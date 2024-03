Flüchtiger Ex-RAF-Terrorist Mögliche Fälscherwerkstatt in Burkhard Garwegs Bauwagen gefunden

Der Chef des niedersächsischen Landeskriminalamtes, Friedo de Vries, gibt in einem Interview mit der Zeit Einblick in die Ermittlungen rund um die sogenannte dritte Generation der RAF. Aktuell versuchen Ermittler deutschland- und europaweit, den mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg aufzuspüren.

Bis zur Festnahme von Daniela Klette am 26. Februar, lebte der 55-Jährige in einem Bauwagen in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Ob er nach der Festnahme Klette geflüchtet sei oder sich noch in Berlin aufgehalten habe, „können wir aktuell nicht mit Sicherheit sagen“, sagt der LKA-Chef.

Im Bauwagen von Garweg konnten die Ermittler Utensilien und Geräte finden, mit denen sich Dokumente fälschen lassen. Sie werden aktuell analysiert.

De Vries schätzt, dass Garweg mehr als 30 Jahre lang daran gearbeitet habe, seine falsche Identität aufzubauen – mit falschen Personendaten, einem konstruierten Lebenslauf und fingierten Kontaktpersonen.

Nach Burkhard Garweg wird weiter gefahndet. © AFP/DAVID GANNON

Die wenigsten seiner Kontakte dürften gewusst haben, dass Garweg ein Mordverdächtiger ist. Für viele sei er „Martin, der Kümmerer“ gewesen, so de Vries.

Über all die Jahre auf der Flucht haben Garweg und Klette wohl eine enge Beziehung geführt. Garweg habe sich auch in Klettes Wohnung aufgehalten, so der Ermittler.

Das LKA wirft ihm vor, „bei Raubüberfällen mit schweren Waffen auf Menschen geschossen zu haben“. Diese Überfälle fanden vor allem zwischen 2011 und 2016 statt. Die Täter schlugen zu zweit oder zu dritt vor, meist nach oder vor Feiertagen.