mit den Sportstätten im Bezirk steht. Aber das betrifft ja alle und wir wollen uns nicht beschweren. Klar, Warmwasser beim Duschen ist schon was Tolles, aber das funktioniert auch meistens. Ein Ärgernis, gerade auch für unsere Nachwuchsspielerinnen, ist sicherlich die Errichtung einer Busspur gegenüber unserer beiden Trainings- und Heimspielhallen am Falkenseer Damm. Nicht alle von uns wohnen oder arbeiten in Spandau. Da ist dann die Parkplatzsuche mittlerweile eine Herausforderung.

Dabei sind wir gar nicht gegen die Busspur, nur die Zeiten könnten mal angepasst werden. Ansonsten stehen unsere Vereinsverantwortlichen eigentlich in einem guten Kontakt mit dem Bezirksamt. Ob Frau Brückner oder Herrn Bewig in ihrer jetzigen oder vorherigen Position. Beide sind natürlich herzlich zum Final Four eingeladen – aber dann bitte auch in Grün!“

