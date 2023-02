Flüchtlingsprojekt in Berliner Schulküche Starkoch Duc Ngo besucht alten Heimatkiez

Starkoch Duc Ngo, 48, kam 1979 als Flüchtlingskind nach Deutschland und hat die Carl-Schurz-Grundschule an der Hakenfelder Straße besucht. Da war er fünf Jahre alt. Wegen der Vertreibung chinesischstämmiger Menschen aus Vietnam war seine Familie einst nach Hongkong und weiter nach West-Berlin geflohen.

Heute ist er der „König der Kantstraße“ und führt oder führte etliche Restaurants, die einen Namen in der Szene haben („Shiro i Shiro“, „Kuchi“, „Madame Ngo“, „Cocolo“).

Neulich erst gab’s ein Zehn-Gang-Seafood-Menü für stolze 350 Euro in „The Duc“ – seinem neuen, temporären Gastro-Club, der sich in einer Charlottenburger Altbauwohnung befindet. Aktuell betreibt er nach eigenen Angaben 18 Restaurants.

Berliner Gruppenbild mit Koch. © promo

Das kleine 1×1 lernte in Hakenfelde. In seine alte Grundschule (600 Kids, Chefin Constanze Rosengart) ist er nun am Montag zurückgekehrt und hat mit anderen Flüchtlingen aus Syrien und dem Libanon gekocht. Warum? „Uns wurde damals eine deutsche Familie an die Seite gestellt. Das war goldwert. So konnten wir hier schnell Fuß fassen“, wird der Koch zitiert.

Beim Flüchtlingsprojekt „Lemon“ nehmen Frauen mehrheitlich arabischer Herkunft an Workshops in den Bereichen Gastronomie, Bäckerei und Konditorei sowie Sprachseminaren und Jobcoaching. Zwei Mal habe Duc Ngo die Geflüchteten und Migrantinnen aus dem Lemon-Projekt in sein Restaurant Funky Fish eingeladen. Nun folgte der Gegenbesuch nach Hakenfelde. Mehr zum Projekt: emp-ati.de/lemon

Lesen Sie mehr im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf 275.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon, in denen wir Kiez-Nachrichten bündeln, Tipps und Termine nennen. Kostenlos und einmal pro Woche für den Bezirk: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen aus Spandau.

Rätsel um das schicke Hochhaus in der Wasserstadt

in der Wasserstadt Super Fotos vom Ratskeller: Leser erinnern sich an wilde Tage - doch was wird aus der Immobilie im Rathaus?

Leser erinnern sich an wilde Tage - doch was wird aus der Immobilie im Rathaus? Früher „Tatort“-Dreh , heute Krimiautor: Ein Kladower über seine Leidenschaft und Ideen für Spandau

, heute Krimiautor: Ein Kladower über seine Leidenschaft und Ideen für Spandau Flurfunk vom Rathaus: BVV-Stimmen ändern sich bereits

BVV-Stimmen ändern sich bereits Der „Spandau-Baum“ wächst in Israel : Belebt der neue Bürgermeister endlich die eingeschlafenen Beziehungen?

: Belebt der neue Bürgermeister endlich die eingeschlafenen Beziehungen? Duc Ngo: Starkoch ist zurück in Hakenfelde

ist zurück in Hakenfelde Senat rätselt (I): Wie wächst der islamische Friedhof in Gatow?

Wie wächst der islamische Friedhof in Gatow? Senat rätselt (II): Wer für Schrottboote von Hakenfelde bis Kladow zuständig ist

Wer für Schrottboote von Hakenfelde bis Kladow zuständig ist Senat rätselt (III): viele offene Fragen zu Bootsunfällen auf der Havel

viele offene Fragen zu Bootsunfällen auf der Havel Früher als gedacht: Postbank schließt Filiale in der Siemensstadt

schließt Filiale in der Siemensstadt Kulturabend für Singles in Gatow

in Gatow Französisches Orgelfest in der Lutherkirche

in der Lutherkirche Musik, Musik, Musik im Lutetia

im Lutetia Sportfreunde Kladow: Jubel auf der Judomatte

Jubel auf der Judomatte Wo bist du Blutbuche? Warum der Baum vorm Kladower Einkaufszentrum immer noch fehlt

Warum der Baum vorm Kladower Einkaufszentrum immer noch fehlt „Hillarious“: Martina Hill spielt Spandauerin

Martina Hill spielt Spandauerin ...und noch viel mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite